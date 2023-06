Ehrenamtlich gepflegtes Patenbeet abgeräumt

Von: Julia Radgen

Teilen

Vorher-Zustand: Die Beetpatin hat unter anderem Mohnblumen, Ochsenzungen, Kamillen sowie Kornblumen ausgesät. © Privat

Die Ortsgruppe des Naturschutzbundes ist entsetzt über den Zustand eines Beetes in der Steubenstraße: Die ehrenamtlich gepflegte Grünfläche wurde versehentlich abgeräumt. Das passiert nicht zum ersten Mal. Die Stadt will nun bei der Organisation nachbessern.

Langen – „Da kümmern sich Bürgerinnen und Bürger um den Naturschutz und bekommen ihr Engagement so von der Stadt gedankt“, „Sehr schade!“ und „Vermutlich war es ein Kommunikationsproblem. Aber da arbeiten halt auch keine Gärtner. Die können Löwenzahn nicht von Sonnenblumen unterscheiden!“ – so reagieren einige Facebook-Nutzerinnen und -nutzer auf einen Beitrag des NABU Langen/Egelsbach. Statt vieler bunter Blumen ragen jetzt nur noch einige dünne Sträucher aus der laut NABU gut 30 Quadratmeter großen Fläche, die in der Kurve ins Wohngebiet liegt. Das Beet ist eines von jenen im Stadtgebiet, die von ehrenamtlichen Beetpatinnen und -paten versorgt werden.

Miriam Borgelt pflegt das betreffende Beet seit Februar 2022. Es liegt unmittelbar in der Nähe ihrer Wohnung und nach dem Besuch einer Infoveranstaltung zum Patenprojekt ist für sie klar: Sie möchte die ehrenamtliche Pflege des Grünstreifens zusammen mit Bekannten gern übernehmen. „Natürlich geht es mir zum einen um Naturschutz und eine Blühfläche für die örtlichen Insekten, zum anderen sieht es einfach schöner und bunter aus“, erklärt die 29-Jährige ihre Motivation. Sie gärtnert gerne, hat aber nur einen Balkon. Das städtische Beet ist also eine gute Option, um andere Pflanzen auszusäen oder welche vom Balkonkasten „auszuwildern“. Über die Patenschaft hat sie einen Vertrag mit der Stadt.

Nachher-Zustand: Seit vergangener Woche ist nur noch Kahlschlag auf dem Beet in der Steubenstraße zu sehen. © privat

Anfang Mai hatte Borgelt auf der Grünfläche noch mal Pflanzen ausgesät. Das Beet habe sich schön entwickelt – „es war eine kräftige Blühwiese“, sagt die junge Frau. Als sie dann aus dem Urlaub zurückkehrt und eigentlich Fotos von der Blumenpracht machen will, muss die Langenerin schockiert feststellen: „Es war alles platt!“ Das NABU-Mitglied wendet sich an den Ortsverein und an das Umweltamt der Stadt.

Im Verein ist man enttäuscht. „Leider ist so etwas ja schon öfter vorgekommen, und das war einer der Gründe, weshalb gemeinsam mit dem Umweltamt das Patenkonzept entwickelt wurde. Damit sollten die Flächen gekennzeichnet, in einer Karte markiert und so besser geschützt werden“, sagt die NABU-Vorsitzende Susanne Mönke-Cordts. Die Kennzeichnung könnte nach Meinung des Vereins allerdings deutlich klarer ausfallen. Das Schild mit dem Hinweis „Insektentankstelle“ stammt vom NABU, eine Markierung durch die Stadt – noch markanter – gibt es derzeit nicht.

Zum Patenkonzept Das Konzept der Beet- und Gießpaten hat die Stadt zusammen mit dem NABU, dem BUND, dem Verein Naturgarten und dem VVV entwickelt. Seit Frühjahr 2021 können Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich die Patenschaft für Straßenbäume und -beete übernehmen und diese pflegen. Davon profitieren diese vor allem bei Hitze und Trockenheit, zudem leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Der Ablauf: Interessierte suchen sich ein Beet aus und kontaktieren die Stadt, die ihnen Infos, Pflanzlisten, eine Samenmischung und einen Pflanzsticker zur Kennzeichnung schickt. Bei Bedarf berät der NABU. Alle Formalitäten werden in einem schriftlichen Vertrag mit der Stadt geregelt. Infos gibt es auf der Homepage der Stadt (Bereich Umwelt).

Erster Stadtrat Stefan Löbig, zuständiger Dezernent für den Fachdienst Umweltplanung, bedauert den Vorfall und gibt einen Fehler zu. „So etwas sollte nicht passieren“, sagt Löbig, Nach ersten Recherchen der Stadt sei die Panne aber nicht von den Mitarbeitern der Kommunalen Betriebe Langen (KBL), sondern von einem mit der Beetpflege beauftragten Subunternehmer begangen worden. „Wir beschäftigen mehrere Firmen dafür, alleine schafft das die KBL nicht“, erklärt Löbig. Da verschiedene Trupps dieser Fremdfirmen im Stadtgebiet unterwegs seien, habe es wohl ein Kommunikationsproblem gegeben.

„Das ist natürlich ärgerlich und unnütz, die ehrenamtlichen Beetpfleger und -pflegerinnen sind zurecht frustriert“, so der Erste Stadtrat. Es solle nicht der Eindruck entstehen, dass man das Ehrenamt mit Füßen trete. Gleichwohl ist es bereits zum zweiten Mal passiert: Im November wurden die Pflanzen, die Miriam Borgelt erst kurz zuvor gesetzt hatte, bis auf den Boden abgemäht. „Damals war der Schaden aber im Endeffekt nicht so groß, die Pflanzen kamen zum Glück wieder“, sagt die Frau.

Dieses Schild des NABU stand im Blumenbeet. © Privat

Dem Beet in der Steubenstraße nutzt das nicht mehr viel, aber die Stadt will die Absprachen mit den zur Grünpflege beauftragten Subunternehmen optimieren. „Wir müssen das besser hinkriegen“, sagt Löbig. Auch eine engere Abstimmung zwischen der Leitung der Umweltberatung und dem NABU schwebt dem Dezernenten vor. Im konkreten Fall sei nun laut Löbig ein Termin mit dem NABU und der Beetpatin geplant, um die Sache persönlich zu klären. Das entspricht dem Wunsch Borgelts, beim letzten Mal habe sie auch um Rückmeldung gebeten, aber nie welche erhalten, schildert sie. Auf dem Beet sollen zeitnah wieder Samen ausgesät werden.

Die Ehrenamtliche, die nicht nur viel Herzblut und Zeit, sondern auch eigenes Geld in die Pflege gesteckt hat, findet ebenfalls, die Beete müssten besser gekennzeichnet werden mit einem deutlichen Lageplan. „Dass neben den KBL externe Firmen am Werk sind, die die Örtlichkeiten gar nicht kennen, ist die Schwachstelle am Patenbeet-Konzept“, meint sie. Für sie steht aber schon fest: Sie wird – leider – nicht mehr weitermachen.