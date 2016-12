Mehr Personal für Notaufnahme

Asklepios Klinik erweitert Abteilung

Langen - Die Asklepios Klinik hat auf die steigenden Anforderungen in der Notaufnahme reagiert und ein neues Konzept bei der Aufnahme von Notfallpatienten etabliert.

+ Dr. Birgit Dürr ist neue leitende Oberärztin der Notaufnahme der Asklepios Klinik. © p Dafür wurde mehr Personal eingestellt, ein standardisiertes Erstuntersuchungssystem eingeführt und zudem eine leitende Oberarztstelle geschaffen: Dr. Birgit Dürr soll mit ihrem Team eine rasche Diagnose und Therapie sicherstellen. Die Situation in den Klinik-Notaufnahmen hat sich in den vergangenen Jahren deutlich verändert. Aufgrund des demografischen Wandels kommen immer häufiger ältere Menschen mit gleichzeitig mehreren Erkrankungen, so genannte multimorbide Patienten, dorthin. Darüber hinaus hat die Zahl der Patienten, die sich mit „banalen“ Erkrankungen wie einem grippalen Infekt an die Notfallstation wenden, erheblich zugenommen. Rund 30.000 Patienten suchen pro Jahr die Notaufnahme der Asklepios Klinik auf. Davon sind die Hälfte internistische Notfallpatienten mit zum Teil lebensbedrohlichen Erkrankungen wie einem Herzinfarkt oder einer Lungenembolie.

„Die Patienten kommen mit den unterschiedlichsten Beschwerden zu uns. Dabei müssen wir schnell entscheiden, ob es sich um eine lebensbedrohliche Erkrankung handelt oder nicht. Akut lebensbedrohliche Erkrankungen erfordern schnelles Handeln, denn der Therapieerfolg hängt von der raschen Diagnose und der anschließenden Therapie ab. Oberste Priorität hat bei unserem Vorgehen immer die Patientensicherheit“, so Dr. Birgit Dürr. Die neue Oberärztin ist Internistin, Kardiologin und Notfallmedizinerin.

Wegen des erhöhten Patientenaufkommens wurde bereits in der Vergangenheit mehr Personal eingestellt, um die 24-Stunden-Versorgung zu gewährleisten. Außerdem wird zurzeit das Manchester-Triage-System eingeführt. Damit erfolgt eine Ersteinschätzung des Patienten nach definierten medizinischen Kriterien, um die Dringlichkeit der ärztlichen Behandlung und somit auch die maximale Wartezeit (zwischen null und 120 Minuten) festzulegen. „Das bedeutet für die Patienten, dass eine Behandlung nicht zwangsläufig in der Reihenfolge des Erscheinens in der Notaufnahme erfolgt, sondern nach der medizinisch gebotenen Behandlungsdringlichkeit“, betont Dürr.

Mit der neuen Aufnahmestation wurde die Kapazität für überwachungspflichtige Patienten um vier zusätzliche Monitorplätze erweitert. Dort können jetzt Erkrankte mit noch nicht gesicherter Diagnose, bei denen weitere Untersuchungen und Laborkontrollen zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden müssen, vorübergehend überwacht werden. Das entlaste die Notfallaufnahme erheblich. Für die Zukunft sind weitere Zimmer mit Monitorüberwachung geplant, kündigt die Klinik-Geschäftsleitung an.

„Mit der neuen Aufnahmestation mit Überwachungsbetten haben wir auch die Kapazität unserer Chest-Pain-Unit, einer durch die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie zertifizierten Versorgungseinheit für Patienten mit unklarem Brustschmerz, erweitert. Nicht zuletzt wurde so auch für nicht überwachungspflichtige Patienten die Möglichkeit geschaffen, Wartezeiten auf ein freies Bett auf einer der Stationen angemessen zu überbrücken,“ so Dr. Dürr.

Für das nächste Jahr sind umfangreiche Umbaumaßnahmen und Erweiterungen der Notaufnahme geplant. Dann stehen insgesamt 14 Untersuchungskabinen zur Verfügung. Sie werden zum Teil speziell für isolierungsbedürftige Patienten mit ansteckenden Erkrankungen ausgestattet. Außerdem ist geplant, ein neues High-End-Sonografie-Gerät anzuschaffen, das die Diagnosemöglichkeiten erweitert. (ble)

