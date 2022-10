Paddelteich in Langen wird eingezäunt

Von: Julia Radgen

Teilen

Wer gerne im Mühltal spazieren geht, wird erstmal keine freie Sicht mehr auf den Paddelteich haben: Wir die Stadt mitteilt, wird das Gewässer in den kommenden Tagen vorübergehend durch einen Zaun abgesichert. Anlass ist eine dringende Empfehlung der Kommunalversicherung.

Langen – Diese sieht eine mögliche Gefahr, dass Menschen in den Teich stürzen und ertrinken könnten. Hintergrund ist ein Fall aus Nordhessen. Dort waren 2016 Kinder in einem Teich ertrunken und der Bürgermeister dafür belangt worden. Im Bereich der Staumauer und damit auch des südlich angrenzenden öffentlichen Spielplatzes ist der Paddelteich nach Angaben aus dem Rathaus bis zu vier Meter tief und stark verschlammt. Somit besteht die Gefahr, dass ein Kind, wenn es hineinfällt, nicht mehr von alleine aus dem Wasser kommt.

Zum Hintergrund

Der Fall, der bundesweit Schlagzeilen machte, ereignete sich in der nordhessischen Gemeinde Neukirchen. Dort waren drei Geschwister im Dorfteich ertrunken. Der Bürgermeister wurde darauf wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassen verurteilt worden. Das Gericht verhängte eine Geldstrafe in Höhe von 12 000 Euro. Das Urteil hatte Signalwirkung für Gemeinden in ganz Deutschland und entfachte eine Debatte über die Verkehrssicherungspflicht und die Grenzen der Verantwortung von Bürgermeistern. Bereits im Frühjahr 2021 hatte die Nachbarstadt Dreieich – ebenfalls auf Empfehlung des Gemeindeversicherungsverbandes – drei Gewässer, darunter den beliebten Burgweiher, teilweise eingezäunt.