Serie zum Jugendforum: Niklas und das Goldene Ticket

Von: Julia Radgen

Der 14-jährige Niklas Manoutchehri-Rad sitzt aktuell im Langener Jugendforum – er war einer von 150 zufällig angeschriebenen Kindern und Jugendlichen. © Strohfeldt

45 Kinder und Jugendliche vertreten als Langener Jugendforum die Interessen der jungen Bevölkerung in der Stadt. Nun steht die Neubesetzung des Gremiums an – das geschieht über drei Wege (siehe Kasten). Stellvertretend für jeden stellen wir ein aktuelles Mitglied des Jugendforums vor, das aus dem Nähkästchen plaudert und nach zwei Jahren Engagement ein wenig Resümee zieht. Den Anfang macht Niklas Manoutchehri-Rad, der über das Goldene Ticket zum Jugendforum kam.

Langen –Bevor er das tatsächlich so gestaltete und personalisierte Goldene Ticket in seinem Briefkasten fand, hatte der 14-Jährige noch nicht vom Jugendforum gehört. Auch wenn er sagt: „Ich war schon immer sehr politikinteressiert.“ Niklas ist einer von 150 zufällig ausgewählten Kindern und Jugendlichen, denen die Stadt diese besondere Eintrittskarte zu einem Info-Treffen zugeschickt hat. „Ich wusste am Anfang gar nicht viel damit anzufangen, aber dann bin ich doch zu dem Treffen hingegangen“, erinnert sich der Neuntklässler, der die Dreieichschule besucht. „Ich wollte das einfach mal ausprobieren!“

Bei dem Einführungstreffen, das diesmal digital abgehalten wird, erfahren die Kinder und Jugendlichen alle Details zum Jugendforum und seiner Arbeit. Danach will Niklas tatsächlich gerne mitmachen und meldet das zurück. Da es mehr Interessenten als Plätze gibt, kommt ein Losverfahren zum Einsatz. „Dann war ich drin“, erzählt der Schüler.

Großprojekt Jugendfläche

Zu den wichtigsten Sachen, die das Jugendforum in seiner Legislaturperiode erreicht hat, zählt für ihn persönlich das Bäumepflanzen. 2021 hat sich das Jugendforum an einer großen Wiederaufforstungsaktion hinter dem Waldstadion beteiligt. „Das hat sehr viel Spaß gemacht“, sagt Niklas Manoutchehri-Rad. Die geplante Freizeitfläche, die nun an der Winkelwiese realisiert werden soll, sei natürlich ein zentrales Projekt. „Und dazu lernt man neue Sachen kennen, auch neue Freunde, und ich habe viel mehr über den Aufbau der Politik gelernt“, sagt der Schüler. Strukturen der Kommunalpolitik, wie etwa die städtischen Ausschüsse und das Stadtparlament zusammenhängen, versteht er jetzt besser – auch wenn meist die Älteren die Sitzungen übernehmen. Wenn das Jugendforum tagt, wird davon berichtet. Wichtiger Meilenstein 2022 war natürlich, als das Antragsrecht für das Jugendforum beraten wurde.

Wenn er nicht gerade Gitarre spielt und Judo macht, engagiert sich Niklas auch in der HUSKJ, der Hessischen Union zur Stärkung von Kinder- und Jugendinteressen – einem Zusammenschluss aus kommunalen Kinder- und Jugendvertretungen. „Da trifft man viele andere Jugendliche aus allen Teilen Hessens, das ist sehr spannend“, sagt Niklas, der einer von vier Delegierten aus dem Langener Jugendforum ist. Die Treffen finden meistens online statt. Weil man sich generell mit vielen anderen austauschen kann und spannende neue Dinge lernt, würde er die Mitarbeit im Jugendforum auch jedem empfehlen. Er will wahrscheinlich auch weitermachen – diesmal muss er sich dann wie jeder Interessierte um einen Platz im neuen Jugendforum bewerben.

Das sind die drei Besetzungswege Das Jugendforum vertritt seit 2019 alle Kinder und Jugendlichen in Langen. Es hat die Aufgabe, sich um die Interessen junger Leute zu kümmern und diese in die Stadtpolitik einzubringen. Dort können 45 Mitglieder aktiv und direkt die Zukunft der Stadt mitbestimmen. Im März wird es neu besetzt.

Das geschieht über drei Wege: 15 Plätze werden verlost („Goldenes Ticket“). Dazu werden dieser Tage 150 junge Menschen per Zufallsgenerator ausgewählt und zu einem Info-Treffen am 26. Januar eingeladen. Dort erfahren sie alles über das Jugendforum und können danach entscheiden, ob sie mitmachen wollen. 15 Plätze werden über Delegationen vergeben (Schulen, Vereine und Religionsgemeinschaften) – Abgabefrist für Meldebögen ist der 15. Februar –, weitere 15 an alle, die sich bis 26. Februar aktiv bewerben. Das geht formlos unter Angabe von Name, Kontaktdaten und Geburtsdatum an jugendforum@langen.de oder über ein Online-Formular. Bei mehr als 15 Interessierten entscheidet das Los. Mehr Infos gibt es im Internet.