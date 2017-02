Bei einer Baustelle blieb’s nicht

„Für Sportler geschlossen“ galt bis heute in der Georg-Sehring-Halle. Nicht Verhüllungskünstler Christo hat sich auf den Gängen und in allen Funktionsräumen ausgetobt, sondern Trockenbauer und Elektriker waren auf einer geplanten und einer ungeplanten Baustelle am Werk.

Langen - Was sein muss, muss sein. Da spielt es auch keine Rolle, dass das Ganze eine Stange Geld kostet, die man sich als Verein aus den Rippen leiern muss, und dass die wichtigste Sportstätte mindestens einer Abteilung eine Woche lang dicht bleiben muss: Von Holger Borchard

Die Rede ist von der Georg-Sehring-Halle. Dort ging unter der Woche bis einschließlich gestern rein gar nichts in Sachen Sport. Die gute Nachricht: Rechtzeitig zu den heute und morgen anstehenden Liga-Spieltagen der Basketball- und Faustballabteilung steht die Halle wieder zur Verfügung – dies mit neuer Brandmeldeanlage sowie frischem Isolationsmaterial in sämtlichen Funktions- und Nebenräumen der Halle. Der Reihe nach: Schon vor zwei Jahren hat der TÜV dem Turnverein ins „Hausaufgabenheft“ geschrieben, dass die in die Jahre gekommene Brandmeldeanlage kein weiteres Mal abgenommen würde. „Wir mussten also handeln“, sagt Manfred Seipel, der im TVL-Gesamtvorstand für sämtliche Baufragen zuständig ist. „Wir haben die Firma kontaktiert, die die Anlage installiert hat, und mussten erfahren, dass eine Nachrüstung aus verschiedenen Gründen ein Ding der Unmöglichkeit sein würde. So war früh klar, dass eine neue Anlage her muss.“

Und wie es so ist, wenn man irgendwo etwas Neues einbaut: Aktuelle Richtlinien und Regeln müssen eingehalten werden. „Das hieß also, dass wir alle Räume einschließlich der Umkleidekabinen mit Brandmeldern ausrüsten und Verkabelungen, Anschlüsse, Isolierungen etcetera gemäß gängiger Standards ausführen mussten“, fasst Seipel zusammen.

Rund 28.000 Euro rief die Kalkulation für die Brandschutzthematik auf, doch damit nicht genug: „Als wir die ersten Löcher in Decken und Wänden hatten, rieselte uns Glaswolle entgegen“, erzählt Seipel. Vor weit mehr als zwei Jahrzehnten verbaut und mittlerweile als unzulässig eingestuft, stellte das alte Dämmmaterial gleich die nächste Baustelle dar. „Einmal offen, war klar: Alles muss raus“, sagt Seipel. Die Entscheidung fiel denn auch umgehend – ein Trockenbauer wurde hinzugerufen. Jener entsorgte erst die Altlast und verfüllte anschließend neues, richtlinienkonformes Material. Kostenpunkt: runde 18.000 Euro; die Reinigungskosten zum Abschluss der Arbeiten am gestrigen Freitag noch nicht mit eingerechnet. „Unter dem Strich sind circa 400 Quadratmeter Fläche vom Kassenhäuschen am Eingang über sämtliche Gänge und Nebenräume bis hin zum ViP-Raum auf diese Art und Weise saniert worden“, fasst Seipel zusammen.

Staub ließ sich im Zuge der Arbeiten trotz meterweisen Einsatzes von Abdeckfolie nicht vermeiden. Insofern war ebenso von vornherein klar: Sportbetrieb wird es während der Innensanierung nicht geben, obwohl die Halle selbst überhaupt nicht betroffen ist. „Da wollten wir verständlicherweise kein Risiko eingehen“, bittet Seipel im Nachhinein noch mal um Verständnis. „In die Karten gespielt hat uns immerhin, dass diese Woche die Skifreizeit der Dreieichschule war. So konnten wir eine ganze Menge Trainingszeit in die Schulturnhalle auslagern.“