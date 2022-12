Luisa Karge wird Pfarrerin in Langen

Ihr künftiger Arbeitsplatz: Pfarrerin Luisa Karge am Taufbecken vor den Schreiter-Fenstern in der Stadtkirche. © Kunert

Langen bekommt eine neue evangelische Pfarrerin: Luisa Karge verstärkt ab Januar das Team der Stadtkirche. Die 37-jährige Weltenbummlerin setzt auf Dialog.

Langen – Langens Geistliche bekommen Verstärkung: Anfang Januar nimmt Luisa Karge ihre Arbeit als Pfarrerin im Probedienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Langen auf. Propst Stephan Arras und Dekan Steffen Held werden sie am Sonntag, 15. Januar, im Rahmen eines feierlichen Gottesdienstes um 14 Uhr in der Stadtkirche am Wilhelm-Leuschner-Platz offiziell ins Amt einführen.

Geboren und aufgewachsen in Frankfurt, entwickelte sich ihr Berufswunsch bereits in der Zeit als Konfirmandin bei Pfarrerin Lisa Neuhaus. Während der Abiturzeit trug der Religionsunterricht bei Stadtkirchenpfarrer Dr. Olaf Lewerenz dazu bei, dass die Idee konkrete Formen annahm. Ein einjähriger Einsatz als Freiwillige im Kinderheim Ben Shemen in Israel mit der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste bestärkte sie in ihrer Entscheidung: „Diese Zeit hat mich inhaltlich sehr geprägt. Ich habe dort gelernt, dass es besser ist, wenn Menschen verschiedener Religionen miteinander reden als übereinander.“

2005 nahm Karge ein Studium der Evangelischen Theologie auf, das sie nach Mainz, Oxford und Berlin führte. Schwerpunkte legte sie dabei auf die deutschsprachige protestantische Theologie des 20. Jahrhunderts, das Verhältnis von Christentum und Judentum sowie die interkulturelle Begegnung. 2010 machte sie ihren Masterabschluss in Moderner Theologie in Oxford, 2013 folgte das Erste Kirchliche Examen bei der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN).

Langener Pfarrerin studierte in Mainz, Oxford und Berlin

„Ich freue mich, eine Pfarrerin in Langen begrüßen zu dürfen, die interessiert und offen ist für Neues, die gerne mit anderen zusammenarbeitet, sei es im Haupt- oder Ehrenamt, und dies als Bereicherung ihres Dienstes erlebt“, sagt Dekan Held. Das Dekanat Dreieich-Rodgau ist der 37-Jährigen nicht fremd: Absolvierte sie doch von 2013 bis 2015 ihr Vikariat in der evangelischen Kirchengemeinde Seligenstadt und Mainhausen bei Martin Franke-Coulbeaut. Ihr Lehrpfarrer erwies sich als einflussreiche Gestalt für ihren beruflichen Werdegang. „Er hat mich stets gefordert, gefördert und bei meinen Aktivitäten unterstützt“, erinnert Karge sich. „Ich habe dort das Pfarramt von Anfang an im Team gelernt.“

Nach einem Spezialvikariat bei Brot für die Welt in Berlin und Kenia und dem Zweiten Theologischen Examen ergriff sie 2015 nicht sofort den Pfarrberuf, sondern verfolgte zunächst ein anderes Herzensprojekt: Von Juli 2016 an forschte Karge als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hans-von-Soden-Institut der Universität Marburg über Dietrich Bonhoeffer. 2017 erfolgte ihre Ordination und sie erfüllte bis 2021 neben ihrer akademischen Arbeit einen Predigtauftrag an der Frankfurter Petersgemeinde.

Bis zum Jahresende ist die junge Mutter noch in Elternzeit. Ihr Mann ist Pfarrer im Schuldienst, zur Familie gehören neben knapp fünfjährigen Zwillingen noch zwei Töchter im Schulalter.

Forschung zu Dietrich Bonhoeffer

Am 1. Januar steigt sie als Seelsorgerin mit halber Stelle in Langen ein, wo sie ihren Arbeitsschwerpunkt an der Stadtkirche haben wird. „Ich freue mich darauf, Gottesdienste zu feiern, auf Gespräche mit Menschen, die sich auf Taufen, Trauungen und Bestattungen vorbereiten – und ab dem nächsten Sommer auf die Arbeit mit den Jugendlichen, wenn der nächste Konfirmanden-Jahrgang startet“, verrät sie.

Die Stadtkirchenarbeit hat in ihren Augen einen besonderen Reiz: „Im Zusammenspiel von Kultur, Stadtgesellschaft und christlichem Glauben lassen sich neue Impulse setzen, sind andere Formate neben den traditionellen Gottesdiensten denkbar“, meint sie. Das komme ihr entgegen. „Ich habe mich immer zugehörig gefühlt zu einem Christentum, das einerseits den eigenen Glauben stärkt und andererseits offen ist für die Begegnung mit Menschen, die nicht zur Kirche im engeren Sinne gehören.“

Beeindruckt ist Karge von der Offenheit, mit der sie von den neuen Kolleginnen und Kollegen ebenso wie vom Kirchenvorstand empfangen wurde. „Ich habe schon etliche Menschen kennengelernt, interessante Gespräche geführt und fühle mich hier sehr herzlich aufgenommen“, sagt sie und verweist auf ihr „gutes Bauchgefühl“, das ihr sagt: „Es passt einfach.“ (stk)