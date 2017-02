Langener zeigen Gesicht

Langen - „Gesicht zeigen für eine weltoffene, tolerante und vielfältige Stadt Langen“ – diesen Titel trägt eine Ausstellung, die bis Samstag, 4. März, in der Stadtbücherei zu sehen ist.

Aufnahmen des Langener Fotografen Gareth Tynan portraitieren sowohl Flüchtlinge, die in der Stadt ein neues Zuhause gefunden haben, als auch ehrenamtliche Helfer, die Neuankömmlingen zur Seite stehen. Menschen aus circa 130 Nationen leben in Langen in guter Nachbarschaft zusammen. Hinzugekommen sind in jüngerer Zeit zahlreiche Flüchtlinge, denen rund 300 ehrenamtliche Helfer auf vielfältige Weise zur Seite stehen. Sie alle setzen ein klares Zeichen mit Schildern, auf denen Aussagen wie „Ich helfe Flüchtlingen, weil es mir Spaß bereitet“, „Es ist wichtig für die Integration“ oder „Langen für alle“ zu lesen sind.

Die Aufnahmen entstanden im Sommer 2016 während des „MuGi“Fests für Kinder und Jugendliche, des Willkommensfests für Flüchtlinge und des Interkulturellen Stadtfests. Zusammengestellt hat die vom Bundesministeriums für Familie, Kinder, Jugendliche und Senioren geförderte Schau das städtische Integrationsforum. In diesem arbeiten Vertreter von Parteien, Stadt, Ausländerbeirat und internationalen Kulturvereinen zusammen.

„Angedacht ist, dass die Ausstellung von der Bücherei an weitere Orte in der Stadt umzieht, zum Beispiel ins Seniorenbegegnungszentrum Haltestelle oder ins Stadtmuseum Altes Rathaus“, verrät Stefan Löbig. Der Erste Stadtrat engagiert sich ebenfalls im Integrationsforum, das bei der städtischen Fachstelle Migration angesiedelt ist.

Der Künstler und Fotograf Gareth Tynan lebt seit 1988 in Langen und hat sich durch zahlreiche fotografische Werke einen Namen gemacht. 2016 wurde er mit anderen Mitgliedern der Künstlergruppe Art People mit dem Kulturellen Förderpreis der Stadt ausgezeichnet. Zu seinen Werkschauen gehören unter anderen die Ausstellungen „Kleinbewohner in Langen“, „Noche de Flamenco“, „Crayfish“ oder „Ein Abend für Afrika“. (hob)