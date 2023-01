Langener Narren erobern den Wochenmarkt

Teilen

Nach dem Einmarsch der Garden gab es Tanz und Stimmungsmusik auf dem Altstadtmarkt. Die LKG hat ihre „Fastnacht uff de Gass“ diesmal im Januar veranstaltet. © Strohfeldt

Pünktlich um 11.11 Uhr ertönt der Narrhalla-Marsch auf dem Altstadtmarkt. Es dauert nicht lange, bis der kleine Zug der Langener Karnevalgesellschaft (LKG) vom Parkplatz zur Bühne gelaufen ist. Der Verein stimmte die Langener diesmal mit seinem Open-Air-Programm im Januar auf die Kampagne ein.

Langen – Vorneweg laufen die Fahnenträger, dahinter die Mädchen und Frauen der Garde, gekleidet in rot-weißen Kostümen und mit Schals dick eingepackt, denn der Wind bläst ordentlich über den Wilhelm-Leuschner-Platz. Ihnen folgen die Elferräte mit bunten Mänteln und weitere LKG-Mitglieder. Die jüngeren Mädchen steigen die Bühne hinauf, die Zuschauer tummeln sich davor, es riecht nach Glühwein und Bratwurst.

„Herzlich willkommen am Brunne’ mit vier Röhren, heiße ich die Buben und die Gören“, beginnt Fred Laloi, Sitzungspräsident des Herrenelferrates und Ehrenvorsitzender, seine Begrüßungsrede. „Zwische’ Blume’ und Gestecke’ is uns’re Garde zu entdecke. Uff die Fastnacht – so glaubet mir, drink ich jetzt ein Bier“, so Laloi weiter. Danach hat die Mini-Garde ihren ersten Auftritt: Zehn junge Mädchen, bis zu zwölf Jahre alt, stehen auf der kleinen Bühne und warten auf ihren Einsatz. Ihre Nervosität ist ihnen anzumerken, genauso wie die Erleichterung und Freude, nachdem alles funktioniert hat.

Freude am Feiern und an der Gemeinschaft

Im Anschluss krönt die Sitzungspräsidentin des Damenelferrates drei neue Mitglieder. Anja Tannigel ist eine von ihnen. Ihr Grund, der LKG beizutreten, liegt auf der Hand: „Ich bin an einem Faschingsdienstag geboren.“ Außerdem hat sie „Freude am Feiern und Freude an der Gemeinschaft“, die ihr der Verein bietet. Der Herrenelferrat bekommt ebenfalls Zuwachs und Laloi krönt ein neues Mitglied. Trotz der Kälte tummeln sich zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf dem Platz vor der evangelischen Stadtkirche. Manche sitzen an den Biertischgarnituren, andere lehnen an Stehtischen. Der Weinstand findet guten Anklang und die Schlange vor der Würstchen- und Pommes-Bude wächst. Andere erledigen zwischendurch ihren Markteinkauf.

Normalerweise läutet die LKG die Fastnachtszeit bereits im November ein. Nach zwei Jahren Zwangspause entschied sich der Langener Karnevalsverein, es dieses Jahr anders zu machen: „Das Programm passt einfach in die Zeit kurz vor den Sitzungen und somit mittig in die Karnevalszeit“, erklärt der erste Vorsitzende Dominik Schertel. Die LKG nutzt die Gelegenheit von „Fastnacht uff de Gass“, um auf ihre Sitzungen hinzuweisen und mit dem närrischen Programm die Karnevalsstimmung aufleben zu lassen.

Auf Neuerung an Rosenmontag hinweisen

Das Programm auf dem Altstadtmarktplatz bietet bereits ein abwechslungsreiches Angebot: Später steht noch die Band Kolonia Express aus Darmstadt mit ihren Instrumenten auf der Bühne und spielt typische Karnevalsmusik. Im Anschluss tanzen die jungen Damen der Senatorengarde der LKG auf der Bühne, die nächstältere Gruppe nach der Mini-Garde. Die Mädchen sind zwischen zwölf und 18 Jahre alt. Die Präsidentengarde hebt sich ihren Auftritt bis Karneval auf. Den Abschluss der Feier zwischen den Marktständen bilden die „Marching Devils“, ein Drumcorps aus Darmstadt.

Aber es geht ja erst richtig los mit dem Programm der LKG: Am Samstag, 28. Januar, 19.31 Uhr, halten die Narren in der Stadthalle ihre Große Sitzung ab, am Sonntag, 29. Januar, um 15.31 ist nachmittags die Kappensitzung mit Kaffee, Kreppel, Tanz und Büttenreden. An den tollen Tagen gibt es den Klassiker an Altweiber (16. Februar), die „Ladies Night“ und am 19. Februar den Kindermaskenball. Neu ist, dass es an Rosenmontag (20. Februar) zuerst um 15.11 Uhr Kinderfasching in der Stadthalle, danach eine After-Work-Party für Erwachsene gibt.