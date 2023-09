Nach drei Jahren müsste Schluss sein

Objekt der Begierde: Die alte Kita Zimmerstraße hat der Magistrat zwar dem Lanika-Verein angeboten, aber die Konditionen passen nicht. Die Räume sollen langfristig für die Betreuung der Erk-Schule genutzt werden. © Strohfeldt

Der Sozialausschuss diskutiert über den SPD-Antrag, der Schulgründungsinitiative Lanika die alte Kita Zimmerstraße schnellstmöglich und mit einer längeren Mietoption zu überlassen. Das Problem: Die Räume sollen für Grundschulbetreuung genutzt werden.

Langen – Lanika möchte bekanntlich eine freie Schule in Langen gründen. Der Verein hatte schon ein Gebäude im Gewerbegebiet an der Hand, für eine Nutzung machte die Stadt aber einen Strich durch die Rechnung – eben weil das Areal für Gewerbe vorgehalten werden sollte. Dann verkündete Bürgermeister Jan Werner, dass die Stadt dem Verein die frühere Kita Zimmerstraße als Räumlichkeiten unterbreitet habe. In ihnen waren zuletzt Geflüchtete untergebracht worden, nach Ausbruch des Ukrainekriegs hatte die Stadt die Unterkunft wieder hergerichtet. Aus Sicht des Magistrats eine gute Lösung.

Mehr war zunächst nicht öffentlich bekannt, nun hat die SPD-Fraktion einen Antrag in den Sozialausschuss eingebracht, mit dem sie Lanika unter die Arme greifen will: Die SPD fordert die Stadt auf, der Schulgründungsinitiative schnellstmöglich die alte Kita an der Zimmerstraße zur Verfügung zu stellen. „Dabei soll ein Mietvertrag für einen Mindestzeitraum von drei Jahren ab Schulstart (voraussichtlich zweites Halbjahr 2023/24) vorgesehen sein, sowie die einseitige Verlängerungsmöglichkeit des Vertrages durch Lanika für jeweils ein Jahr auf maximal zwei Jahre“, fasst der Antrag die Konditionen der Stadt zusammen.

Forderungen für Darlehenszusage der Bank

Dies seien Forderungen der Bank für eine Darlehenszusage, zu denen sich der Verein verpflichten müsse. Der Finanzierungsplan von Lanika sehe eine vollständige Tilgung der Darlehenssumme in fünf Jahren vor. „Aus diesen Gründen ist es notwendig, Lanika Rechtssicherheit zu geben und ihnen als freier Schulträger die Möglichkeit einzuräumen, den Vertrag auf maximal fünf Jahren einseitig zu verlängern“, fordert die SPD. „Die Konditionen der Stadt funktionieren für Lanika nicht“, erläutert Niklas Berger. Die angebotenen drei Jahre Mietdauer genügten nicht, die Verlängerungsoption würde dem Verein die nötigen Voraussetzungen bieten. Er ist überzeugt: „Die Schulgründung würde der Stadt etwas bringen, nicht zuletzt brauchen wir Plätze.“

Die Grünen stehen dem Vorstoß grundsätzlich positiv gegenüber, sagt Fraktionsvorsitzende Martina Dröll. Sie beschäftigt etwas anderes: „Gibt es dort nicht ein Schimmel-Problem? Das Gebäude müsste ja erst ertüchtigt werden für den pädagogischen Betrieb“, gibt sie zu bedenken. Nicht umsonst habe man die Kita Mittendrin als Ersatz gebaut.

Erster Stadtrat Stefan Löbig betont, das Gebäude wurde von der Stadt als Unterkunft für Geflüchtete genutzt. „Bevor wir es als Notunterkunft genutzt haben, haben wir den Schimmel im Erdgeschoss und Obergeschoss beseitigt – sonst hätten wir keine Geflüchteten im Haus untergebracht“, so Löbig. Lediglich im Keller gebe es noch Probleme. Der zuständige Dezernent erklärt aber: „Nur an der Kita Zimmerstraße haben wir die Möglichkeit, die Nachmittagsbetreuung der Grundschulen auszubauen.“ Der Magistrat liebäugelt mit dem Gebäude als Betreuungsstätte für die Ludwig-Erk-Schule (LES) – vor allem mit dem Rechtsanspruch der Eltern auf Nachmittagsbetreuung ab 2026 im Rücken. Die zweite Sache sei, dass das Land die Kommunen auffordere, Kapazitäten für die Unterbringung von Geflüchteten vorzuhalten, da steigende Zahlen erwartet werden. Die Krux ist aber: Beugt sich die Stadt der Bitte mit den Verlängerungsoptionen – für Lanika Voraussetzung für ein Darlehen – heißt das, die Räume fehlen für die Schulbetreuung, und zwar gerade dann, wenn es wegen des Rechtsanspruchs ernst wird.

Einzige perspektivische Erweiterungsmöglichkeit

Wegen des absehbaren Bedarfs für die Schulbetreuung will die CDU dem SPD-Antrag nicht zustimmen. „So gerne wir Privatinitiative sehen, haben wir mit der Gesamtsituation ein Problem“, sagt Jörg Nörtemann. Langen müsse seine Pflichtaufgaben erfüllen und dazu gehöre die Schulbetreuung. „Wir würden ein Gebäude aus der Hand geben, das wir zwangsläufig für Flüchtlinge und Grundschulbetreuung vorhalten müssen.“ Damit lege sich die Stadt selbst Steine in den Weg.

Um aus dieser Zwickmühle herauszukommen, werden weitere Ideen geäußert: Ayse Yilmaz (WiLa) will wissen, ob nach dem Bau der neuen Grundschule an der Liebigstraße überhaupt noch Bedarf für eine weitere Schule bestehe. Doch der Erste Stadtrat verweist auf die Begeisterung im Kreishaus über das Konzept und dass nach wie vor Bedarf an Schulplätzen bestehe. Zudem plane Lanika nicht nur, Ganztagsbetreuung anzubieten, sondern perspektivisch auch eine integrierte Gesamtschule. Martina Dröll (Grüne) will wissen, ob es möglich wäre, dass Kinder der LES auf dem Lanika-Gelände mitbetreut werden.

Doch Bürgermeister Jan Werner betont, selbst mit dem früheren Dekanatsgebäude, in dem Erk-Schüler betreut werden sollen (Bericht folgt), fehlten noch immer rund 140 Betreuungsplätze. Da das Parlament das Stadtgarten-Gelände nicht antasten wolle, bleibe nur die alte Kita Zimmerstraße. „Wir bieten Lanika das Grundstück gern für drei Jahre an, aber für fünf – nein.“ Er rate dringend davon ab – „so leid es mir für Lanika tut“.

Nach einer Sitzungsunterbrechung und dem Vorstoß zu einem interfraktionellen Antrag von Grünen, SPD und FDP zugunsten von Lanika einigt sich der Ausschuss, noch keine Entscheidung zu treffen, sondern das Thema noch einmal mit in die Fraktionen zu nehmen und dann im Haupt- und Finanzausschuss zu diskutieren.

Über den SPD-Antrag zur Unterstützung für Lanika berät der Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag,14. September. Sitzungsbeginn ist um 20 Uhr im Rathaus (Raum 140).