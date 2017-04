Mit Einkaufszentrum Grundversorgung sicherstellen

Langen - Der Untergang der Nahversorgung in Oberlinden treibt die Anwohner um. Das brachliegende Einkaufszentrum im Stadtteil macht seinem Namen schon lange keine Ehre mehr. Grund genug für die Anwohner, das Gespräch mit dem Ersten Stadtrat zu suchen. Von Sina Gebhardt

Tatenlos zusehen ist für die Anwohnerinitiative keine Alternative. Sie will sich über den Zustand der Immobilie informieren und Ideen zur Reaktivierung der Nahversorgung einbringen und traf sich deshalb mit dem Ersten Stadtrat Stefan Löbig. „Man kann hier gar nichts mehr“, drückt den Unmut der Anwohner deutlich aus, die sich von der Nahversorgung abgeschnitten fühlen. Gerade die Älteren, die nicht mehr Auto fahren können, leiden unter der langjährigen Verwahrlosung des Einkaufszentrums.

Der geplante Nutzungsmix aus Gewerbe- und Wohnfläche liegt den Anwohnern deshalb auch sehr am Herzen – so sehr, dass sie sich mit der Firma Tegut in Verbindung setzten, um das sogenannte „Lädchen für Alles“ zu etablieren. Dieses Konzept sieht eine Sicherung der Grundversorgung in stadtnahen Wohnquartieren vor. „Und wäre genau das, was Oberlinden wieder braucht“, sagt Christof Brust von der Anwohnerinitiative. „Wir haben die feste Zusage von Tegut, dieses Konzept hier umzusetzen, unter der Voraussetzung, dass weiterer Einzelhandel in das Einkaufszentrum einzieht.“ Die Stadt denke durchaus in die gleiche Richtung, bestätigt Löbig: „Es wurde bereits Kontakt zu Bioläden wie Alnatura aufgenommen.“

Dass der neue Bebauungsplan just vorigen Donnerstag notariell beglaubigt wurde und das Paket damit von städtischer Seite abgeliefert wurde, ist allerdings die letzte gute Nachricht der Zusammenkunft. Denn wie es nach den noch nicht ratifizierten Verträgen weitergeht, steht in den Sternen: „Die Stadt hat wenig Einfluss auf die freie Marktwirtschaft“, betont Löbig. Über verschüttete Milch zu weinen, ändert freilich nichts mehr, doch die Anwohnerinitiative ist sich sicher, dass es juristische Mittel gegeben hätte, die Eigentümer zu einem entsprechenden Handeln zu verpflichten. Löbig hält dagegen: „Im Abstimmungsprozess mit den Eigentümern ist klar geworden, dass damit die Verhandlungen gescheitert wären.“

Von einem Scheitern dieser Zusammenkunft kann nicht die Rede sein, doch auch Erfolg sieht anders aus. Neue Erkenntnisse gibt es kaum: Von der möglichen Aufstockung der ein- und zweigeschossigen Randbebauung im Norden und Westen des Gebäudeensembles um je ein Geschoss abgesehen, bleibt ungewiss, was die nächsten Jahre für das einstige Einkaufszentrum bringen werden. Ebenso ungeklärt bleibt die ohnehin brandige Parkplatzsituation um und am Ende vom Anemonen- und Farnweg.

Den Anwohnern bleibt nichts anderes übrig, als ihre Bitte einer erneuten Schaffung einer Nahversorgung in ihrem Stadtteil wiederholt und eindringlich der Stadt anzutragen. Aber „es steht und fällt alles mit den Eigentümern“, ist sich Brust bewusst. Große Hoffnungen im Kampf gegen die leerstehenden Windmühlen des ehemaligen Einkaufszentrums macht sich die Anwohnerinitiative nicht. Die wäre wohl auch vergebens, wie Löbig eingesteht: „Ich möchte zwar nicht den Miesepeter spielen, aber die Chancen stehen schlecht.“

