Anwohner rund um Tarsusplatz genervt von lautstarken Feiern

Nächtliche Partys auch im Kalten

+ © Schaible Das Tor der Freundschaft ist ein Blickfang, dahinter erstreckt sich mit dem Tarsusplatz eine der größten Grünflächen in der Innenstadt. Der Spielplatz wird allerdings nicht nur von Kindern genutzt. Anwohner beschweren sich über lautstarke nächtliche Partys – auch jetzt in der kalten Jahreszeit. © Schaible

Langen - Jetzt eine Open-Air-Party bis spät in die Nacht – da winken die meisten wahrscheinlich ab. Anwohner rund um den Spielplatz am Tarsusplatz aber leiden auch zur kalten Jahreszeit unter der nächtlichen und vor allem lautstarken Feierei von Jugendlichen. In den Ferien, so berichten sie, sei es immer besonders schlimm. Von Markus Schaible

+ © Schaible Es ist der größte Spielplatz in der Innenstadt: Zwischen Stresemannring, Garten-, Schnaingarten- und Schubertstraße liegt der Tarsusplatz, vor dessen Eingang das Tor der Freundschaft an die Partnerschaft mit der türkischen Stadt erinnert. Ringsum mit Hecken zugewachsen, mit hohen, Schatten spendenden Bäumen ist er eine große Grünfläche inmitten dichter Bebauung, der Kindern reichlich Möglichkeiten zum Toben bietet. Aber offenbar auch Jugendlichen zum abend-/nächtlichen Feiern. „Das geht schon seit Jahren so“, sagt eine Nachbarin, die ihren Namen nicht nennen mag. „Aber es wird immer schlimmer.“ Jugendliche, berichtet sie, treffen sich mit reichlich Getränken im Gepäck und „machen Party“, bis spät in die Nacht hinein. „Im Sommer ist es natürlich besonders schlimm, aber selbst jetzt in der kalten Jahreszeit geht es lautstark zur Sache.“ Erst kurz vor Weihnachten sei an zwei Tagen hintereinander bis halb fünf in der Früh gefeiert worden – zum Leidwesen der Anwohner, die so um ihren Schlaf gebracht würden. Und in den Ferien sei es immer besonders schlimm.

„Da werden Hunde mitgebracht, obwohl die auf dem Areal verboten sind“, berichtet die Nachbarin. Und nachts werde auch schon mal das Tor der Freundschaft bestiegen. „Wir haben vor Jahren sogar Unterschriften gesammelt, um gegen den Lärm vom Spielplatz und dem Billardcafé zu protestieren“, berichtet die Frau. Gebessert habe sich nichts. Augenblicklich sei zumindest vom Billardcafé keine Geräuschbelästigung zu verzeichnen, „das hat seit ungefähr einem halben Jahr zu“. Allerdings gebe es Gerüchte, dass dort eine Shisha-Bar eröffnen solle, was die Nachbarn alles andere als glücklich mache.

Trotz des geschlossenen Gastronomiebetriebes bleibe aber der Lärm der Spielplatzpartys. „Rausbrüllen nützt gar nichts“, sagt die Nachbarin aus Erfahrung. Gehe man direkt zu den Feiernden hin, werde man sofort gefragt: „Bist du rassistisch?“ Im Sommer kämen ab und zu Mitarbeiter einer Securityfirma: „Die bleiben dann eine Viertelstunde da, dann sind sie wieder weg. Und die Party geht weiter.“ Auch die Polizei könne nicht dauerhaft für Ruhe sorgen: „Die fahren an der Gartenstraße vor und die Leute hauen durch einen der anderen Eingänge ab. Nur, um kurz danach zurückzukehren.“

Abhilfe könne nach Ansicht der Anwohner das Entfernen der Hecken rings um das Areal bringen. „Dann wäre der Spielplatz von außen deutlich besser einzusehen, auch von der Polizei. Und vielleicht würde er dann auch nicht so oft als Toilette benutzt.“ Bei Polizei und Stadtverwaltung ist man angesichts der drastischen Schilderungen etwas erstaunt. „Natürlich werden wir immer mal wieder dorthin gerufen“, sagt Andrea Ackermann von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen in Offenbach. „Allerdings nicht überdurchschnittlich oft.“ Es gebe dann auch Kontrollen und immer mal wieder Anzeigen wegen kleiner Betäubungsmittel-Delikte. „Bei nächtlichen Störungen auf jeden Fall immer die Polizei rufen“, rät Ackermann: „Wir fahren immer hin.“ „Weder beim Ordnungsamt noch beim Fachdienst Spielplätze sind in jüngster Zeit Beschwerden aufgelaufen“, sagt Erster Stadtrat Stefan Löbig, in dessen Zuständigkeit der Bereich öffentliche Sicherheit und Ordnung fällt. Auch er empfiehlt den Betroffenen: „Rufen Sie die Polizei. Die Infos bekommen wir dann auch.“

Party in den USA endet in Feuer-Hölle: Bis zu 40 Tote befürchtet Zur Fotostrecke

Im Sommer sei natürlich mehr Personal im Einsatz – aber eben auch nicht bis zum frühen Morgen. „Die Mitarbeiter des Ordnungsamts werden durch zugekauftes Personal einer Privatfirma ergänzt“, berichtet Löbig. Dazu komme die Citystreife, die ebenfalls von einer Securityfirma bestückt werde. „Die können vom Hausrecht Gebrauch machen und Leute des Platzes verweisen. Oder sie rufen die Polizei.“ Aktuell werde zudem das gesamte Konzept für Ordnung und Sicherheit überplant, berichtet der Erste Stadtrat. Mehr Personal aber werde nicht zum Einsatz kommen: „Wir haben auch in diesem Bereich seit Jahren die vom Parlament beschlossene Stellenbesetzungssperre.“

Von der Idee, die Hecken rund um den Tarsusplatz zu entfernen, hält Löbig wenig. „Wir sind doch froh, dass wir dort mitten in der Stadt so viel Grün haben. Zudem glaube ich nicht, dass die Leute dann nicht dort feiern würden.“