Orchester der Musikschule erhält städtischen Kulturpreis 2017

Das Orchester der Musikschule ist Träger des städtischen Kulturpreises 2017. Entgegennehmen wird das Ensemble die Auszeichnung am Sonntag, 26. November, beim Jahreskonzert des Orchestervereins in der Stadthalle.

Langen - Seit mehr als 20 Jahren zählt das Orchester der Musikschule Langen zu den wichtigen Ensembles der hiesigen Kulturszene. Nun kommt ihm eine hohe Ehre hinzu. Das Orchester um Dirigent Bernd Sallwey erhält den Kulturpreis der Stadt.

Es besticht durch Qualität und Vielseitigkeit, seine zahlreichen Auftritte sind stets gut besucht: Das Orchester der Musikschule steht für abwechslungsreiche Konzertprogramme. Gegründet wurde es 1996 mit der Motivation, Menschen die Möglichkeit zum gemeinsamen Musizieren zu geben. Im Laufe der Jahre ist daraus eine starke Gemeinschaft entstanden, die heute etwa 50 Musiker zwischen 14 und 80 Jahren verbindet.

Dem Orchester seien viele Konzertereignisse zu verdanken, die das kulturelle und gesellschaftliche Leben bereichert und inspiriert hätten, lobt Bürgermeister Frieder Gebhardt als Vorsitzender der Jury, die über die Preisvergabe befindet. „Die Entscheidung ist einstimmig gefallen“, verrät Gebhardt. Mit ihm haben Fraktionsvertreter der Stadtverordnetenversammlung und Fachleute aus der Verwaltung abgestimmt.

Mit Blick aufs Wirken des Musikschul-Orchesters erklärt der Rathaus-Chef: „Die Jury ist der Überzeugung, dass die Leistungen des Orchesters herausragend sind und Respekt, öffentliche Anerkennung und Dank der Stadt verdienen.“ Die Auszeichnung solle die Preisträger vor allem ermutigen, ihre Arbeit und ihr Engagement fortzusetzen und sich die Offenheit für Neues bewahren. Besonders hebt Gebhardt die Rolle von Leiter Bernd Sallwey hervor, der das Ensemble seit der Gründung leitet und dirigiert. „Er versteht es durch seine Persönlichkeit, seine Kompetenz und die Auswahl der Literatur, die Musiker zu begeistern.“

Der Kulturpreis, mit dem die Stadt besondere Leistungen auf künstlerisch-kultureller Ebene würdigt, ist in erster Linie eine öffentliche Anerkennung. Ein Preisgeld ist damit nicht verbunden. Überreichen will Gebhardt den Preis am Sonntag, 26. November, beim Jahreskonzert des Orchestervereins Langen, das um 17 Uhr in der Stadthalle beginnt und Bestandteil der Reihe „Ein Fest für die Musik“ ist. Das Musikschulorchester wird an dem Nachmittag als Vorgruppe spielen. (hob)