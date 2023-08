Neuer Standort der Jugendfläche beschlossen

Von: Julia Radgen

Hier tut sich bald einiges: Auf dem Gelände zwischen Aldi und Nordumgehung soll die neue Freizeit- und Bewegungsfläche samt Bolzplatz entstehen. © Strohfeldt

Nicht über alle der zwei Dutzend Tagesordnungspunkte der jüngsten Stadtverordnetenversammlung wurde eingehend diskutiert. Aber auch unter den schnell gefassten Beschlüssen sind wichtige Themen und Projekte. Ein Überblick:

Jugendfläche

Alle Anwesenden stimmen für die Vorlage zur geplanten Freizeit- und Bewegungsfläche an der Winkelwiese. Knackpunkt des Antrags ist der Standortwechsel, denn im ursprünglichen Beschluss war man noch von den Dreieichgärten ausgegangen. Die Fläche wird nun dem zuständigen Fachbereich zur Entwicklung einer Jugendfläche inklusive Bolzplatz überlassen. Letzterer kam neu hinzu und wird in Langen dringend benötigt. „Für die Erstellung der Freizeit- und Bewegungsfläche werden mindestens 38 000 Euro durch die Spendenaktion des Jugendforums erbracht. Diese Mittel können bereits im Vorfeld verausgabt werden“, heißt es in der Vorlage weiter.

Dieser Punkt wurde im Ausschuss eingefügt, damit sich das Projekt nicht unnötig verzögert, bis die endgültige Kostenschätzung vorliegt, über die dann im Rahmen der Haushaltsberatungen beschieden wird. Für den Bolzplatz sind bereits für diesen Haushalt Mittel in Höhe von 86 000 Euro eingestellt, die Arbeiten sollen noch im August beginnen. Die Summe für die Jugendfläche sammelt bekanntlich das Jugendforum: Letzter Stand war, dass 39 895 Euro an Spenden zusammengekommen seien. Im Bauausschuss bietet Andreas Keppeler (CDU) an, die fehlenden 105 Euro zur geforderten Summe von 40 000 Euro zu spenden. Damit ist das Finanzierungsziel erreicht.

Schulbetreuung

Ebenfalls einstimmig beschließt das Stadtparlament, dass die Zuschüsse für die Träger der Nachmittagsbetreuung für Langener Grundschülerinnen und -schüler um 15 Prozent angehoben werden. Zudem wird die Anzahl der bezuschussten Betreuungsplätze der Träger der Nachmittagsbetreuung erhöht – für das aktuelle Jahr auf maximal 738 Plätze (60 Plätze an der Ludwig-Erk-Schule kommen hinzu), 2024 sind es mit 95 zusätzlichen Plätzen an der Wallschule ab Jahresbeginn und ab Herbst 80 Plätzen an der dann fertigen Sonnenblumenschule insgesamt maximal 1 113 Plätze. Die Vorlage erhält auch bereits eine Erhöhung um drei Prozent an die Träger für das Jahr 2025. Der Kostendeckungsgrad von 60 Prozent werde jeweils eingehalten.

Kindertagespflege

Auch die Förderung für den Elternservice im Zentrum für Jung und Alt (ZenJA) wird einstimmig angenommen. Der Elternservice ist sowohl Tagespflege-Vermittlungsstelle als auch Anbieter des alternativen Modells „KiWo“, das ausgebaut werden soll: Dabei betreuen Tagespflegepersonen Kinder in ihnen zur Verfügung gestellten Wohnungen (Kinderwohnungen). Das ermöglicht auch Menschen, die Betreuung anzubieten, die dies aus verschiedensten Gründen nicht in ihren eigenen vier Wänden leisten können. Der Elternservice des Mütterzentrums wird für die Betreuung von Kindern unter drei Jahren durch festangestellte Kindertagespflegepersonen in diesen Kinderwohnungen mit insgesamt 85 200 Euro jährlich bis Ende 2026 unterstützt.

Radschnellweg

Ohne Diskussion wird auch über die provisorische Führung der Radschnellwegverbindung am Langener Bahnhof abgestimmt. Wie berichtet, sollen Radfahrer als Übergangslösung bis zum Umbau des Bahnhofsvorplatzes zwischen dem Restaurant Gleis 5 und dem Glaspavillon hindurchfahren. Ja zur Planung sagen alle Stadtverordneten außer der NEV-Fraktion, während die FDP sich enthält.

Katzenschutzsatzung

Einstimmig (bei Enthaltung der NEV) wird eine Katzenschutzverordnung für Langen auf den Weg gebracht. Diese soll einen Beitrag zum Tierschutz leisten und die unkontrollierte Vermehrung von frei laufenden Tieren verhindern. Sie sieht unter anderem vor, dass alle Katzen, die Zugang ins Freie erhalten, registriert und kastriert werden. Die Halter haben dies zu gewährleisten – als Katzenhalter gilt laut Magistrat auch, wer frei laufende Katzen regelmäßig füttert. Der Tierschutzverein Langen-Egelsbach, mit dem der Magistrat die Verordnung abgestimmt hat, soll das Vorhaben weiter unterstützen. Damit ist ein jährlicher städtischer Zuschuss in Höhe von 1 000 Euro verbunden. (Julia Radgen)