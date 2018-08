Von Plänen des DRK überrascht

Tief baggern müssen die Arbeiter auf der Baustelle für das neue „Generationenzentrum“ an der Frankfurter Straße. In ihm will die Arbeiterwohlfahrt eine Kindertagesstätte betreiben, für Seniorenwohnen und -tagesstätte sollte das DRK verantwortlich zeichnen. Doch das scheint nun mehr als fraglich.

Langen - Gerade mal drei Monate ist es her, da haben Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes beim symbolischen ersten Spatenstich für den zweiten Bauabschnitt auf dem Gelände des DRK-Seniorenheims mit den anderen Beteiligten um die Wette gestrahlt. Von Markus Schaible

Nun will sich der Kreisverband offenbar von seinen Heimen trennen. Beim Projektentwickler ist man davon überrascht. Es ist ein großes Loch, das die Bauarbeiter an der Frankfurter Straße ausgehoben haben. „Wir müssen erheblich tiefer graben als geplant“, sagt Robert M. Auer, Geschäftsführer der Domizilium Unternehmensgruppe mit Sitz in Schongau, die das Projekt „Generationenzentrum“ (Kindertagesstätte, Seniorenwohnen, Seniorentagesstätte) realisiert. Im Untergrund sei deutlich mehr Torf gefunden worden als erwartet – „wir müssen nun bis auf die tragenden Schichten graben und dann wieder auffüllen“, erklärt Auer. Schließlich ist ein solides Fundament erforderlich für das Projekt, das nun vermutlich mit anderen Partnern beendet wird als gedacht.

Dass sich der DRK-Kreisverband von seinen Altenheimen trennen will, ist für Auer neu. Er habe zwar vor ein paar Monaten „mal was läuten gehört“, mehr aber auch nicht. Insofern könne er auch noch nichts zur aktuellen Entwicklung sagen. Auer hatte vor etlichen Jahren mit der BG Immobiliengruppe das Areal vom DRK gekauft, den Neubau errichtet und das alte Jakob-Heil-Heim abgerissen. Danach wurden Gelände und Gebäude an einen Pensionsfonds weiterverkauft. Für diesen erstellt die Domizilium Unternehmensgruppe, deren Geschäftsführer Auer inzwischen ist, zur Frankfurter Straße hin nun das Generationenzentrum.

Lesen Sie dazu auch: DRK-Pfleger in der Region fürchten um ihre Existenz Im Bereich der Seniorenpflegeheime finde derzeit ein Konzentrationsprozess statt, weiß der Fachmann (die Domizilium Unternehmensgruppe ist nach eigenen Angaben einer der führenden Spezialisten für Seniorenimmobilien). Unter anderem seien zwei französische Unternehmen stark auf dem Markt vertreten. Über 50 Prozent der Heime seien schon in privater Hand – „ohne diese Privaten würde die Versorgung in Deutschland gar nicht mehr klappen“. Grundsätzlich sei die Privatisierung nicht negativ zu sehen – auch nicht für das Personal, das oft eins zu eins übernommen werde. Die großen Privatanbieter hätten häufig deutlich bessere Möglichkeiten – beispielsweise eigene Ausbildungs-Akademien: „Das kann ein kleiner DRK-Kreisverband gar nicht leisten.“

Deutlich kritischer sehen die kommunalen Vertreter der Partei Die Linke die Absichten des Roten Kreuzes: „Wir sind entsetzt über den geplanten Ausverkauf der fünf Pflegeheime im Landkreis Offenbach“, sagen Wolfgang Klein (Gemeindevertreter in Egelsbach) und Joost Reinke (Stadtverordneter in Langen). Neben dem Langener ist auch das Heim im Egelsbacher Brühl betroffen.

Die beiden Politiker monieren, dass „wirtschaftlich gesunde Heime aus reiner Profitgier aus der Gemeinnützigkeit entlassen und an den privaten Dienstleister Dorea verscherbelt werden sollen“. Hinter Dorea stehe der millionenschwere Frankfurter Investmentfonds Quadriga, der sich dem effizienten Wachstum, also steigenden Umsätzen, verpflichtet habe. Klein und Reinke fragen: „Was passiert mit den Menschen in den Pflegeheimen in Langen und Egelsbach?“

Sie sehen den obersten Rotkreuz-Grundsatz der Menschlichkeit in Gefahr, wenn „knallhart kalkulierende Investoren“ den Betrieb übernehmen. In seinen Grundsätzen spreche das Rote Kreuz vollmundig von „humanitärer Verantwortung“ und unter dem Stichwort „Freiwilligkeit“ finde sich sogar die Aussage: „Die Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung verkörpert freiwillige und uneigennützige Hilfe ohne jedes Gewinnstreben.“ Wenn es aber nun beim Verkauf der Pflegeeinrichtungen nur noch ums Geld gehe, dann verabschiede sich das Rote Kreuz von seinen Grundwerten, so die Linken: „Den alten und kranken Menschen wird dadurch nicht geholfen, denn Geld kann keine Menschen pflegen.“

Nicht äußern mag sich derweil der Betriebsrat des Langener Heims (die anderen vier Häuser haben keine Arbeiternehmervertreter). Zwar hatte am Mittwoch eine Unterredung mit DRK-Kreisgeschäftsführer Doru Somesan stattgefunden, man wolle aber erst die Rückkehr von Heimleiter Iljia Ohm aus dem Urlaub und weitere Gespräche abwarten, war zu erfahren.