Mit Feuerwerk und Stöffche-Brot

Von: Manuel Schubert, Julia Radgen

Für viele ein Höhepunkt des Festes: Das Feuerwerk am Freitagabend, mit der Kamera eingefangen aus luftiger Höhe. © Moritz Kegler

Beim Langener Ebbelwoifest gibt es abends ist in den Gassen kaum ein Durchkommen, auch die Heckenwirtschaften sind rappelvoll. Erfreulich: Einige Gastronomen haben Traditionshöfe „wiederbelebt“.

Langen – Das „Schermsche“ in der VVV-Hütte fristet eher ein trostloses Dasein an diesem Ebbelwoifest-Wochenende, mit dem Fächer hat der Verkehrs- und Verschönerungsverein aber auf die richtige Karte gesetzt. Ausgelassen, fröhlich und bei bestem Sommerwetter feiert Langen sein Traditionsfest. Am Sonntagmittag lautet die Zwischenbilanz von VVV-Vorsitzendem Chris Muth: „In einem Wort: sensationell!“

Los geht es wie immer am frühen Freitagabend mit dem traditionellen Ebbelwoianstich. Die Gassen füllen sich gemächlich, als der Orchesterverein „When The Saints Go Marching In“ anstimmt und Heinz-Georg Sehring auf den Vierröhrenbrunnen klettert. „Prost ihr Leud’, und schöne Festtage!“, ruft der Brunnenwirt der Menge zu und gibt das Kommando: „Eins, zwei, drei, Ebbelwoi!“, woraufhin die Zapfhähne aufgedreht werden und aus dem Altstadt-Wahrzeichen das „Stöffche“ fließt.

„Jetzt braucht’s nur noch Lust und Liebe un’ e dick’ Portemonnaie“, spielt der Brunnenwirt auf die Inflation an, die an den Schaustellern nicht spurlos vorüber gegangen ist: Ein Crêpes mit Schinken und Käse kostet 5,50 Euro, eine Riesenrad-Fahrt sechs Euro, ein Burger mit Pommes 11,50 Euro. Der Ebbelwoi-Preis ist aber stabil.

Vor allem am Samstag drängten sich Besucher en masse sich durch die Gassen. © Marc Strohfeldt - www.nachelf.de

Um 22.45 Uhr hält der Festbetrieb kurz inne: Alle Blicke richten sich nach oben zum Feuerwerk. 14 Minuten lang feuern die Pyrotechniker auf der Wiese am Stumpfen Turm alles ab, was die Rohre hergeben: Funkenregen und brennende Kreisel erhellen den Nachthimmel. Nachdem der VVV das Feuerwerk im vergangenen Jahr aus Rücksicht auf die Geflüchteten aus der Ukraine abgesagt hatte, ein krachendes Comeback. „Das war kein normales, das war ein Prunkfeuerwerk“, sagt Brunnenwirt Sehring. Im Vorhinein gab es zwar ein paar organisatorische Schwierigkeiten – sonst hatte die Freiwillige Feuerwehr Langen die Weiherwiese abgesichert und vorbereitet – aber der VVV hat die Vorbereitungen selbst gestemmt. Christian Klug vom Wingerthof hat die Wiese gemäht und gewässert. „Es war ein sehr schönes Feuerwerk“, sagt VVV-Chef Chris Muth. Die Argumente gegen das Lichtspektakel leuchten dem Verein natürlich ein, auch wenn die Rückmeldungen der Festbesucher zumeist positiv sind. „Wir fragen uns natürlich auch, ob es noch zeitgemäß ist, aber wir haben bisher keinen adäquaten Ersatz gefunden“, gibt Muth zu.

Am Samstagabend wird’s dann brechend voll: In den Höfen und Heckenwirtschaften braucht man viel Glück, um einen freien Tisch zu ergattern. Beste Stimmung herrscht im Biergarten vor dem Alten Rathaus, wo Harry Bo! und die Gummibärchen mit Gassenhauern wie „Verdammt, ich lieb’ Dich“ oder „Ich war noch niemals in New York“ den Besuchern stundenlang einheizen. Auch „Die wunderbare Wumba-Bar“ in der Kirchgasse, die sich vom Geheimtipp zum Szenetreff gemausert hat, lockt mit Livemusik.

Neu dabei sind gleich zwei gegenüberliegende Höfe in der Fahrgasse. Metzger Fritz in der Hausnummer 7 bewirtschaftet Condit Couture. Unter dem Motto „Wie der Blitz zum Metzger Fritz“ haben Jesco Mann und Jens Iwan Schönfelder den beliebten Traditionshof nach jahrelanger Pause wiederöffnet.

Gut besucht: Beim Metzger Fritz tischte das Team von Condit Couture auf. © Marc Strohfeldt - www.nachelf.de

Durch Victor Mann, Bruder des Inhabers, der seit Kurzem sein Feinkost-Geschäft in ehemaligen Räumen des Metzger Fritz betreibt, kam die Idee, den Hof während der Langener Nationalfeiertage zu betreiben, erzählt Jesco Mann. „Wir haben nachgefragt und die Eigentümer haben sich sehr gefreut, auch der VVV war begeistert“, schildert der Konditormeister, der mit einem 20-köpfigen Team im Einsatz ist.

