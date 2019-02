Größere Nester im Vogelviertel

Erweiterung ermöglichen, Charakter erhalten: Der Magistrat hat für das „Vogelviertel“ in Oberlinden einen neuen Bebauungsplan erarbeitet. Einige der Häuser sind in den vergangenen Jahren bereits vergrößert worden.

Langen – Nach fast 60 Jahren sind die meisten Wohnhäuser in Oberlinden nicht mehr zeitgemäß. Im „Vogelviertel“ soll ein neuer Bebauungsplan nun Erweiterungen ermöglichen, ohne dass der Charakter der Siedlung verloren geht. Von Markus Schaible

Es ist ein schwieriger Spagat für die Baufachleute im Rathaus: Im Wohngebiet Oberlinden soll sich die Bebauung verändern können – gleichzeitig aber ist das Ziel, den Charakter der einstigen Mustersiedlung zu erhalten. Ein erster Versuch, einen Bebauungsplan für einen Teilbereich zu erneuern, scheiterte bereits. Nun unternimmt der Magistrat einen zweiten Anlauf für ein kleineres Gebiet: das „Vogelviertel“. Die Zeiten haben sich geändert, seit vor mehr als 60 Jahren das Konzept für die Wohnstadt Oberlinden entstand. Die heutige Generation hat andere Platzvorstellungen beim Wohnen als die Menschen in den 1960er Jahren. „Vor allem bei Eigentümerwechseln und bei jungen Familien ist der Wunsch groß, räumlich zu erweitern“, weiß Bürgermeister Frieder Gebhardt. Gleichzeitig gibt es Menschen, die die Siedlung möglichst so belassen möchten, wie sie ist.

Da die jahrzehntealten Bebauungspläne die gewünschten Erweiterungsmöglichkeiten nicht zulassen, wurden bisherige Anfragen über Ausnahmegenehmigungen für Anbauten, andere Dächer oder zusätzliche Stockwerke ermöglicht. „Wir nennen das Durchlöchern eines Bebauungsplans“, sagt Robert Ahrnt, Leiter des städtischen Fachdienstes für Stadtplanung. Aktuell gebe es wieder diverse Anfragen, die teilweise weit über das bislang Erlaubte hinausgehen. Allerdings: Wenn in einer Straße schon drei Ausnahmen genehmigt wurden, kann die Stadt die vierte oder fünfte nicht versagen. Insofern geht es nur über eine Änderung der Bebauungspläne – denn, so Bürgermeister Gebhardt: „Wir wollen keinen Wildwuchs.“

Als ersten Abschnitt hatte sich die Verwaltung das Gebiet zwischen dem Buchenhain und dem Fasanenweg vorgenommen. Der überarbeitete Plan kam dann bei einem Bürgerinfoabend vor eineinhalb Jahren aber nicht sonderlich gut an – es gab zahlreiche Anregungswünsche und Verbesserungsvorschläge seitens der Bewohner. Die Stadtplanung hat den Entwurf daraufhin überarbeitet und jetzt dem Magistrat vorgelegt. Allerdings in abgespeckter Form.

Der Abschnitt mit der Straße „Im Buchenhain“ (östlich der K 168/Prinzessin-Margaret-Allee) wurde zurückgestellt, weil dort der direkt an die Hinterseite der Häuser angrenzende Wald, der laut Landesverordnung als Schutzwald ausgewiesen ist, Anbauten verhindert. „Die Bäume wachsen unmittelbar vor den Schlafzimmerfenstern und die Grundstücke sind viel kleiner als am benachbarten Rotkehlchenweg“, beschreibt Gebhardt die Situation. In diesem Bereich will die Verwaltung deshalb erst einmal ausloten, was rechtlich möglich ist.

Wie autark und energieeffizient soll mein Haus werden? Zur Fotostrecke

Somit beschränkt sich der neue Planentwurf auf das rund 9,8 Hektar große „Vogelviertel“ (Meisen-, Finken-, Amsel-, Fasanen- und Rotkehlchenweg) an der Südwestecke von Oberlinden. Er sieht für die rund 60 Grundstücke generell die Möglichkeit vor, auf zwei Geschosse aufzustocken und die Häuser moderat in der Fläche zu vergrößern. Der Magistrat hält das für adäquat und geboten für die Bedürfnisse künftiger Generationen, ohne dass der Geist der „Gartenstadt“ verloren geht. Dazu haben die Stadtplaner sogar seitliche Begrenzungen vorgesehen, um das Zusammenlegen zweier Baufenster (und damit größere Mehrfamilienhäuser) zu verhindern. „Es ist aber relativ klar, dass in ein paar Jahrzehnten dieser reine Bungalow-Charakter verloren geht“, sagt Ahrnt.

„Ich hoffe, dass das den Bürgern etwas mehr entgegenkommt, wir aber glaubhaft machen können, dass wir Oberlinden so erhalten wollen“, betont der Fachdienstleiter. Sollte der Plan Anklang finden, könne er Strickmuster für das restliche Wohngebiet sein. Lasse sich aber kein Konsens erzielen, könne am Ende auch eine Beibehaltung des Status quo stehen, sodass jede Bauanfrage individuell betrachtet werden müsse.

Am 20. März wird sich der Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr mit dem Bebauungsplanentwurf befassen, am 11. April kann die Stadtverordnetenversammlung die Offenlage des Entwurfs beschließen. Danach wird der Magistrat – voraussichtlich im Mai – die Planung in einer Bürgerinformationsveranstaltung vorstellen und mündliche Anregungen aufnehmen. Schriftliche Stellungnahmen können anschließend innerhalb der öffentlichen Auslegung eingereicht werden.