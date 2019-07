B 486-Ausbau: Stadt steht zu vier Spuren, fordert aber Nachbesserungen

Uneingeschränktes „Ja“ zum vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 486 zwischen A 5 und Nordumgehung – aber große Bedenken angesichts der aktuellen Planung: Der Magistrat macht in einer Stellungnahme an das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt eindringlich auf die Schattenseiten aufmerksam und fordert Nachbesserungen.

Langen – Denn das neue Verkehrsgutachten, das die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil vorgelegt hat, löst im Rathaus die Befürchtung aus, dass künftig deutlich mehr Autos durch die Langener Wohngebiete fahren werden. .

Die überarbeitete Verkehrsuntersuchung war aus Sicht der Stadt erforderlich – das bis dato gültige Papier stammte noch aus dem Jahr 2009. „Jetzt gibt es erstmals Zahlen, die mit unseren übereinstimmen“, sagt die städtische Fachfrau Christiane Krüger. Bisher seien diese immer „kleingerechnet“ worden.

Die zuvor für die Planung verwendeten Zahlen beziehen sich auf das Prognosejahr 2020. Sie berücksichtigen den Ausbau des Frankfurter Flughafens nicht ausreichend, dafür aber noch die schon längst beerdigte Südumgehung Buchschlag.

Die aktualisierte Verkehrsuntersuchung (Prognosejahr 2030) beleuchte die Auswirkungen des Ausbaus für die Stadt Langen realistischer, begrüßt Erster Stadtrat Stefan Löbig. „Wir machen uns aber größte Sorgen über die negativen Folgen, die das Vorhaben auf den innerstädtischen Verkehr haben wird.“ Für die Anwohner der Mörfelder Landstraße und der Südlichen Ringstraße werden sie als „erheblich“ eingestuft. „Deshalb fordern wir vor allem, den Anschluss der B 486 an die Mörfelder Landstraße so umzubauen, dass der Durchgangsverkehr nicht dazu verführt wird, durchs Stadtgebiet zu fahren.“

Der Magistrat appelliert an Hessen Mobil, die B 486 östlich der K 168 so umzubauen, dass beide Fahrspuren in die Nordumgehung münden. Bisher führt die rechte direkt ins Stadtgebiet. Wer tatsächlich nach Langen wolle, solle bewusst auf eine neu zu bauende, separate Rechtsabbiegespur fahren. Falls das nicht reicht, fordert der Magistrat eine sogenannte Pförtnerampel, um den auf die Mörfelder Landstraße und die Südliche Ringstraße abfließenden Verkehr zu begrenzen.

Überdies plädiert der Magistrat dafür, den Anschluss der Nordumgehung an die Autobahn 661 zu verbessern, zum Beispiel durch eine veränderte Ampelschaltung, eine verlängerte Linksabbiegespur oder eine zusätzliche Anschlussrampe mit direkter Zufahrt in Richtung Frankfurt. „Auch wenn unsere Forderungen mit höheren Kosten verbunden sind und abseits des eigentlichen Bauabschnitts liegen, sind sie aus Sicht der Stadt Langen unverzichtbar“, betont Löbig.

Als Realist wisse er aber, „dass kaum Hoffnung besteht, dass Hessen Mobil auf unsere Forderungen eingehen wird“. Der Straßenbaubehörde gehe es ausschließlich darum, das derzeitige Verkehrschaos mit den Rückstaus bis auf die A 5 zu beseitigen, ohne sich mit der Frage auseinanderzusetzen, mit welchen Alternativen ähnliche Effekte erreicht werden könnten. „Natürlich ist es auch im Interesse der Stadt Langen, die Verkehrssicherheit zu verbessern. Trotzdem können wir nur schwer akzeptieren, dass nun die Bürger unserer Stadt den Preis dafür durch eine Verschlechterung ihrer Wohn- und Lebensqualität zahlen müssen“, meint Löbig.

