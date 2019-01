Das Ziel sind kürzere Wartezeiten in der Asklepios Klinik

Einblick in den CT-Eingriffsraum der Asklepios Klinik: Landrat Oliver Quilling (Zweiter von links) ließ sich von (von links) Dr. Dietrich von Stechow, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie, Professor Ralf Lehmann, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin sowie Geschäftsführer Jan Voigt informieren.

Langen - Die Modernisierung der Asklepios Klinik Langen schreitet voran. Der Krankenhaus-Betreiber und das Land investieren dabei mehr als elf Millionen Euro.

In der Asklepios Klinik geben sich schon seit Längerem nicht nur Patienten, Mediziner und Pflegekräfte die Klinke in die Hand, sondern auch die Bauarbeiter: Die Sanierung und Modernisierung des Krankenhauses schreitet voran. Das Projekt, in das der Asklepios-Konzern insgesamt rund sechs Millionen Euro investiert und das vom Land mit etwa 5,4 Millionen gefördert wird, umfasst den Umbau und die Erweiterung der Bereiche Zentrale Notaufnahme (ZNA), Funktionsdiagnostik, Herzkatheter-Labor, Endoskopie und Zentrallabor. Alle Sanierungsarbeiten sollen Mitte 2020 abgeschlossen sein.

Nachdem die Klinik 2018 schon das neue Herzkatheter- und Zentrallabor in Betrieb genommen hat, erneuert und vergrößert sie derzeit die ZNA. Allein dafür beläuft sich das Investitionsvolumen auf rund 3,5 Millionen Euro. Grund genug für Landrat Oliver Quilling, sich bei einem Besuch über den Fortgang der Bauarbeiten in dem einstigen Kreiskrankenhaus an der Röntgenstraße zu informieren.

„Die Erweiterung und Modernisierung der ZNA erfolgt in zwei Schritten. Zunächst hat die Klinik eine komfortable Interimslösung geschaffen und ermöglicht die Versorgung der Notfallpatienten während der Umbaumaßnahmen in neuen großzügigen Räumen im Erdgeschoss“, erfuhr Quilling dabei. Um diese Möglichkeit zu schaffen, hat die Klinik in den vergangenen zehn Monaten die Fläche von knapp 500 Quadratmetern rund um das ehemalige Zentrallabor komplett kernsaniert. Der Umzug erfolgte Ende 2018; die Übergangslösung soll ein Jahr genutzt werden.

Auch bei der Planung der „Interims-ZNA-Räume“ habe die Gestaltung der prozessorientierten Patientenversorgung oberste Priorität gehabt, betonen die Verantwortlichen. Neben nunmehr 16 zentralen Monitorüberwachungsplätzen wurden zwei chirurgische Behandlungsräume, ein neuer Gipsraum sowie ein Patienten-Ersteinschätzungsraum etabliert. „Auch wenn unsere ZNA nur für ein knappes Jahr in diesen Räumen zu finden sein wird, erreichen wir schon hier eine deutliche Steigerung in der Versorgungsqualität unserer Notfallpatienten – allein die Fläche hat sich im Vergleich zu unserer ursprünglichen ZNA fast verdoppelt“, berichtet Dr. Dietrich von Stechow, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie.

Gleichzeitig steht der Radiologie jetzt auch ein weiterer kardiofähiger CT zur Verfügung. Zukünftig kann der neue, über 50 Quadratmeter große CT-Raum so auch als alternativer Schockraum genutzt werden, um schwerstverletzte Patienten zu versorgen. „Mit dieser Versorgungsmöglichkeit ist die Asklepios Klinik durchaus als Vorreiter zu sehen, denn eine solche Einrichtung findet sich ansonsten zumeist nur in Universitätskliniken“, sagt Professor Dr. Ralf Lehmann, Chefarzt der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Internistische Intensivmedizin.

Die komplette Kernsanierung der nun ungenutzten Fläche der „alten ZNA“ und des ehemaligen Herzkatheterlabors im Erdgeschoss ist derzeitig das größte Bauprojekt der Klinik, das bis Ende 2019 geplant ist. Dann wird sich der Kreis der Umzugskaskade der ZNA auch schließen. Diese wird dann wieder an der ursprünglichen Stelle zu finden sein, den Patienten jedoch komplett sanierte Räume bieten, die sich auf einer Grundfläche von 800 Quadratmetern erstrecken. Das bedeutet, dass die Klinik nach dem ersten Schritt in diesem Jahr ihre Behandlungskapazität in der Zentralen Notaufnahme ab 2020 fast verdoppeln wird. „Die erweiterte Behandlungskapazität wird auch zu geringeren Wartezeiten in der ZNA führen und kommt somit vor allem unseren Patienten zugute“, freut sich Jan Voigt, Geschäftsführer der Asklepios Klinik. (ble)