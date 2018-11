Mord an Lehrerin: Vater entschuldigt sich unter Tränen bei seinen Kindern

Langen/Darmstadt - Das „Mordmerkmal der Heimtücke bestätigt“ sieht Staatsanwältin Dr. Claudia Schwinn im Prozess um die Tötung einer 39-jährigen Langenerin. Von Silke Gelhausen

Ihr Ehemann, ein 47-jähriger ehemaliger Krankenpfleger, hatte die Grundschullehrerin in den Osterferien im Schlaf auf der Couch erwürgt.

Am vierten Verhandlungstag stehen die Plädoyers sowie das letzte Wort des Angeklagten auf dem Programm der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Darmstadt. Ein offenkundiges Motiv konnte die Kammer trotz aller Bemühungen nicht finden, einen Anhaltspunkt lieferte zumindest das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen. „Professor Berger hat den Angeklagten als differenziert denkenden, offenen Menschen beschrieben“, so die Staatsanwältin in ihrem Schlussvortrag. „Was ihn aber umtrieb, war eine in der Kindheit verursachte pathologische Angst, verlassen zu werden. Als seine Frau letztes Jahr ihre Stelle als Lehrerin antrat und er aus gesundheitlichen Gründen arbeitslos wurde, hatte er seine Rolle als Ernährer der Familie verloren.“ Als massiv bedrohlich soll er diese Emanzipation empfunden haben, der Gutachter charakterisierte den Mann zwar als „seelenblind“,jedoch nicht als schuldunfähig. Schwinn führt weiter aus: „Der Angriff kam völlig überraschend. Er hat die Arg- und Wehrlosigkeit seiner Frau ausgenutzt. Hier bleibt nur eine Möglichkeit der Strafzumessung: Lebenslänglich.“

Eine besondere Schwere der Schuld kann die Staatsanwältin dagegen nicht feststellen. Der Deutsch-Bosnier hatte sich selbst der Polizei gestellt, war umfänglich geständig und stellte sich durchweg glaubhaft dar.

So beteuert er auch in seinem letzten Wort unter Tränen, wie leid es ihm tue: „Ich möchte mich bei meinen Kindern und bei meiner Familie entschuldigen. Ich bereue zutiefst und würde die Tat sofort rückgängig machen, wenn ich könnte. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann wieder in die Augen sehen können und ich einen Weg zurück zu meinen Kindern finde!“

Ganz so schnell wie bei der Staatsanwaltschaft ist für Verteidiger Andreas Sanders die Sache aber nicht abgeschlossen. „Fassungslos!“, konstatiert der Strafanwalt: „Diese Sache macht uns einfach nur fassungslos. Selten findet man einen Fall, den man so wenig greifen kann, der so wenig Motiv hat.“ Dass jemand freiwillig die Heimtücke seiner Tat gestehe, habe er noch nie erlebt. Trotzdem bleibe unter dem Strich ein ungutes Gefühl. „Mein Mandant hat die angespannte finanzielle Situation als notstandsähnlich empfunden, von der er die Familie befreien wollte. Die Tat zeugt von ganz ganz tiefer Verzweiflung“, analysiert Sanders und kritisiert den Psychiater, der keine Veranlassung gesehen habe, einer wahrscheinlichen Depression auf den Grund zu gehen. Eine verminderte Schuldfähigkeit sei bei diesem Grenzfall nicht auszuschließen. Das Urteil soll am kommenden Mittwoch verkündet werden.