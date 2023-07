Straßenbahn: Möglichst schnurstracks zum Bahnhof

Ergebnisse der Langener Machbarkeitsstudie

+ © Grafik: Ramboll Ein Knotenpunkt im Detail: Am Übergang Frankfurter Straße/Nördliche Ringstraße müsste die Straßenbahn (gestrichelte Linie) die Nordumgehung queren. © Grafik: Ramboll

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Julia Radgen schließen

Weitere schließen

Im Herbst 2021 hatte die Stadtverordnetenversammlung eine Untersuchung beschlossen, die aufzeigen sollte, wie man die Straßenbahnlinie 17 bis nach Langen anbinden könnte. Dieses Sondermodul sollte eine mögliche Trassenführung innerhalb der Stadt bis zum Bahnhof untersuchen. Nun liegen die Ergebnisse vor.

Langen – Das Büro Ramboll aus Karlsruhe, das im vergangenen Sommer durch die Nahverkehrsgesellschaft Traffiq mit der Untersuchung beauftragt worden war, hat im Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr seine Ergebnisse präsentiert. Für die Stadtverordneten handelt es sich dabei nur um eine Kenntnisnahme, wie Erster Stadtrat Stefan Löbig noch einmal betont: „Die Inhalte können Sie dann über die Sommerzeit innerhalb der Fraktionen diskutieren.“

Gerald Hamöller, Bereichsleiter Verkehr bei Ramboll, verdeutlicht den Unterschied zwischen Potenzialanalyse und Machbarkeitsstudie: „Erstere fragt, ob die Straßenbahnverlängerung grundsätzlich möglich ist, die zweite konzentriert sich auf das Wie.“ Für seine Untersuchung hat das Büro unterschiedliche Wegeführungen zum und über den Bahnhof untersucht: etwa von der Asklepios Klinik über die Nördliche Ringstraße, von der Klinik über die Elisabeth-Selbert-Allee und die Alte Römerstraße oder sogar durch die Altstadt. Auf der Karte, die die technische Machbarkeit verdeutlicht, finden sich bei der Variante über Wilhelm-Leuschner-Platz und August-Bebel-Straße beziehungsweise Fahrgasse jede Menge rote Punkte: Es ist zu eng, sodass nur Eingleisigkeit möglich wäre, Konflikte mit Bussen oder Müllabfuhr erwartbar sind oder die Verkehrsführung geändert werden müsste. Für Fußgänger und Radfahrer ist in diesen Varianten auch kaum Platz, sodass sie nicht empfohlen werden können.

+ Eine kniffligere Ecke: Am Kreisel zwischen Nördlicher Ringstraße und Hans-Kreiling-Allee müsste die Tram über dessen Grünfläche geführt werden. Der orangene Block links stellt den Haltestellenbereich dar. © Grafik: Ramboll

Machbar und sinnvoll sind hingegen die Linienführungen von der Asklepios Klinik über die Nördliche Ringstraße zum Bahnhof oder über die Elisabeth-Selbert-Allee und Alte Römerstraße, zudem von der Klinik über Annastraße und Bahnhof zur Lorscher Straße (weiter durch die Stadt fast bis zu Feuerwehr). All diese prüfenswerten Varianten enthalten etwa den Übergang Frankfurter Straße/Nördliche Ringstraße, dort müsste die Tram die Nordumgehung queren. „Das sähe gar nicht so viel anders aus als heute“, sagt der Experte. Ein bisschen kniffliger wird es am Kreisel an der Hans-Kreiling-Allee. Hier kann die Tram natürlich nicht einfach wie die Autos geführt werden und müsste quasi den Kreisel durchschneiden. Der Experte spricht vom besonderen Bahnkörper, Rasen auf der Mitte des Kreisverkehres. Das wäre aufwendiger, aber machbar. Aufgrund der Fahrbahnbreite bliebe laut Planung hier aber dennoch genügend Platz für Fußgänger und Radfahrer.

Zur Untersuchung gehören nicht nur der Entwurf und die Bewertung von Linienführungen, sondern auch die Nutzen-Kosten-Untersuchgung (NKU) und Nachfrageprognosen.

Geringes Fahrgastpotenzial im Neubaugebiet

„Mit nur rund 2 900 Mitfahrenden hätten wir in der Alten Römerstraße zu wenig Nachfrage“, stellt Hamöller heraus. Auch der Ast vom Bahnhof in Richtung Süden kommt in den Prognosen nicht auf das benötigte Fahrgastpotenzial. Für eine Weiterplanung empfiehlt das Büro die möglichst direkte Trassenführung zwischen Klinik und Bahnhof, idealerweise über die Nördliche Ringstraße. Wo die Tram am Bahnhof genau verlaufen könne, sei laut Hamöller flexibel lösbar. „Dadurch, dass der Bahnhofsplatz umgestaltet werden soll, eröffnet das mehrere Möglichkeiten – von sehr nah ans Bahnhofsgebäude heran bis weiter weg“.

Der Planer betont aber: „In keiner der Varianten kommen wir beim NKU über den Wert von 1,0.“ Das ist die magische Grenze, die auch für Fördergeld ausschlaggebend ist. Das sei zwar nicht ideal, aber erst mal kein Grund zur Sorge, beruhigt Hartwig Meier von Traffiq: „Ich sehe das Projekt weiter positiv – mit einem disziplinierten Blick auf die Kosten und einem umarmenden auf den Nutzen“, betont er. Auch wenn die aussichtsreichsten Varianten mit Werten von 0,93 und 0,94 knapp an der 1 vorbeischrammen, sollte man die Hoffnung auf Fördergeld nicht begraben, „In der Branche ist aktuell so vieles in Bewegung, auch durch das Deutschlandticket“, so Meier.

Apropos Kosten: Die Gesamtkosten (für alle Kommunen) beziffert Ramboll auf 17 bis 23 Millionen Euro. Der konkrete Anteil Langens richte sich nach der Strecke und sei auch Verhandlungssache. Die Kosten für eine Über- oder Unterführung sind aber bereits in der Gesamtsumme enthalten. Das Bauwerk beziffert Ramboll auf rund 6,7 Millionen Euro.