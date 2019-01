CDU stellt Bedingungen für Zustimmung zu Wohngebiet Liebigstraße

Langen – Die Realisierung des Mega-Baugebiets Liebigstraße ist ins Stocken geraten. Nachdem im Bauausschuss Ende vergangenen Jahres keine Einigkeit über die erforderlichen Bebauungspläne für den Nord-Bereich erzielt werden konnte, gehen die Diskussionen nun in einer Sondersitzung weiter. Vorab aber knüpft die CDU ihre Zustimmung an den Ausbau der sozialen Infrastruktur.

„Die CDU-Fraktion hat die Bestrebungen, das Neubaugebiet zu realisieren, bislang vollumfänglich unterstützt, denn der Bedarf an Wohnraum in Langen und im gesamten Rhein-Main-Gebiet ist nach wie vor sehr hoch“, erläutert Fraktionsvorsitzender Jörg Nörtemann. „Wir sind nun am entscheidenden Punkt, an dem Baurecht zu schaffen ist, und stehen insbesondere der Situation um die soziale Infrastruktur skeptisch gegenüber. Das Neubaugebiet wird Platz für über 3 000 Neubürger schaffen. Für uns ist es entscheidend, dass die soziale Infrastruktur unserer Heimatstadt in die Lage versetzt wird, dieses Einwohnerwachstum verkraften zu können.“

Die CDU-Fraktion kritisiert, dass seitens des Magistrats noch immer keine Gesamtplanung für die Entwicklung der erforderlichen Einrichtungen vorgelegt wurde. „Wir haben zum aktuellen Zeitpunkt fast 300 Langener Kinder, die auf einen Platz in einer Kita warten! In diesem Bereich wird zwar – auch durch den Druck, den wir in der Stadtverordnetenversammlung ausgeübt haben – etwa durch das ,Leasing‘ einer Kita in Egelsbach etwas Entspannung zu erwarten sein, aber einen zusätzlichen Zuzug auch von Kindern kann dieser Bereich nicht verkraften. Die Thematik der Schulkinderbetreuung, die uns allen aufgrund mangelnder Kapazitäten bereits jetzt Sorgen bereitet, ist ein zusätzlicher Aspekt, weshalb wir uns einen weiteren Zuzug ohne Anpassungen nicht vorstellen können“, erklärt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sascha Dussa.

Erwartung der Union sei gewesen, dass der Stadtverordnetenversammlung spätestens mit den Bebauungsplänen „endlich auch eine gesamtstädtische Planung zur sozialen Infrastruktur vorgelegt wird“, so Dussa. „Dies ist bis heute nicht geschehen, obwohl gerade diese Thematik in der Ausschusssitzung im November die am meisten diskutierte war und aufgrund unzureichender Informationen überhaupt erst eine Sondersitzung notwendig machte.“

„Es ist ein Fakt, dass unter den zu erwartenden mehr als 3 000 Neubürgern nicht nur Menschen sein werden, die keine Bedürfnisse haben. Es kommen Familien – Bürger, die Sport treiben möchten und Kita-Plätze für ihre Kinder benötigen, damit sie ihre Berufe ausüben können. Bislang ist nur klar, dass im Neubaugebiet eine Kita sowie eine Grundschule entstehen sollen“, sagt der CDU-Parteivorsitzende Christian Gött. Seiner Fraktion erscheine es nach den bisherigen Diskussionen aber eher fraglich, ob mit diesen Einrichtungen überhaupt der Bedarf der Neubürger abgedeckt werden könne oder ob sich das in der Gesamtstadt ohnehin bestehende Kapazitätsdefizit bei der Kinderbetreuung noch vergrößere. „Es geht nicht darum, in diesem Bebauungsgebiet Fehler aus der Vergangenheit zu korrigieren, sondern zu lernen und die Fehler nicht erneut zu begehen“, stellt Gött klar.

Die CDU-Fraktion erwarte eine klare Planung und Vorstellungen, welche Maßnahmen und Investitionen nötig sein werden, um die soziale Infrastruktur an die Einwohnerentwicklung anzupassen. „Darüber hinaus ist uns insbesondere vor dem Hintergrund der angespannten Finanzlage und den noch immer nicht abgeschlossen Haushaltsplanberatungen wichtig zu erfahren, was dies kosten wird. Sollten uns hierzu keine belastbaren und plausiblen Planungen vorgelegt werden, ist uns noch nicht klar, wie wir den Bebauungsplänen zum jetzigen Zeitpunkt zustimmen können“, erklärt Fraktionschef Nörtemann abschließend. (ble)