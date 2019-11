Neue Stadthalle Langen: Zehn erfolgreiche Jahre als Anlass für große Party

An diesem Abend dürften Erinnerungen wach werden: Und zwar nicht nur an die vergangenen zehn Jahre, in denen die Stadthalle offiziell Neue Stadthalle Langen heißt, sondern auch an die Zeit vor der großen Sanierung.

Langen - Denn das Gebäude an sich hat ja bereits mehrere Jahrzehnte auf dem Buckel – eine lange Zeitspanne, in der viele große Namen in der Veranstaltungsstätte Station machten.

Hauptsächlich aber wird das zurückliegende Jahrzehnt gefeiert: Die große Party steigt am Samstag, 23. November, ab 20 Uhr. „Die Neue Stadthalle hatte von Beginn an eine Philosophie: Das Haus soll gastlich und offen sein, mit Stil, Augenzwinkern und Kultur, ein Haus mit Haltung, für alle, für die Stadt“, sagt Joachim Kolbe, Leiter des städtischen Fachbereichs Kultur. „Schon deswegen stehen die Langener, stehen Musiker aus der Nachbarschaft im Mittelpunkt des großen Jubiläumsfestes.“

Für diese Party hat sich alles angekündigt, was Rang und Namen hat: unter anderem die Sängerinnen Ena Roth und Kiki Cordalis, das Duo Elena Keller und Roland Olschok, Jürgen Lange von den Grooving Doctors Challenge, Rockabilly-Ikone Markus Pott, Gitarrist und Sänger Tommy Scharf, die Singer/Songwriter Jonas Fisch, Di Mari und Markus Striegl, Schlagzeuger Detlef Möbius, die Band Ciderman sowie der Halle verbundene Gäste wie Andreas Kümmert, Stevie B. Zet oder Gitarrist Amen Ra von der Rockband Lordi, die 2006 in Athen den Eurovision Song Contest gewonnen haben und der bereits 2011 beim allerersten Heimspielabend auf der Bühne stand.

+ Illustre Party-Gäste: Andreas Kümmert, Amen Ra und Markus Striegl (von links) sind bei der Party dabei. © Wolf/p/Back

„Das wird ein musikalisch buntes Konzert mit vielen wilden Stilwechseln und extra für diesen Abend formierten Besetzungen“, so Christian Staubach vom Fachdienst Kultur. „Doch genau diese Vielfalt und das Zusammengehörigkeitsgefühl untereinander wollen wir bei dieser Party präsentieren. An manchen Stellen wird sicherlich improvisiert werden müssen, aber auf jeden Fall steht der Spaß auf und vor der Bühne im Vordergrund.“

Obendrein gibt es eine exquisite Stammband, die Kulturpreisträger Markus Striegl eigens für diesen Abend zusammengestellt hat, unter anderem mit Chris Lindner (Gitarre bei Marianne Rosenberg), Bassist Dirk Ritz (Ina Müller Band), Tim Hellmers (Keyboards bei Stefan Gwildis) und Lukas Reiss am Schlagzeug (Antonia aus Tirol). Moderiert wird die lokale Gala vom Langener Musiker und Neu-Comedian Peter Kunz.

+ Zehn Jahre Neue Stadthalle Langen. © Wolf/p/Back

Die Stadthalle wurde schon in den 1960er Jahren geplant und dann bis 1974 gebaut. Sie war damals das 800. hessische Gemeinschaftshaus und das zehnte Bürgerhaus im Landkreis Offenbach. „Bis heute ist sie das anspruchsvollste, komplexeste und aufwendigste kulturpolitische Vorhaben, das die Stadt je verwirklichen konnte und sie hat enge Wechselbeziehungen zu allen Aufgabenfeldern, denen sich städtische Kulturpolitik und Kulturarbeit widmet“, bilanziert Kolbe. 35 Jahre nach Eröffnung des Stadthallen/Hallenbad-Komplexes konnte eine weitere Großtat gefeiert werden. Nachdem das Haus grundlegend saniert, umgestaltet, erweitert und um Glas/Werke/Langen – die städtische Sammlung zur zeitgenössischen Glasmalerei – bereichert worden war, war 2009 Wiedereröffnung.

Mit ihren Veranstaltungsräumen, mit Hallenbad, Stadtbücherei, dem Restaurant „Himmel & Erde“, dem Biergarten und der zum Teil in die Architektur integrierten Glaskunst ist sie heute ein Ort, an dem jeden Tag unglaublich viel geschieht. Konzerte, Kabarett- und Theaterabende, Vereinsveranstaltungen, Partys, Ausstellungen, Kongresse, Messen, Firmenevents, Empfänge, Bücherausleihe, Familienfeiern, Sommerspiele, Warmbadetage, gut essen und trinken – es gibt viele Gründe, an die Südliche Ringstraße 77 zu kommen.

+ Zehn Jahre Neue Stadthalle Langen. © Wolf/p/Back

Fast 950 000 Besucher kamen seit der „Wiedergeburt“ zu den Veranstaltungen. Die Millionenmarke ist greifbar nah. Kein Wunder bei etwa 600 meist sehr gut besuchten Ereignissen pro Jahr, was für eine sehr hohe Auslastung spricht. „Baulich und technisch konnten wir das Haus auf einem ausgesprochen guten Niveau halten“, sagt Kolbe und freut sich auf eine lockere und ungezwungene Jubiläumsfeier.

Eintrittskarten für zwölf Euro gibt es an der Kasse des Hallenbades im Stadthallenkomplex, im Buchladen am Lutherplatz, in den Reisebüros Mister Travel in Langen und in Egelsbach, sowie bei AD Ticket (www.adticket.de, z 0180 6050400). Die Abendkasse (erhöhter Preis) öffnet um 19 Uhr.

VON MARKUS SCHAIBLE

Infos im Internet

neue-stadthalle-langen.de