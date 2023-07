Open-Air-Kino hat sich in Langen etabliert

Von: Manuel Schubert

Zurücklehnen und genießen: Das Lichtburg-Kino und die städtische Bäder- und Hallenmanagement GmbH bieten zum dritten Mal in Folge das beliebte Freiluft-Kino im Freizeit- und Familienbad an. archiv © Archivfoto: Postl

Das Open-Air-Kino im Langener Freibad geht in die dritte Runde. Wir verlosen Tickets für das Freiluft-Filmvergnügen.

Langen – In den vergangenen Wochen ist Stefan Burger sogar schon auf der Straße angesprochen worden. Alle wollten vom Betreiber des Lichtburg-Kinos dasselbe wissen: Wird es in diesem Sommer wieder ein Open-Air-Kino in Langen geben? Die Antwort lautet: Ja. Vom 26. Juli bis 6. August sind auf der Wiese des Freizeit- und Familienbades erneut internationale Blockbuster, deutsche Komödien, Dokumentarfilme und mehr zu sehen.

Das Veranstaltungsformat, das der Lichtburg-Chef im Sommer 2021 – inmitten der Corona-Pandemie – gemeinsam mit der städtischen Bäder- und Hallenmanagement GmbH aus der Taufe gehoben hat, findet nun zum dritten Mal statt und hat sich bestens etabliert. „Ich wollte Kino in Langen ein bisschen breiter aufstellen“, sagt Burger, der die Lichtburg Ende 2019 übernommen hatte. Mit dem Erfolg des Open-Air-Kinos sei er sehr zufrieden. „Dass ich schon auf der Straße darauf angesprochen werde, zeigt, dass es ein Event ist, das vielen Leuten gefällt.“

Der Zuspruch war bei den ersten beiden Auflagen 2021 und 2022 enorm, fast alle Abende waren gut besucht, viele ausverkauft. Kritik kam lediglich von vereinzelten Anwohnern aus der Teichstraße, die sich über den Lärm beklagten. „Bei so einer großen Veranstaltung gibt es immer ein paar Leute, die sich beschweren“, nimmt Burger es gelassen. Trotzdem sind er und sein Team darauf eingegangen und haben vergangenes Jahr schon Abdeckungen für die Boxen installiert, die den Schall von den Wohnhäusern weg lenken sollen. Und ansonsten sei alles mit dem Ordnungsamt abgestimmt und bei der Polizei angemeldet. „Alle Lärmschutzbestimmungen werden eingehalten“, betont Burger. Als Kompromiss gibt es in diesem Jahr dennoch eine Änderung: Statt bisher drei läuft das Open-Air-Kino nur über zwei Wochen. Dafür sind von Mittwoch bis Sonntag jeden Abend ab 21.30 Uhr Filme zu sehen – statt wie zuvor Donnerstag bis Sonntag.

Open-Air-Kino Langen hat erstmals Horrorfilm im Programm

Das Programm ist wieder äußerst abwechslungsreich. Los geht es am Mittwoch, 26. Juli, mit dem aktuellen Blockbuster „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“, dem fünften Teil der Kult-Reihe mit Harrison Ford. Weitere aktuelle Kinohighlights sind der Animationsfilm „Elemental“, die erfolgreiche Theaterstück-Verfilmung „Caveman“ mit Moritz Bleibtreu in der Titelrolle oder „Mission Impossible: Dead Reckoning Teil eins“. „Das soll einer der besten Actionfilme der letzten zehn Jahre sein“, hat Stefan Burger schon über das neueste Werk von Hollywood-Star Tom Cruise gehört.

Erstmals ist beim Open-Air-Kino auch ein waschechter Horrorfilm zu sehen. „Insidious 5: The Red Door“ war laut Burger ein Wunsch des jüngeren Publikums. „In der Lichtburg sind wir bei Horrorfilmen eher dünn besetzt, weil die 18- bis 19-Jährigen lieber in die großen Städte fahren“, erklärt der Kino-Betreiber. Deswegen sei „Insidious“ nun ein kleines Experiment. „Ich bin gespannt, wie das ankommt“, meint Burger. Total trashig und ulkig ist der Film „Cocaine Bear“, der ebenso zum Programm gehört wie die französische Tragikomödie „Die Rumba-Therapie“. Nach dem guten Feedback 2022 zeigt das Freiluft-Kino auch in diesem Jahr wieder einen Film der European-Outdoor-Tour: In acht Kurzfilmen nimmt „EOFT 2022“ das Publikum mit in vergessene Welten und gewährt einen Blick in die filmische Zukunft des Outdoorsports.

Tickets gewinnen Wir verlosen jeweils dreimal zwei Karten für „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ (26. Juli), „Caveman“ (30. Juli) und „Rehragout-Rendezvous“ (5. August). Wer teilnehmen möchte, schickt bis Freitag, 14. Juli, 12 Uhr, eine Mail mit Betreff „Open-Air-Kino“ an langen@op-online.de. Bitte den vollständigen Namen und den Wunschfilm angeben. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt und können ihre Karten am Abend der Vorführung am Freibad-Eingang abholen. Der Verlag beachtet bei der Speicherung und Verwendung der Daten die einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die Daten werden nur für die Zwecke des Gewinnspieles erhoben.

Am Abschlusswochenende gibt es dann eine waschechte Premiere: Sebastian Bezzel als Dorfpolizist Franz Eberhofer ist längst Kult und im Freibad sechs Tage vor dem offiziellen Bundesstart in „Rehragout-Rendezvous“ zu sehen. „Die Eberhofer-Krimis kommen in Langen immer gut an“, sagt Burger. „Echt cool, dass wir ihn so früh vom Verleih bekommen.“ Der letzte Abend des diesjährigen Open-Air-Kinos gehört dann am Sonntag, 6. August, Jennifer Lawrence, die in der derben und wortwitzigen Komödie „No Hard Feelings“ herrlich prollig gegen ihr Image als „everybody’s darling“ anspielt.

Tickets gibt es ab sofort für 13 Euro (ermäßigt zwölf) online oder direkt im Lichtburg-Kino, Bahnstraße 73b. Die Besucherzahl ist pro Abend auf 300 begrenzt, weshalb es sich empfiehlt, sich rechtzeitig Karten zu besorgen. Auf der Wiese vor der Leinwand herrscht freie Platzwahl, die Besucher können eigene Decken oder Stühle mitbringen. Es gibt außerdem Leih-Liegestühle für einen Pfand von zehn Euro. Einlass ist immer ab 20.15 Uhr. Fürs leibliche Wohl gibt es Popcorn und Nachos, auch Wein aus dem Mosel-Weingut von Stefan Burgers Cousin hat das Kino-Team wieder im Angebot. Currywurst, Pommes und Co. gibt es am Freibadkiosk, der während des Open-Air-Kinos seine Öffnungszeiten verlängert. Tickets und weitere Infos zum Programm gibt es auf der Webseite. (Manuel Schubert)