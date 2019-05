Pilotpfarrei für Arbeitsschutz

Als erste Pfarreien in ganz Deutschland haben sich fünf Kirchengemeinden im Bistum Mainz zusammengeschlossen, um bei der Organisation der Sicherheit und Gesundheit aller Mitarbeiter Vorbilder zu werden.

Langen –Eine der Vorreiterinnen: die katholische Pfarrei Sankt Jakobus in Langen.

Entstanden ist dabei ein spezielles Handbuch mit einem Arbeitsschutzmanagementsystem (AMS), welches nun in einem Pilotprojekt auf Herz und Nieren geprüft werden soll. Im Erbacher Hof in Mainz haben die Mitwirkenden die Vereinbarung unterzeichnet und die Vorgaben des Handbuchs damit in Kraft gesetzt.

Drei Jahre lang haben sich verschiedene Fachbereiche des Bischöflichen Ordinariates, des Diözesancaritasverbandes Mainz und der Unfallversicherungsträger mit Kirchengemeinden aus Mainz, Viernheim, Friedberg, Hanau-Klein-Auheim und Langen ausgetauscht, um präventive Maßnahmen zum Arbeitsschutz vor Ort zu entwickeln und die bestmögliche Organisation der Ersten Hilfe und des Brandschutzes zu gewährleisten. Ziel dabei ist es, allen haupt- und ehrenamtlichen Helfern in den Kirchen und deren Einrichtungen – wie den Kindertagesstätten – sichere und gesundheitsgerechte Rahmenbedingungen zu schaffen.

Für Pfarrer Ulrich Neff steht bei dem Projekt vor allem der Mensch im Mittelpunkt: „Es ist eine Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern in unserer Kirchengemeinde Sankt Jakobus, der Kindertagesstätte Sankt Albertus Magnus und der Familienpflegehilfe. Mir ist wichtig, dass die ehrenamtlichen Frauen und Männer spüren, dass ihre Tätigkeit auch in sicherem Raum geschieht.“ Außerdem betont er die Wichtigkeit der Vorreiterrolle der Langener Pfarrei.

Der Mainzer Weihbischof Dr. Udo Markus Bentz hob bei der Unterzeichnung hervor, dass es bei diesem Projekt nicht um die Erfüllung von gesetzlichen Vorgaben gehe, „sondern um die Verpflichtung für die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter im Bistum. Es ist wichtig, Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Mitarbeiter in einer unterstützenden und gesunden Umgebung ihren Dienst verrichten können.“

Auch der Projektleiter, Oberverwaltungsrat Christian Döhren, zieht eine positive Zwischenbilanz: „Das Projekt ist von einem großen Vertrauen zwischen den Beteiligten geprägt und zeigt, was möglich ist, wenn Fachabteilungen, Kirchengemeinden und Aufsichtsbehörden Hand in Hand arbeiten.“ Weiterhin sichert er zu, dass die Erkenntnisse des Projekts nicht nur den Pilotpfarreien dienen werden, sondern bereits in vielen anderen Gemeinden des Bistums angewendet würden.

In einer weiteren Projektphase ist die Ausweitung auf Schulen der Diözese geplant.

VON MORITZ KEGLER