Mysteriöser Unfall am Langener Waldsee: Erstes Rätsel gelüftet

Langen – So langsam kommt Licht ins Dunkel des mysteriösen Unfalls auf der B44 in der Nähe des Langener Waldsees. Von Christian Weihrauch

Der Unfall auf der B44 am Langener Waldsee am Mittwoch stellte die Polizei gleich vor mehrere Rätsel: Wie war es zu dem Unfall gekommen? Wer hatte das Auto gefahren und wo ist er hin verschwunden?

Gegen 4.49 Uhr hatte nämlich die Citroen-Hauptstelle in München die Polizei informiert, dass einer ihrer Wagen einen Unfall auf der B44 in der Nähe des Langener Waldsees hatte. Möglich machte das ein im Auto eingebauter Notruf. Am Unfallort angekommen, fand die Polizei ein überraschendes Bild vor: Nach einem schweren Unfall war der Wagen nur noch Schrott. Er schlug auf einer Strecke von etwa 100 Metern dreimal in die Leitplanke ein. Die Wucht dabei war so gewaltig, dass an dem Fahrzeug alle Airbags auslösten. Teile des blauen Picasso C4 waren über die gesamte Fahrbahn verteilt.

Erstes Geheimnis gelöst

Doch wer hatte im Fahrzeug gesessen? Von dem Fahrer fehlte jede Spur. Deshalb suchten Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber nach dem Mann, um auszuschließen, dass er sich verletzt und verwirrt in den Wald geschleppt hatte. Doch die Suche blieb erfolglos. Die Polizei konnte der Halter anschließend ausfindig machen, aber er schien überrascht über den Vorfall. Nach seinen Angaben sollte das Auto mit Heppenheimer nämlich in der Werkstatt stehen.

Wie sich jetzt herausstellte, erzählte er die Wahrheit. Das erste Rätsel ist also gelüftet. Der Citroen stand nämlich tatsächlich in der Werkstatt, war sogar schon bereit zum Abholen. Das nutzten Diebe aus. Sie stiegen in die KfZ-Werkstatt ein und stahlen den Citroen. Bei der anschließenden Flucht kam es zu dem Unfall auf der B44 – die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Auch die genaue Schadenshöhe konnte noch nicht beziffert werden, allerdings dürfte der Citroen nach Einschätzung der Polizei nur noch Schrottwert haben. Die Polizei sucht weiter nach dem Fahrer und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 069/80981234 entgegen.

