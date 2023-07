Neue bilinguale Kita in Langen geplant

Von: Manuel Schubert

Zurzeit sind die Jalousien unten: In diesen leer stehenden Räumen samt 920 Quadratmetern Außenfläche möchte Phorms eine Kita mit 46 Plätzen einrichten. Die Zimmer wollte das DRK ursprünglich für die Tagespflege von Senioren nutzen, konnte diese Pläne jedoch nie umsetzen. © Stadt

Der freie Träger Phorms Education möchte in Langen eine bilinguale Kita eröffnen. Sie soll in ungenutzte Räume auf dem Gelände des DRK-Seniorenheims ziehen.

Langen – Es gibt städtische, katholische und evangelische Kitas, welche mit Musik-, Sport- oder Naturschwerpunkt und welche mit Waldorf- oder Montessori-Pädagogik. Im nächsten Jahr soll das Spektrum an Betreuungseinrichtungen in Langen um eine bilinguale Kita erweitert werden: Der freie Träger Phorms Education möchte in der Frankfurter Straße 58 eine zweisprachige Ganztageseinrichtung mit 46 Plätzen (24 U3- und 22 Ü3-Plätze) eröffnen. Die Stadt soll das Projekt nach Wunsch des Magistrats mit der Übernahme eines Großteils der Umbaukosten und mit Betriebskostenzuschüssen unterstützen.

Die Räume befinden sich in einem erst 2019 fertiggestellten, direkt an der Frankfurter Straße gelegenen Gebäude auf dem Gelände des DRK-Seniorenheims. Sie sollten ursprünglich für die Tagespflege von Senioren genutzt werden. Diese Pläne konnten allerdings nicht umgesetzt werden. Das DRK als Mieter hat die leer stehenden Räume deshalb – in Abstimmung mit dem Vermieter – Phorms angeboten. Diese müssen für die neuen Bedürfnisse umgestaltet werden, auch ein neuer Zugang mit Rampe und Treppenanlage ist erforderlich. Im dahinter gelegenen Gebäudekomplex befindet sich bereits die Kita Mikrokosmos der Awo, die Anfang 2020 eröffnet wurde.

„Wir freuen uns, dass mit Phorms ein neuer Träger mit einem interessanten Konzept in unserer Stadt tätig wird und das Spektrum an Betreuungsformen erweitern möchte“, sagt Bürgermeister Jan Werner. Obwohl die Stadt seit seinem Amtsantritt bereits mehr als 250 neue Kita-Plätze geschaffen habe, gebe es weiterhin einen hohen Bedarf. „Da ist dieses Angebot ein weiterer Schritt bei der Reduzierung der Warteliste, das darüber hinaus für die Stadt auch noch relativ kostengünstig ist.“ Die 600 Quadratmeter großen Räume, die auf der von der Frankfurter Straße abgewandten Gebäudeseite liegen und über 920 Quadratmeter Außenfläche verfügen, sind auch nach Ansicht der Fachaufsicht des Kreises für die Kinderbetreuung geeignet. Sie hat den Plänen bereits zugestimmt, wie die Stadt mitteilt.

Bilinguale Kita in Langen: Eröffnung am 1. Juni 2024 geplant

Der Vorschlag des Magistrats sieht vor, dass Phorms für die Umbaukosten von knapp 600 000 Euro einen städtischen Zuschuss von gut 495 000 Euro erhält. In der Übergangszeit bis zur Inbetriebnahme wird zudem ein Miet-Zuschuss von rund 60 000 Euro gezahlt. Nach der für 1. Juni 2024 vorgesehenen Eröffnung erhält Phorms dann – wie alle anderen freien und kirchlichen Träger auch – eine Betriebskostenförderung.

Zum Phorms-Netzwerk gehören neun bilinguale, deutsch-englische Kitas, Grundschulen und Gymnasien in ganz Deutschland, darunter auch die Strothoff International School in Dreieich. Was ein Betreuungsplatz an der Phorms-Kita in Langen kosten wird, steht noch nicht fest: Das sei noch in der Abstimmung, sagt Björn Walden, Leiter der Strothoff School, auf Anfrage. Die Preise sollen jedoch einkommensabhängig gestaltet werden. Organisatorisch solle die Kita an die Sprendlinger Schule angedockt sein und auch nach demselben pädagogischen Konzept arbeiten, so Walden.

Über die Einrichtung der bilingualen Kita entscheidet die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am morgigen Donnerstag um 20 Uhr im Rathaus. (msc)