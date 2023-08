Nach Stromausfall im Kreis Offenbach: Notfälle kommen vor Lautsprecheransagen

Von: Julia Radgen

Teilen

Recht leer gefegte Straßen und ein Feuerwehrauto: So sah der Notrufmeldepunkt am Langener Lutherplatz während des Stromausfalls aus. Dorthin konnten sich Bürger etwa bei einem medizinischen Notfall wenden. © Feuerwehr Langen

Wie genau haben die Verwaltungen und Feuerwehren auf den Stromausfall in Langen und Egelsbach reagiert und welche Vorkehrungen gibt es?

Langen/Egelsbach – Im Redaktionspostfach sind nach dem Stromausfall einige Leseranfragen eingegangen – mit der Besorgnis, warum man nicht generell wisse, wo die Kommunen Informationsstellen einrichte und wie die Bürger über die Ausnahmesituation informiert werden. Der Wunsch nach Auskunft und Aufklärung, was im Notfall zu tun ist, ist groß, daher hat die Redaktion nachgefragt.

„Wir haben festgestellt, dass unsere Notfallpläne gut funktionieren“, resümiert Stadtpressesprecher Markus Schaible rückblickend. Diese werden für entsprechende Lagen vorbereitet. Die Stadt könne natürlich nur in einem gewissen Rahmen vorplanen, betont Schaible. Der Krisenstab, bestehend aus dem Magistrat und Fachleuten der entsprechenden städtischen Abteilungen, ist zusammengetreten und hat beraten, was zu tun ist.

Das Rathaus ist selbst durch eine Notstromanlage versorgt, die in einem Anhänger bereitsteht, die Stadthalle hat sogar eine übergangslose Stromanlage. So konnte die städtische Kommunikationsstelle die Bürgerinnen und Bürger beispielsweise durch Posts in den sozialen Netzwerken über den großflächigen Stromausfall informieren. „Wir warnen natürlich auf allen Kanälen“, so Schaible.

Nach dem Stromausfall in Langen und Egelsbach: Notrufmeldepunkte sind Standard

Nun war bekanntlich das Telefon- und Mobilfunknetz gestört (auch wenn es je nach Anbieter Unterschiede gab) und Internetmeldungen für die meisten nicht abrufbar. In einem solchen Fall richtet die Verwaltung Notrufmeldepunkte für Bürgerinnen und Bürger ein, an die sie sich beim Ausfall von Telefon- und Mobilfunknetz in einem medizinischen Notfall wenden können, um Hilfe zu bekommen: Neben einem am Lutherplatz wurde ein zweiter im Bereich der Mörfelder Landstraße installiert. „Aufgrund der Dauer des Stromausfalls und der daraus resultierenden Gefahrenabwehrstufe sowie der Unklarheit darüber, wie lange dieser bestehen wird, wurden diese Notruf-Meldestellen installiert“, resümiert auch die Freiwillige Feuerwehr Langen. Bei deren Betrieb wurde die Langener Feuerwehr von angeforderten Kolleginnen und Kollegen aus Dreieich unterstützt. Zudem wurden Einheiten des DRK-Ortsverbands mit einem Rettungswagen und einer Führungsgruppe zur Feuerwache verlegt, um im Notfall schnell einzugreifen zu können.

„Wie bei einer solchen Lage üblich, wurden alle verfügbaren Einsatzkräfte der Feuerwehr in Alarmbereitschaft versetzt. Insbesondere in der ersten Stunde des Stromausfalls mussten die Grundschutzeinheiten zu bei Stromausfällen üblichen Einsatzlagen ausrücken“, fasst die Feuerwehr Langen weiter zusammen. Dazu zählt etwa, Personen aus stehengebliebenen Aufzügen zu befreien oder andere technische Hilfeleistungen, hinzu kam noch der Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Pkw auf der B 486. Alle Einheiten im Stadtgebiet wurden von der Technischen Einsatzleitung aus der Feuerwehreinsatzzentrale der Feuerwache heraus geführt.

Stromausfall: Seniorenzentren und andere kritische Einrichtungen überprüfen

„Allein hier waren fünf Einsatzkräfte mit der Informationsbeschaffung, Kommunikation und Disposition beschäftigt“, so die Feuerwehr. Neben dem Einsatzgeschehen stand die Technische Einsatzleitung mit vulnerablen Einrichtungen wie der Klinik und Pflegeheimen in Kontakt. Ein Einsatzbeamter war zudem als Verbindung mit der Stadtverwaltung sowie der Polizei in den Verwaltungsstab entsendet worden. Als gegen Mittag sukzessive der Strom zurückkehrte, konnten diese Vorkehrungen nach und nach zurückgenommen werden.

Die Freiwillige Feuerwehr Egelsbach hat während des Stromausfalls im Feuerwehrhaus eine Wachbereitschaft eingerichtet. Die Einsatzkräfte kontrollierten dann Seniorenzentren, den Bahnhof und den Flugplatz, wie Gemeindebrandinspektor Christian Klöppel schildert, um sicherzustellen, dass es keine Notlagen gibt, die nicht telefonisch durchdringen. „Etwa weil Menschen in einem Aufzug feststecken oder ein Beatmungsgerät nicht mehr funktioniert.“ Zudem waren die Einsatzkräfte mit Kontrollfahrten im Ortsgebiet unterwegs. Die Feuerwehr selbst kommuniziert über Funk. „Der funktioniert ja dennoch, dafür haben wir Satellitentelefone“, erklärt Klöppel.

Lautsprecheransagen wären möglich

Auf der Feuerwache wurde ein Rettungswagen für medizinische Notfälle stationiert, ebenso stand sie als Anlaufstation für die Bevölkerung (Infopunkt) zur Verfügung. Der Verwaltungsstab der Gemeinde tagte ebenfalls im Feuerwehrhaus.

Eine Leserin fragte, welche Möglichkeiten es gibt, die Bevölkerung über die Ausnahmesituation zu informieren. „Wie früher könnte die Feuerwehr mit Lautsprechern durch die Stadt fahren“, schlägt sie vor. Klöppels Antwort: „Das wäre auch so erfolgt, aber erst mal hatten wir andere Prioritäten abzuarbeiten“ – wie eben Notfälle und die Kontrollen an kritischen Orten wie Seniorenheimen. „Wir haben nur begrenzte Kapazität und müssen diese einteilen“, bittet Klöppel um Verständnis.

Der nächste Schritt, wenn der Stromausfall noch länger gedauert hätte, wäre also gewesen, mit Lautsprecheransagen über die Lage zu informieren. Dafür sind die Feuerwehrwagen mit Technik ausgestattet. „Man muss aber auch dazu sagen: Die Lage war unübersichtlich, für eine Ansage müsste man eigentlich den Grund des Stromausfalls kennen und wie lange dieser vermutlich noch dauern werde, all das war unklar“, resümiert Klöppel.

Die Stadt Langen hat auf ihrer Homepage übrigens die wichtigsten Informationen für Bürger während Notlagen zusammengetragen. (Julia Radgen)