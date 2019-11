Bebauungsplan soll Entwicklungsgrundlage für Sportgelände in Oberlinden schaffen

Die Georg-Sehring-Halle hat viele Jahre gute Dienste geleistet – leider sieht man ihr das inzwischen von vorne bis hinten an. Sie soll einem Neubau weichen.

Wer die städtischen Sportstätten fit für die Zukunft machen will, kommt nicht umhin, sich einer großen Herausforderung zu stellen.

Langen – Das Sportgelände in Oberlinden – von der Georg-Sehring-Halle und dem TVL-Sportplatz über das Waldstadion und die FCL-Sportplätze bis hin zu den Anlagen des Tennisklubs (TKL) – muss rausgeholt werden aus der rechtsfreien Zone am Waldrand.

Was in den Nachkriegsjahrzehnten, beflügelt durch günstige Umstände beziehungsweise mehr oder minder laxe Auflagen, entstehen konnte, ist heute als kompliziertes Konglomerat ein Albtraum für jegliche Verbesserungsbemühungen. .

Um den Gordischen Knoten zu lösen, muss ein Bebauungsplan her. Daran lässt unter anderem der rund 100-seitige Sport- und Sportstättenentwicklungsplan keinen Zweifel. Auch die Stadtverordnetenversammlung hat eine solche Planungsgrundlage immer wieder gefordert – in der aktuellen Sitzungsrunde kann sie nun auf Basis einer Magistratsvorlage Nägel mit Köpfen machen und den Bebauungsplan Nr. 55 „Sportpark Oberlinden“ aufs Gleis setzen. Im Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr wird am morgigen Mittwoch, 20. November (Rathaus, 20 Uhr), darüber beraten. Die Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung steht für Donnerstag, 5. Dezember, im Terminkalender.

Langen: „Wir müssen baurechtlich Ordnung schaffen“

„Manches ist legal, anderes nicht – wir müssen baurechtlich Ordnung schaffen“, betont Fachbereichsleiter Carsten Weise. Ungemein komplex sei das Geflecht baulicher und naturschutzrechtlicher Regelungen mittlerweile – „von daher wird es sicherlich länger dauern als normal üblich, diesen Bebauungsplan zur Rechtskraft zu bringen“. Vorneweg anderthalb Jahre werden da schon ins Land ziehen, schätzt Weise.

Alternativlos bleibt das Ganze trotzdem, auch weil Langen wächst und die Einwohnerzahl steigt. „Durch die Lage im Forst existiert praktisch eine Veränderungssperre“, konstatiert Erster Stadtrat Stefan Löbig. „Heute da noch eine Baugenehmigung zu bekommen, ist hoch kompliziert, um nicht zu sagen aussichtslos. Der Kreis als zuständige Behörde beruft sich auf umwelt- und naturschutzrechtliche Bestimmungen, die überhaupt keine Rolle spielten, als die Sportanlagen entstanden, aber im Jahr 2019 eben schon.“

Was man im Rathaus wolle, liege auf der Hand, beteuern Löbig und Weise unisono: „Das Sportgelände Oberlinden erhalten – um- und ausbaufähig, sprich zukunftssicher.“ Schließlich sei das Gelände einer von zwei Schwerpunkten im Stadtgebiet nicht nur für den Vereins-, sondern ebenso für den Schulsport. Dass der Sportpark Oberlinden mittlerweile nicht mehr allen Wünschen und Bedürfnissen der Sportler und Vereine vollumfänglich Rechnung trage, sei ein offenes Geheimnis und fließe ebenfalls in die Gestaltung des Bebauungsplans mit ein. „Dort finden sich im Übrigen auch die Vereine wieder“, merkt Löbig an. Eine Projektgruppe mit Vertretern von Stadt, Schulen, Vereinen sowie Landessportbund und den externen Beratern des Stuttgarter Instituts für Kooperative Planung und Sportentwicklung hat dazu Ideen und Konzepte zu Papier gebracht.

Langen: Dreifeldhalle mit Tribüne geplant

Das markanteste und kostspieligste Stück des Oberlindener Sportstätten-Puzzles soll der Neubau einer Dreifeldhalle mit Tribüne für Vereine und Schulen als Ersatz für die baufällig gewordene Sehring-Halle werden. Beifall finden dürften ferner ein vereinsübergreifendes Sportzentrum und eine Sportkindertagesstätte in Trägerschaft des Turnvereins. Eine Freilufthalle, die für Veranstaltungen der Schulen und Vereine genutzt werden kann, eine dauerhafte Überdachung von Plätzen auf dem Areal des Tennisklubs und die Umgestaltung der Berliner Allee zur verkehrsberuhigten Begegnungszone in Höhe der Albert-Einstein-Schule finden sich ebenfalls auf der Vorhabenliste.

„Der Bebauungsplan wird nur die Flächen des heutigen Sportparks mit den zugehörigen Randzonen beinhalten, also neben der Sehring-Halle das Gelände des Turnvereins, des Fußballclubs und des Tennisklubs sowie einen öffentlichen Bolzplatz“, beschließt Löbig seine Erläuterungen. „Erweiterungen in den Wald hinein sind nicht vorgesehen. Und die Anklage des Schützenvereins klammert der Entwurf aus, weil dort schlicht kein Änderungsbedarf besteht.“

VON HOLGER BORCHARD