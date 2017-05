Dem Schlossgärtner zur Hand gegangen

Es grünt und blüht in den Beeten am Prinzessinnenhäuschen im Park von Schloss Wolfsgarten, gesorgt hat dafür ein Dutzend Kinder aus der Langener Kita Kunterbunt. Mittendrin: Landgräfin Floria, die ihren Spaß am Spaß der jungen Besucher hatte.

Langen - Dass hier einst eine richtige Prinzessin lebte und ein eigenes kleines Haus zum Spielen hatte – das klingt für die Vier- bis Sechsjährigen aus der Kita Kunterbunt fast wie im Märchen.

Zum ersten Mal besuchen zwölf Kindergartenkinder aus Langen mit ihren Betreuerinnen Schloss Wolfsgarten – eingeladen hat die Gruppe Floria Landgräfin von Hessen höchstpersönlich. Vor dem historischen Prinzesshäuschen im Park stehen Kisten mit bunten Sommerblumen in Töpfen parat, die der Nachwuchs in die vier Beete des kleinen Gartens pflanzen darf. Schippen haben die Besucher mitgebracht, Schaufeln in Kindergröße hat Chefgärtner Peter Kaus besorgt. Drei Mädchen und Jungen je Beet machen sich an die Arbeit und arrangieren die Pflanzen ganz nach eigenem Geschmack: weiße Margeriten, rosa Schmuckkörbchen, gelbe Studentenblumen und knallrote Geranien, dazu Mittagsblumen und Petunien – das Ergebnis sind fröhliche Beete vor dem Prinzessinnenhäuschen, die nun hoffentlich den Sommer einläuten.

Einige Tage zuvor war Landgräfin Floria in der Kita Kunterbunt zu Gast, um Kinder und Erzieherinnen kennenzulernen und sich über das Konzept der Kita zu informieren. Dabei stellte sich heraus, dass die meisten Kinder von einem „richtigen Schloss“ vor den Toren Langens gar nichts wussten.

+ Auch hr-Moderatorin Barbara Siehl stand den Nachwuchsgärtnern hilfreich zur Seite. © Strohfeldt Für Landgräfin Floria war dies erst recht Bestätigung ihrer Idee, die Kinder mit den Besonderheiten der Region, in der sie leben, vertraut zu machen – auch in kultureller Hinsicht: „Die Schlossanlagen mitsamt des Parks sind auch für mich immer wieder beeindruckend und ich glaube, dass auch Kinder sehr wohl Eindrücke von Ästhetik, schöner Architektur und gepflegter Parkanlage wahrnehmen.“ Abgesehen davon mache Gärtnern vermutlich allen Kindern Spaß – „bloß haben manche nicht die Gelegenheit dazu“. Insofern bereite es ihr umso mehr Freude, einen kleinen Beitrag leisten zu können, schließt die Landgräfin.

Antje Vogel, Leiterin der Kita Kunterbunt, in der Kinder mit mehr als zehn verschiedenen Muttersprachen gemeinsam spielen und lernen, sieht die Aktion sehr positiv: „Begegnungen mit der Natur oder einem Park wie in Wolfsgarten haben nicht alle unsere Kinder. Und der Umgang mit Pflanzen zeigt, wie begeistert und wissbegierig sie sich einer Sache zuwenden können.“

Attraktionen des Ausflugs waren selbstverständlich das Schloss und vor allem das Spielhaus für die kleine Prinzessin Elisabeth. Dabei war den Kindern etwas möglich, das „normalen“ Besuchern von Wolfsgarten verwehrt bleibt: Sie durften zusammen mit Landgräfin Floria das Spielhaus der Prinzessin auch von innen bestaunen.

Bestaunen – ein gutes Stichwort im Hinblick auf das kommende und das darauffolgende Wochenende: Während der traditionellen Parköffnung im Mai (siehe separater Kasten) können Wolfsgarten-Besucher das Werk der kleinen Kitagärtner ebenfalls bewundern. Ein selbstgebasteltes Schild am Gartenzaun verweist auf die Macher: „Hier pflanzten die Kinder vom Haus Kunterbunt“.

Im September, kurz vor dem Fürstlichen Gartenfest, wird der Nachwuchs die Beete noch einmal um spätsommerliche Pflanzen ergänzen dürfen – absolut passend zum diesjährigen Sonderthema „Der Kleine Garten“. (hob)