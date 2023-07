Innovatives Rechenzentrum soll Wohnungen heizen

Von: Julia Radgen

Auch von außen grün: So könnte das Rechenzentrum, das die Mainova WebHouse im Langener Wirtschaftszentrum Neurott bauen und betreiben wird, aussehen. Die entstehende Abwärme gelangt direkt ins Fernwärmenetz, die Schornsteine werden nur für den seltenen Fall einer Notstromversorgung vorgehalten. Visualisierung: Mainova WebHouse © Visualisierung: Mainova WebHouse

Es ist eine Win-win-Situation: Die Stadtwerke Langen und die Mainova WebHouse GmbH & Co. KG, eine hundertprozentige Tochter der Mainova AG, wollen im Wirtschaftszentrum Neurott ein innovatives Rechenzentrum errichten - mit besonderem Clou.

Langen –Dafür haben die Stadtwerke kürzlich ein Grundstück erworben. Zum genauen Standort im Gewerbegebiet machte der Energieversorger noch keine näheren Angaben. Die Mainova WebHouse wird dort das neue Datencenter bauen und betreiben, das mit einer IT-Leistung von rund 20 Megawatt und einer Fläche von rund 6 800 Quadratmetern daherkommt.

Für die Stadt gibt es aber noch einen Coup, den Bürgermeister Jan Werner am Donnerstagabend im Stadtparlament verkündete: Denn die bei der Kühlung der Server entstehende Abwärme wird klimafreundlich genutzt und soll direkt vor Ort ins Fernwärmenetz eingespeist werden. Sie soll mehrere Wohnquartiere mit Wärme für Heizung und Warmwasserbereitung versorgen. „Die entstehende Abwärme reicht aus, um alle bestehenden Fernwärmenetze in Langen und deren bisher geplante Erweiterungen zu 100 Prozent zu versorgen. Die vorgesehene Einspeisung in das Fernwärmesystem ermöglicht somit auch dessen weiteren Ausbau im Nordend als Alternative zu gas- und ölbetriebenen Anlagen“, erklärt Stadtwerke-Geschäftsführer Uwe Linder.

Vorgaben des neuen Energieeffizienz-Gesetzes erfüllt

Das Grundstück, das die Stadtwerke zu diesem Zweck erworben haben, ist rund 10 000 Quadratmeter groß und durch eine leistungsfähige Glasfasertrasse angeschlossen. „Darüber hinaus investieren wir in den Ausbau der Stromnetze“, sagt Linder. Mainova-WebHouse-Geschäftsführer Oliver Schiebel betont, die Mainova-Tochter entwickele und betreibe Rechenzentren in „vorbildlich ökologischer Bauweise“. Hohe Energieeffizienz und eine optimale Flächenausnutzung seien dem Unternehmen wichtig. „Darüber hinaus dekarbonisieren wir mit der Abwärme des Rechenzentrums die Fernwärme vor Ort. Mit der Einspeisung der Abwärme ins Fernwärmenetz wird das Langener Rechenzentrum als eines der ersten die Vorgaben des neuen Energieeffizienz-Gesetzes erfüllen, das deren Nutzung zu Heizzwecken vorsieht“, sagt Schiebel. Das Gesetz schreibt Mindeststandards für den energieeffizienten Betrieb von Rechenzentren vor. Der Langener Bau soll außerdem komplett mit Ökostrom betrieben werden und Notstromersatzanlagen mit modernster Abgasnachbehandlung erhalten.

Bürgermeister Jan Werner lobt das Projekt als „Meilenstein für die Zukunft von Langen“. Rechenzentren seien das Rückgrat der Digitalisierung und der prosperierenden Rhein-Main-Region, zu der die Stadt künftig beitragen werde. Es sei nicht nur ein technisch innovatives Projekt – „auch optisch ist das Datenzentrum auf jeden Fall eine Bereicherung für das Wirtschaftszentrum Neurott“, meint Werner.

Der Baubeginn des neuen Rechenzentrums ist für 2025, die Inbetriebnahme für 2027 geplant.