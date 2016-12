Hundesteuerbescheide: Neuerung für Halter

Langen - Die Post, die Langener Hundebesitzer in Kürze aus dem Rathaus bekommen, sieht anders aus als früher. Denn es gibt Änderungen bei der Hundesteuer – allerdings nur in technischer Hinsicht. Die Steuersätze bleiben unverändert.

+ Mischlingshündin Ella und Dalmatinerin Cappicina interessiert die Post aus dem Rathaus nicht, ihr Herrchen dafür umso mehr. © p

Die rund 1 190 Langener Hundebesitzer erhalten bald ihre jährlichen Hundesteuerbescheide. Erstmals versendet die Stadt sie aus Kostenersparnisgründen als Dauerbescheide. Dies bedeutet, sie behalten so lange ihre Gültigkeit, bis zum Beispiel die Tiere abgemeldet werden oder ein weiterer Hund angeschafft wird. Für die Neuerung wurde eigens die Hundesteuer-Satzung geändert. Die Höhe der Abgabe bleibt jedoch unverändert. 108 Euro sind in Langen jährlich für Pudel, Dackel oder Schäferhund fällig. Wer einen sogenannten gefährlichen Vierbeiner hält, zahlt 600 Euro. Dazu gehören die sieben American Staffordshire Terrier, die zwei Bull Terrier und acht Rottweiler, die es am Sterzbach gibt.