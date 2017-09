Messerstich oder Hieb mit Schlüssel?

Langen - Gefährliche Körperverletzung mit einem Messer oder falsche Beschuldigung durch das angebliche Opfer – diese Frage hatte jetzt das Amtsgericht Langen zu entscheiden. Von Sina Beck

Der Angeklagte, ein 31-jähriger Gebäudereiniger aus Frankfurt, soll im April vergangenen Jahres einen Arbeitskollegen körperlich misshandelt haben. Am gemeinsamen Arbeitsplatz, der Flüchtlingsunterkunft in der Robert-Bosch-Straße, sei es zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der der türkischstämmige Mann ein Messer gezückt und dem Geschädigten einen vier Zentimeter langen Schnitt auf der Brust zugefügt haben soll. Zu Diskussionen zwischen den Reinigungskräften sei es schon häufiger gekommen, wobei es immer um den Vorwurf ging, die Arbeit nicht ordentlich gemacht zu haben, gibt der Frankfurter an. So auch beim Schichtwechsel am 2. April, als er bereits abfahrbereit gewesen sei. Der als Nebenkläger auftretende Arbeitskollege habe die Schlägerei mit einem Hieb gegen den Kopf des 31-Jährigen eröffnet, woraufhin dieser impulsiv zu einem Faustschlag ausholte. Dabei habe er jedoch kein Messer, sondern noch den Schlüsselbund in der Hand gehalten, weil er zuvor das Auto beladen hatte.

Die Erklärung des Angeklagten erscheint plausibel und wird vom 44-jährigen Arbeitskollegen sogar in Teilen bestätigt, obwohl dieser den Frankfurter als Aggressor darstellt. Die Aussage des vermeintlich Geschädigten wirft jedoch mehr Fragen auf, als dass sie Antworten gibt. So ist die Verletzung an der Brust nur durch ein vom Nebenkläger selbst aufgenommenes Foto dokumentiert, wird jedoch nicht im Arztbericht erwähnt.

Auch wie diese entstanden sein soll, gibt dem Gericht Rätsel auf: Der Mann behauptet, eine Jacke getragen zu haben, die geschlossen und von der Messerattacke unbeschädigt geblieben sein soll. Des Weiteren soll das Sicherheitspersonal vor Ort, das sofort in die körperliche Auseinandersetzung eingeschritten war, ebenfalls Angst vor Verletzungen durch das Messer gehabt haben. „Aber warum haben die Sicherheitskräfte nicht die Polizei gerufen, wenn ein Messer im Spiel war?“, gibt der Verteidiger zu bedenken.

Sichtlich nervös sitzt der Nebenkläger auf dem Zeugenstuhl und kann die Fragen des Gerichts nur dürftig und oft widersprüchlich beantworten. „Es ist schon ungewöhnlich, dass das ‚Opfer‘ wegen so einer Streiterei gekündigt wird“, hält ihm die Staatsanwältin vor. Denn während der Frankfurter aufgrund des Vorfalls für einen Monat suspendiert wurde, war der vermeintlich Geschädigte fristlos entlassen worden. Unausgesprochen steht die Vermutung im Raum, dass diese Kündigung erklärt, warum der 44-Jährige erst zwei Wochen nach dem Vorfall zur Polizei ging.

Die Anhörung eines weiteren Arbeitskollegen gibt keine neuen Aufschlüsse, aber für Richter Sebastian Uebele liegt der Fall klar. Das Verfahren wird wegen Geringfügigkeit eingestellt.

