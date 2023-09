Mehr Vorträge und Workshops beim Fürstlichen Gartenfest

Von: Manuel Schubert

Freuen sich aufs Gartenfest: Julia Cloot (Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main), Marcel Subtil (Kreis Offenbach), Donatus Landgraf von Hessen und Floria Landgräfin von Hessen (von links). © Strohfeldt

„Die große Gartenschule“ lautet das diesjährige Motto beim Fürstlichen Gartenfest auf Schloss Wolfsgarten in Langen. Zehntausende Pflanzenfreunde kommen an 171 Ständen auf ihre Kosten.

Langen – Die Parkverbotsschilder sind bereits entlang der Prinzessin-Margaret-Allee aufgestellt und noch mit blauen Müllsäcken verhüllt, an der Zufahrt zum Schloss Wolfsgarten laden die Mitarbeiter eines Zeltverleihs gerade ihren Lkw aus, auch die ersten Toilettenhäuschen stehen schon auf den frisch gemähten Wiesen. Wenn der Trubel im sonst so friedlichen Schlosspark langsam zunimmt, kann das nur eines bedeuten: Das Fürstliche Gartenfest steht vor der Tür. Von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. September, jeweils 10 bis 18 Uhr, kommen wieder zehntausende Pflanzenfreunde auf ihre Kosten.

Auf 30 000 Quadratmetern erwartet die Besucher laut Schirmherrin Floria Landgräfin von Hessen die „altbewährte Mischung“ an Ständen – von Blumen über Kräuter bis Gemüse bieten die Händler auch Mode, Schmuck, Kunsthandwerk, Gartenmöbel und -geräte sowie Kulinarisches an. „Wir haben 171 Aussteller, damit sind wir wieder auf Vor-Corona-Niveau“, erläutert Projektleiterin Anja Heil. Neben lokalen Akteuren wie der Langener Blumen-Stubb reisen die Beschicker aus ganz Deutschland an, auch Aussteller aus den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Frankreich und Italien sind vertreten. Doch keiner hat eine so weite Anreise wie Eve Black: Die Schmuckdesignerin kommt extra aus Hawaii eingeflogen.

Passend zum diesjährigen Motto „Die große Gartenschule“ werden aber vor allem Hobbyfloristen und -botaniker fündig. „Das Gärtnerische steht diesmal schön im Mittelpunkt“, betont Landgräfin Floria. Neu dabei sind etwa die Baumschule Huben aus Ladenburg mit ihren handgeschnittenen Bonsais oder die Staudengärtnerei Kirschenlohr aus Speyer, die über eines der größten Staudensortimente Deutschlands mit einigen im Freiland gezogenen Raritäten verfügt.

Wer es etwas ausgefallener im heimischen Garten mag, sollte am Stand von Martin Wiese vorbeischauen. Der Bildhauer aus Oberried erschafft Steinskulpturen mit drehbaren Köpfen. Die Schreiner Team GmbH aus Bessenbach stellt derweil ihre individuell gefertigten Saunawägen und Wellenliegen vor. Im historischen Badehaus gibt es erneut eine Ausstellung zu sehen: Die Fotogalerie Selected Views aus Darmstadt zeigt Bilder mit Pflanzen- und Gartenmotiven.

Doch nicht nur Materielles können die Besucher mit nach Hause nehmen: „Wir legen dieses Jahr passend zum Motto einen großen Schwerpunkt auf die Wissensvermittlung und haben den Bereich der Workshops und Vorträge deutlich ausgebaut“, sagt Heil. So geht die bekannte Landschaftsarchitektin Petra Pelz auf „Pflanzenpartnersuche“. In dem dreistündigen Praxisworkshop lernen die Teilnehmer, wie mithilfe einer App und passenden Pflanzenkombinationen die Beetplanung gelingt. Auch die Online-Gartenschule Campus Botanicus ist beim Gartenfest vertreten und präsentiert ein umfangreiches – und ganz analoges – Programm an Kurzvorträgen mit namhaften Gärtnern und Pflanzenspezialisten. „Da trifft man wirklich das Who is Who der Gartenszene“, verspricht Anja Heil.

Eintrittskarten Die Ticketpreise haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert: Eine Tageskarte kostet weiterhin 18 Euro (ermäßigt 16 Euro), eine Dauerkarte fürs ganze Wochenende 36 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Tickets gibt es online, im Vorverkauf in der Buchhandlung Litera, Bahnstraße 32, oder an den Tageskassen an einem der drei Eingänge. Eine begrenze Anzahl an Stellplätzen für Pkw und Fahrräder steht an der Prinzessin-Margaret-Allee zur Verfügung. Zudem verkehrt ein kostenloser Shuttle-Bus von der Stadthalle, dem P+R-Parkplatz am Bahnhof (Westseite) und dem Parkdeck Monzastraße. (msc)

Wer keine Scheu hat, sich die Finger dreckig zu machen, ist beim Pflanzworkshop von Cassian Schmidt richtig. Zusammen mit talentierten Nachwuchsgärtnern gestaltet der Landschaftsarchitekt den Mohngarten des Schlossparks neu. „Nachfragen, zuschauen und mitarbeiten ist hier ausdrücklich erwünscht“, so Heil.

Auch das Kulturprogramm hat die Unternehmensgruppe Prinz von Hessen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Offenbach und dem Kulturfonds Frankfurt Rhein-Main ausgeweitet. Auf einer großen Kulturbühne am Springbrunnen hinter dem Schloss gibt es reichlich Livemusik, etwa vom Cello-Duo Johann Ludwig und Ulrich Horn, von Dana Barak (Klarinette) und Uriah Tutter (Cello), die jüdische und israelische Klänge präsentieren, oder dem Kreisjugendjazzorchester, das erstmals überhaupt auftritt. Neu sind auch die Gartengespräche, bei denen Literaturkritikerin Sandra Kegel mit Bestsellerautoren aus der Welt der Botanik diskutiert. Für die musikalische Untermalung beim Schlendern durch den Schlosspark sorgen wieder einige Laufgruppen wie das Jazz-Trio Die Schwindler mit Sängerin Helena Finatzer, die Jagdbläser der Rallye Rheingau oder das Wiener Masken- und Musiktheater.

Übrigens: Auch das Ambiente ist in diesem Jahr äußerst stimmig. Aufgrund des nassen Sommers grünt und blüht der Schlosspark wie lange nicht mehr. „Alles steht in voller Pracht, es ist wirklich traumhaft“, findet Floria Landgräfin von Hessen. (Manuel Schubert)

Das komplette Programm, eine Liste aller Aussteller, Anmeldelinks für die Workshops und mehr gibt’s auf der Webseite.