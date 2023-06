Mehr Farbe und Ordnung auf der Bahnstraße

Von: Julia Radgen

Mit einem großen X sind nun Einfahrten deutlicher als Halteverbotszone markiert, damit sie nicht zugeparkt werden. Dahinter wurde der neue Behindertenparkplatz eingerichtet (das zugehörige Schild fehlt auf dem Foto noch) © Stadt

Die Stadt wollte für den letzten Sommer des Stadtexperiments, das die Aufenthaltsqualität auf der oberen Bahnstraße erhöhen soll, noch mal nachjustieren: Zusätzliche Pflanzen und Markierungen sorgen jetzt für mehr Klarheit auf der Einkaufsstraße, zudem gibt es mehr Sitzgelegenheiten und die Künstlergruppe Art People hat der Innenstadt auf ihre ganz eigene Weise mehr Farbe verliehen.

Langen – Passend zur warmen Jahreszeit, in der mehr Langenerinnen und Langener auf der Bahnstraße unterwegs sind, hat die Stadt die Parklets mit Sommerflieder, Geranien und anderen bunten Blumen bepflanzen lassen. In den Boden-Beeten leuchtet der Feuerdorn.

Außerdem wurden die Markierungen verbessert – auch eine Erkenntnis aus den Rückmeldungen des ersten Sommers. Mehr Klarheit sollen x-förmige Aufbringungen auf den Ausbuchtungen der Fahrbahn schaffen. Denn dort, wo ein X auf dem Pflaster ist, darf nicht geparkt werden, da es sich um Einfahrten handelt. „Dies gilt zwar seit jeher, wird aber von Autofahrern immer wieder missachtet“, heißt es aus dem Rathaus. Oftmals verstellen Falschparker dabei sogar die Hofeinfahrten zu den hinten liegenden Parkplätzen der Einzelhandelsgeschäfte – ärgerlich für Händler wie Kunden. „Diese Markierungen sind nun ein deutliches Zeichen. Und wir werden das auch kontrollieren“, kündigt Bürgermeister Jan Werner an. Neu ist zudem ein Behindertenparkplatz, der nahe der Volksbank eingerichtet wurde. In diesem Bereich will die Stadt noch eine Kurzzeit-Ladezone für Anlieferer markieren.

Radabstellplätze, Bänke und Tempo-Smileys

Aber es soll natürlich nicht nur um Autofahrer gehen. Immerhin haben in der Umfrage vor Beginn des Stadtexperiments 58 Prozent der Befragten angegeben, dass sie mit dem Fahrrad oder zu Fuß die Einkaufsstraße besuchen. Für Fahrradfahrer hat die Stadt daher weitere Abstellmöglichkeiten eingerichtet. Entfernt wurde allerdings ein Parklet mit Radständern, die bei sehr großem Platzbedarf nur von wenigen genutzt wurden. In der Summe wurde die Zahl der Fahrradständer laut Stadt aber erhöht.

Zwei neue Bänke laden – neben dem bereits vor einigen Wochen aufgestellten Parklet mit Sitzgelegenheiten – zum Verweilen oder Verschnaufen ein. Und wer dort etwas isst oder trinkt, profitiert von drei zusätzlichen Mülleimern.

Zudem wurden weitere Kleinigkeiten angepasst: Für einen versetzten Pflanzkübel wurden zwei Poller entfernt und einige Schilder umgesetzt. Auch hängen nach der Winterpause wieder die Geschwindigkeits-Smileys – sowohl in der Bahn- als auch der Gartenstraße – sowie der Verkehrszähler in der Heinrichstraße. Damit werden Verkehrsströme und bei den Smileys auch das Tempo der Fahrzeuge aufgezeichnet und ausgewertet. In der oberen Bahnstraße erinnern sie daran, dass hier eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern gilt.

Kunst im öffentlichen Raum: Die Art People haben zwei Bushaltestellen am Lutherplatz mit Motiven im Stil von Henri Matisse in Hingucker verwandelt. © stadt

Zum Stadtexperiment gehören auch Kunstinstallationen und -aktionen: Nun hat sich die Künstlergruppe Art People eingebracht und die Wartehäuschen an zwei Bushaltestellen am Lutherplatz verschönert. Die „Hommage an Matisse“ sorgt für mehr Farbe und eine optische Belebung des Kreisels. Die Idee entstand Ende vergangenen Jahres bei einem Treffen der Art People mit Joachim Kolbe, städtischer Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport, sowie Gabriele Seibel vom Fachdienst Kultur. In der Folge entwarfen die Künstlerinnen und Künstler Vorschläge, wie eine künstlerische Aufwertung oder Verfremdung der Bushaltestellen aussehen könnte.

„Aufgrund der Materialien – anthrazitfarbenes Metallgerüst mit Glassegmenten – erschien es uns nur natürlich, die Transparenz der Konstruktion zu nutzen und in die Gestaltung einzubeziehen“, erklärt Gabriele Teichmann-Reimer. „Wir entschieden uns für Gestaltungselemente aus farbiger Folie, die aufgeklebt und später wieder entfernt werden können.“ Für Kolbe ist die Aktion ein erneutes gutes Zusammenwirken zwischen der lokalen Kunstszene und der Stadt: „Die Bürger profitieren durch eine Verbesserung der Optik in unserer Innenstadt, die wir ohne großen finanziellen Aufwand erhalten. Und die Art People können sich und ihre Ideen für jedermann sichtbar präsentieren.“

Alle Erkenntnisse des Stadtexperiments, das vom Land im Rahmen des Programms „Zukunft Innenstadt“ mit 250 000 Euro unterstützt wird, wertet die Stadt am Ende des Jahres aus. Dazu gibt es erneut umfangreiche Befragungen der Geschäftsleute, Anlieger und Kunden. Das Ergebnispaket soll der Stadtverordnetenversammlung zum Jahreswechsel als Entscheidungsgrundlage für die Zukunft der oberen Bahnstraße dienen. „Danach können aus Provisorien dauerhafte Einrichtungen werden – oder eben nicht. Deshalb hoffen wir, dass Bürger wie Entscheidungsträger den Sommer ausgiebig nutzen, um die Bahnstraße bewusst zu erleben und mit dem Zustand vor dem Stadtexperiment zu vergleichen.“ (jrd)