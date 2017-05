Plädoyer für die Müllschleusen

Langen - Sind die Müllschleusen in Mehrfamilienhäusern in Langen ein Auslaufmodell? Nach dem einstimmigen Votum im Haupt- und Finanzausschuss vermutlich schon. Etliche Betroffene aber sind davon nicht begeistert. Und ein Fachmann wirft den Kommunalen Betrieben vor, mit falschen Fakten und Zahlen zu arbeiten. Von Markus Schaible

Zu teuer, zu reparaturanfällig, nicht „gerichtsfest“ und ein Anreiz für Müllsünder – so hatten die Kommunalen Betriebe (KBL) ihren Vorstoß begründet, die Müllschleusen zum Jahresende abzuschaffen. Betroffen wären 19 Wohnanlagen. Derzeit haben dort etwa 1000 Haushalte mit 2000 Personen die Möglichkeit, durch konsequente Mülltrennung ihre Gebührenrechnung positiv zu beeinflussen.

Etlichen Bewohnern scheint das aber nicht zu schmecken. Er habe bereits ein gutes Dutzend Anrufe erhalten, sagt Richard Zenka. Der Fachmann für Entsorgungslösungen in Großwohnanlagen aus Menden (Sauerland) ist einer der Entwickler des Müllschleusenkonzepts und war maßgeblich an der Einführung in Langen 2003 beteiligt. Er sei erstaunt über die Argumente der KBL – und müsse energisch widersprechen. Der angeblich stark zunehmenden Reparaturanfälligkeit hält Zenka entgegen, dass sie „gerade wegen ihrer geringen Wartungsanfälligkeit geschätzt werden. Dass der Akku hin und wieder gewechselt werden muss, ist bekannt. Er wird solar unterstützt und hält bei entsprechender Wartung nach Herstellerangaben vier bis fünf Jahre. Die Steuereinheiten sind robust und nahezu wartungsfrei. Und die Gasdruckfedern sind Verschleißteile.“ Wie alles, was Geld koste, müsse auch eine Müllschleuse entsprechend gepflegt werden. Dort, wo das geschehe, gebe es keine solchen Klagen wie jetzt aus Langen. Hier sei aber in den bisherigen 15 Jahren lediglich eine externe Wartung vorgenommen worden. Dazu habe es in den Jahren 2013 und 2015 zwei Reparaturen gegeben – für 135 und 107 Euro.

Im Landkreis Darmstadt/Dieburg beispielsweise gebe es Probleme wie in Langen nicht. Dort stehen 169 Abfallschleusen, berichtet Zenka: „Diese werden durch den Landkreis gewartet und gepflegt.“ Im Übrigen seien die Schleusen – anders als von KBL behauptet – sehr wohl gerichtsfest. Ein gegenteiliges Urteil für Rüsselsheim sei darauf zurückzuführen, dass sie dort nicht Bestandteil der Abfallsatzung seien. In Langen sei das aber der Fall.

Auch das Thema Müllsünder habe zwei Seiten, so der Entsorgungsfachmann: Dem Beispiel, dass Bewohner von Mehrfamilienhäusern mit Schleuse ihren Abfall kostenlos und illegal an anderer Stelle entsorgen, hält er entgegen, dass es auch Leute in Einfamilien- und Reihenhäusern gibt, die ihre Sachen in Container in der Nachbarschaft werfen, um mit einer kleinen Tonne auszukommen. Dies werde durch die Schleuse ausgeschlossen.

Zusammenfassend kommt Zenka zur Ansicht: „In Langen ist man nicht mit viel Herzblut herangegangen.“ Er hat seine Argumente an alle Fraktionen geschickt und hofft, trotz des Votums im Ausschuss (acht für die Abschaffung, zwei Enthaltungen der Grünen, eine bei der CDU, Linke nicht stimmberechtigt), noch auf ein Umschwenken der Politik. Denn er ist sich sicher: „Würde man die Bewohner fragen, sie wären mit Sicherheit mehrheitlich gegen die Abschaffung der Müllschleusen.“ Die Stadtverordnetenversammlung tagt am Donnerstag, 11. Mai (20 Uhr, Rathaus).

