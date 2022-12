Nachfolger für Langener Arztpraxis in Sicht

Von: Manuel Schubert

Treffen im Rathaus: Dr. Bernhard Maxeiner, Bürgermeister Jan Werner und Patrick Kutega (von links) tauschten sich über die Zukunft der Oberlindener Hausarztpraxis aus. © Stadt

Dr. Bernhard Maxeiner führt seine Hausarztpraxis in Langen doch noch bis März weiter. Danach könnte der Frankfurter Internist Patrick Kutega übernehmen.

Langen – Eine gute Nachricht für alle Oberlindener: Mediziner Patrick Kutega hat Interesse, die Hausarztpraxis von Dr. Bernhard Maxeiner an der Berliner Allee als hausärztlicher Internist zu übernehmen. Das teilt die Stadt mit. Der 41-jährige Frankfurter arbeitet aktuell als Klinikarzt im Main-Taunus-Kreis, hat aber persönliche Kontakte nach Langen.

Nach über 22 Jahren hatte Dr. Bernhard Maxeiner vor, seine Praxis zum Jahresende zu schließen und in den Ruhestand zu gehen. Bereits seit sechs Jahren suchte er nach einem Nachfolger, auch mit Unterstützung der Langener Wirtschaftsförderung und von Bürgermeister Jan Werner – bislang jedoch erfolglos. Bei den rund 5 600 Bürgerinnen und Bürgern in Oberlinden sorgte die drohende Schließung der einzigen Hausarztpraxis im Stadtteil für Unmut. „Meine Patienten ohne direkte Nachfolge zurückzulassen, belastet mich“, sagte der 69-jährige Maxeiner, der auch viele Hausbesuche gemacht hatte, Ende November im Gespräch mit unserer Zeitung.

„Der Magistrat und die städtische Wirtschaftsförderung unternehmen große Anstrengungen, um die ärztliche Versorgung in Langen für die Zukunft zu sichern“, sagt Werner. Über das Interesse von Patrick Kutega an der Hausarztpraxis Maxeiner sei man daher im Rathaus hocherfreut. „Wir unterstützen beide Ärzte bestmöglich in allen Belangen der Übernahme“, betont der Verwaltungschef. Um seine Patienten nicht unversorgt zu lassen, bis alle Formalitäten geklärt sind und die Kassenärztliche Vereinigung der Übernahme zustimmt, hat sich Maxeiner nun entschieden, vorerst bis Ende März weiter zu praktizieren. Ab dem 1. April könnte die Praxis dann bereits unter Patrick Kutega weiterlaufen. (msc)