Kuchen gibt’s auch, zum Traditionsfest wird natürlich eher Deftiges geordert. Dabei findet sich recht Ausgefallenes auf der Speisekarte. Neben Wurstsalat, Semmelknödeln oder Rippchen werden auch – dank Victor Mann – Austern mit „ebbelwoi-festlichem Apfeldressing“ serviert. „Das war heute sogar das erste Essen, das wir serviert haben“, sagt der Condit-Couture-Inhaber am Sonntagmittag. Selbst der Champagner, der eher als Gag auf die Karte gesetzt wurde, wird bestellt – natürlich nicht so viel wie Ebbelwoi. Rund vier Wochen haben die Macher des Eis Anita in die Vorbereitungen gesteckt und eine Website gebaut, über die man reservieren kann. „Innerhalb von einer Woche war der Montag ausgebucht“, freut sich Mann. Auch am Wochenende war es voll. „Es war super viel los und wir können uns gut vorstellen, das nächstes Jahr wieder zu machen“, so Mann, der sich freut, dass es dieses Jahr wieder mehr Höfe gibt. „Die Heckenwirtschaften tragen schließlich dieses Fest.“ Die Bonkers in der benachbarten Alten Ölmühle halfen den Neulingen gern, ebenso natürlich der VVV. „Was dieser Verein hier ehrenamtlich auf die Beine stellt, ist schon eine Hausnummer“, lobt er.

Knackevoll war es in vielen Heckenwirtschaften: Bei „Die wunderbare Wumba-Bar“ gab es Livemusik der Formation Freundschaft+. © Marc Strohfeldt - www.nachelf.de

Für den Metzger-Willi-Hof in Nummer 8 – für den VVV eine „Keimzelle des Ebbelwoifestes“ zeichnet die Gaststätte Westendhalle verantwortlich. Alexander Heberer repariert kurz vor dem Mittagstrubel gerade noch einen Schlauch. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt der Inhaber. Der Hof war gut besucht, zum Feuerwerk am Freitagabend hat es sich verflüchtigt, aber selbst danach füllten sich wieder Tische. „Es kommen auch viele unserer Stammgäste, das ist schön“, freut sich der Wirt. Die Gaststätte am Bahnhof bleibt während des Fests geschlossen, das ganze Team plus eine Aushilfe ist im Einsatz.

Auf der Speisekarte dürfen die frisch panierten Schnitzel in vielerlei Variation nicht fehlen, es gibt auch Gulasch, Wurst und Pommes. Eine Besonderheit ist das Ebbelwoibrot. „Das wird im ZenJA im Holzofen gebacken, statt Wasser kommt Ebbelwoi in den Teig, das kommt sehr gut an bei den Gästen“, freut sich Heberer. Mit Iris Jarschel und Sarah Schöche vom Mütterzentrum hatte er abgemacht: Wenn es klappt mit dem Hof, backt das ZenJA Brot. Schon im vergangenen Jahr hatte die Westendhalle Interesse angemeldet, aber da war es zu kurzfristig. Nun sind sie froh dabei zu sein – sogar mit prämiertem Ebbelwoi, denn Martin Metzger wurde als Ebbelwoiprinz ausgezeichnet. „Das ist ein Highlight für uns!“ Den Ebbler gibt’s auch als Laternchen, mit Kirschlikör-„Füllung“ im Glas.

Neu sind auch der Hof der „Bembel-Boys“ in der Wassergasse, in dem Oliver Hussock und Team am Samstag zum Karaoke geladen haben, und der „Hof 5“ am Anfang der Schafgasse von Christina Brancaglio-Bambach.

Begehrtes Fahrgeschäft: Wer schwindelfrei ist, kann im Riesenrad eine Runde drehen. © strohfeldt

Sehr gut läuft es auch im Kirchhof, den zum zweiten Mal der FC Langen bewirtschaftet. 2022 war der Verein eingesprungen, nun servieren die Fußballer wieder Gegrilltes, Handkäs und Co. „Wir haben aus dem vergangenem Jahr gelernt, die Theke verlängert und ein paar Tische rausgenommen, damit die Leute tanzen können“, erzählt Michael Wetzel aus dem Vorstand. Statt Livemusik gibt es DJs. Nicht nur abends war es voll, sondern natürlich auch am Sonntagmorgen zum ökumenischen Gottesdienst. „Wir gehen auch fest davon aus, dass wir den Kirchhof nächstes Jahr wieder übernehmen“, so Wetzel. Der Plan ist, jüngere Vereinsmitglieder in die Veranstaltung miteinzubinden.

Dem VVV sind einige Sanitätereinsätze auf dem Fest bekannt, sonst sei es ruhig geblieben. Wegen der Hitze sei es glücklicherweise zu keinen Zwischenfällen gekommen. Vorsitzender Chris Muth freut sich über den Besucherandrang. „Wenn man sieht, wie viele Menschen durch die Altstadtgassen strömen, ist das der Wahnsinn.“ Der Verein kann übrigens neben dem Fest an sich noch einen weiteren Erfolg verbuchen: An der VVV-Hütte kann man nicht nur die Mini-Bembel, T-Shirts und anderen Merch erstehen, sondern auch einen Antrag auf Mitgliedschaft im Heimatverein abschließen. Am Sonntagmittag kann Muth verkünden, dass das große Ziel, das 1000. VVV-Mitglied, erreicht ist: „Ich kann stolz verkünden, wir zählen aktuell 1021 Mitglieder.“ Wenn das mal kein Grund zum Anstoßen ist.

Das Fest ist am heutigen Montag von 11 bis 23 Uhr geöffnet. Der Tag beginnt mit dem Frühschoppen im Festzelt. Von 12 bis 16 Uhr locken Fahrgeschäfte und Buden mit reduzierten Preisen.