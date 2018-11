Langener Whiskytastings in Fachmagazin gewürdigt

Langen - Jetzt kennen Whiskyfans aus der ganzen Republik den Mount Pitthan: Das Fachmagazin „Der Whisky-Botschafter“ ist auf den Rodelhügel hinter der Stadthalle, dessen Name auf Langens ehemaligen Bürgermeister und heutigen Ehrenbürger Dieter Pitthan hinweist, aufmerksam geworden.

Die Erhebung hat es in die Herbst- und Winterausgabe des Magazins geschafft. Dass es dazu kam, ist das Verdienst von Michael Schmidt. Der Langener Fotojournalist und Schottlandkenner hat im Sommer mit Unterstützung der Stadt auf dem Mount Pitthan Whiskytastings veranstaltet, die dem Publikum einen Riesenspaß bereiteten. Da stimmte die Atmosphäre genauso wie der hochprozentige Inhalt und dazu gab es viel Wissenswertes von einem Kenner der Materie.

„Der zwar kleine, aber immerhin mit zwei Bildern garnierte Artikel ist so etwas wie ein Ritterschlag in der Whiskybranche“, sagt Schmidt. Die Spalte im Whisky-Botschafter widmet sich auch seiner Foto-Ausstellung „Scotland – Land of Whisky“ im Restaurant Himmel & Erde in der Stadthalle, die nach wie vor Besuchern offen steht. Vor allem geht es aber um die abendlichen Whiskyverkostungen bei Kerzenschein und unterm Sternenhimmel.

„Sie haben wirklich viel Anklang gefunden“, freut sich Schmidt. Doch nach dem Tasting sei vor dem Tasting. So präsentiert er auf dem Langener Weihnachtsmarkt seine Spezialitäten an einem eigenen Stand. Auch eine weitere Fotoausstellung steht an: „Portraits of Scotland“ heißt die Schau im Kulturhaus Altes Amtsgericht. Eröffnung ist am Samstag, 19. Januar, um 19 Uhr. Dazu gibt es – wie sollte es anders sein – eine begleitende Whiskyverkostung der Volkshochschule am Freitag, 18. Januar, unter dem Titel „Tasting-Tour zu den klassischen Whiskyregionen“. Mehr dazu findet sich im Internet.

Und das ist immer noch nicht alles: Michael „Mac“ Schmidt hat auch wieder einen Kalender für Schottland-Fans zusammengestellt: In „Scotland – Land of Whisky 2019“ zeigt er die wildromantischen Landschaften Schottlands, kombiniert mit spannenden Einblicken in die Kunst der Whiskyherstellung. Seit mittlerweile acht Jahren gibt Schmidt seinen Kalender im Eigenverlag heraus. Inzwischen kommt er in einer Auflage von über 350 Exemplaren in den Formaten DIN A3 und DIN A4 in den Handel.

Bilder des Kalenders „Scotland - Land of Whisky 2019“ Zur Fotostrecke

Der aktuelle Kalender führt zu den dramatischen Basaltklippen der Hebrideninsel Staffa und auf den Gipfel des Ben Hope ganz im Norden des Landes. Whiskyfreunde kommen bei einem Blick in das Fasslager der Glen Grant-Brennerei vom Februar-Motiv des Kalenders ins Schwärmen. Einen Monat später präsentiert er die legendäre Dallas Dhu Distilery, die inzwischen als Museum dient. Der Kalender hat nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Ausland Freunde und Sammler gefunden. Dieses Jahr war er in der Kalenderausstellung der Frankfurter Buchmesse vertreten.

Der Fotojournalist hat zwei Jahre in Glasgow gelebt. Unter anderem war er als Korrespondent und Reiseleiter tätig. Der Kalender im Format DIN A4 (ISBN 978-3-00-060292-4) kostet 15,50 Euro, die große DIN-A3-Version (ISBN 978-3-00-060293-1) 23,95 Euro. Erhältlich ist er im Buchhandel (Langen: Der Buchladen, litera; Dreieich: Sprendlinger Bücherstube), im Whiskyfachhandel oder direkt über die Internetseite von Michael Schmidt. (ble)