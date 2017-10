Mehr Fairness beim Busverkehr

Langen/Egelsbach - Der öffentliche Busverkehr ist ein Zuschussgeschäft; doch aktuell werden die Kommunen im Kreis Offenbach unterschiedlich stark finanziell belastet. Das soll sich nun ändern.

In den Rathäusern in Langen und Egelsbach und bei den Stadtwerken stößt das neue Konzept der Kreisverkehrsgesellschaft auf Wohlwollen. Es ist eine bekannte Tatsache: Die Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf im öffentlichen Busverkehr decken die Kosten bei Weitem nicht. Wäre der Ticketpreis aber kostendeckend, könnte sich kaum noch jemand die Busfahrt überhaupt leisten. Kreis und Kommunen finanzieren den ÖPNV deshalb, doch die Lasten sind aufgrund einer „historisch gewachsenen Schieflage“ sehr unterschiedlich verteilt. Leidtragende sind derzeit unter anderem Langen und Egelsbach – und damit auch die Steuerzahler in beiden Kommunen.

Eine Arbeitsgruppe bei der Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach mbH (kvgOF), der auch Fachleute aus den Rathäusern und die Geschäftsführung der Stadtwerke angehören, hat deshalb ein neues, gerechteres Finanzierungskonzept entwickelt. Für Langen und Egelsbach wäre das von Vorteil; sie könnten auf eine jährliche Entlastung im fünfstelligen Bereich hoffen. Zugleich ist beabsichtigt, die Aufgabenverteilung zwischen der kvgOF einerseits und den lokalen Stadtwerken andererseits auf eine neue organisatorische Grundlage zu stellen, um die Effizienz zu verbessern und Kosten einzusparen.

Die Stadtverwaltung Langen, die Gemeindeverwaltung Egelsbach und die Stadtwerke Langen haben unter Federführung des Versorgungsunternehmens eine gemeinsame Stellungnahme erarbeitet, die nun durch die politischen Gremien läuft. Tenor ist, dass das Konzept insgesamt „eine sehr gute Grundlage für die konkrete Ausgestaltung der künftigen Finanzbeziehungen und die Neuorganisation des öffentlichen Busverkehrs darstellt“.

Das Defizit soll auch in Zukunft vom Kreis und den 13 Kreiskommunen getragen werden, aber auf Basis eines neuen Schlüssels, der transparent, praktikabel und nachvollziehbar ist, erklärt Stadtwerke-Direktor Manfred Pusdrowski: „Wir begrüßen den neuen Finanzierungsschlüssel mit den Komponenten Nutzungsbeitrag und Bereitstellungsbeitrag. Er bietet Anreize für mehr Effizienz und Kostenbewusstsein im öffentlichen Busverkehr und er beseitigt das aktuelle Dickicht der Finanzströme, die so kompliziert sind, dass sie keiner durchschaut.“ Kommunen, die in einen attraktiven ÖPNV investierten und dadurch mehr Fahrgäste erreichten, würden künftig belohnt.

Auch für Langens Bürgermeister Frieder Gebhardt ist das Finanzierungskonzept ein Fortschritt, „weil es gerechter ist und alle Kreiskommunen fair mit den Kosten belastet. Wir brauchen einen leistungsfähigen, modernen und bezahlbaren ÖPNV im Rhein-Main-Gebiet. Der Kreis Offenbach ist da jetzt auf dem richtigen Weg.“ Gebhardt weiß aber auch, dass nicht alle Kommunen begeistert sind: „Diejenigen, die die ganze Zeit von der Ungerechtigkeit profitiert haben, müssen nun mehr bezahlen.“

Für den Egelsbacher Verwaltungschef Jürgen Sieling ist der öffentliche Personennahverkehr ein wichtiger Standortfaktor, der auch die kleineren Kreiskommunen an die Zentren anbindet. „Zusammen mit dem geplanten Radschnellweg von Darmstadt über Egelsbach nach Frankfurt entstehen da jetzt Strukturen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Region stärken.“ Positiv sei, dass auch Verbesserungen im Streckennetz beinhaltet seien.

Auf Basis des Konzeptes, so die Forderung aus Langen und Egelsbach, solle nun zügig weitergearbeitet werden. „Eine finale Beschlussfassung ist aus unserer Sicht nämlich erst möglich, wenn wir die Verträge sehen“, betont Pusdrowski. In Langen ist das Finanzierungs- und Organisationskonzept für den ÖPNV im Kreis Offenbach am 5. Oktober Thema in der Stadtverordnetenversammlung, in Egelsbach bereits am 4. Oktober in der Gemeindevertretung (jeweils 20 Uhr, Rathäuser). (ble)

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa