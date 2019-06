Planeto brennto - „Schee haas heut“

Langen/Egelsbach – Alle reden über das Wetter. Logisch. Dem hitzigen Junifinale mit Jahreshöchsttemperaturen zollen alle Tribut. Das gilt nicht nur für Zweibeiner, auch Vierbeiner, Federvieh und Pflanzen lechzen nach Schatten und Wasser. VON HOLGER BORCHARD

Was tut der Mensch? Wer kann, der bleibt zuhause – Dusche und/oder Wasserbottiche am besten immer in Reichweite. Oder es geht ans Wasser: Im Strandbad Waldsee und in den Freibädern in Langen und Egelsbach lässt sich ein Wetterrekord wie am gestrigen Mittwoch noch am entspanntesten erleben. Dumm bloß, dass ausgerechnet ab heute die Autoparkplätze am Waldsee wegen des Ironmans am Sonntag flachfallen. Andererseits: Trotz des weltgrößten Triathlon-Spektakels läuft der Badebetrieb am See durchgängig – eine Höchstleistung und keine Selbstverständlichkeit.

Ein Zeitungsfoto von Eis schleckenden Kindern wäre wohl etwas abgedroschen bei der aktuellen Großwetterlage, der Kommentar des Eisverkäufers auf der Einkaufsmeile spricht freilich Bände. „Schlangen schon um 9.30 Uhr morgens – das erleben wir auch nicht alle Tage.“

Im Metzgerladen ist’s schön klimatisiert, der Einkauf ist förmlich fünf Minuten Winterurlaub. Angenehm kühl hat es auch Wolfgang Reimer im Blumenhaus Graf (Bahnstraße). Seine Sorge gilt den Pflanzen vor der Tür; die meisten sind von einer Markise beschattet, aber eben nicht alle. „Freilandpflanzen sind Wetterextreme gewöhnt“, erklärt der Fachmann. Dennoch fährt Reimer aktuell das Prinzip Mehrfachbetankung: „Was trocken ist, kriegt Wasser.“ Selbstredend sei diese Devise „eins zu eins auf Menschen übertragbar“.

Die kommunalen Betriebe haben ihre Außendienstler mit Sonnencremes und textilem Schutz aller Art ausgerüstet und ermöglichen mit flexiblen Dienstplänen, die Arbeit in die frühe, kühlere Zeit des Morgens vorzuverlegen. Stolze 500 Bäume zählt der Langener Friedhof. Die werden üblicherweise nie gegossen und sich selbst überlassen, was gemeinhin prächtig funktioniert. Dieses Jahr ist es anders, aktuell werden sämtliche 500 Gehölze (!) regelmäßig gewässert – eine Lehre der extremen Trockenheit anno 2018.

Die Bauarbeiter, die zuletzt auf dem Gerüst vor den Redaktionsfenstern unermüdlich hinauf- und hinabstiegen, scheinen hitzefrei zu haben. Gut so! Drinnen gibt derweil Kollege Ventilator alles – den Chefredakteur hat es morgens nicht die Bohne interessiert, wie heiß es bei uns im Büro ist, als er uns auftrug, unbedingt eine „lokale Hitzegeschichte“ ins Blatt zu hieven. Als Teil der arbeitenden Bevölkerung tröstet uns wenigstens die Statistik: Zu jeder Jahreszeit übersteigt die Zahl arbeitender Leidensgenossen die der Urlauber. Auch an den Redaktionstelefonen kommt das Gespräch zwangsläufig immer wieder auf die Temperaturen. Ein Anrufer witzelt, dass er an Tagen wie diesen gerne mit seinen Spanisch-Kenntnissen protze: „Planeto brennto – oder wie wir Langener sagen: Schee haas heut.“

Szenenwechsel: Im Winter beneidet, aktuell gekniffen steht Yasin Pakel an einem der heißesten Arbeitsplätze in der Stadt. Auf „mindestens 60 Grad“ taxiert er die Lufttemperatur rund um die beiden Dönnergrills im Kebabhaus an der Bahnstraße. „Komm doch selbst mal hierher, und wenn’s nur für eine Minute ist, dann muss ich nichts mehr sagen“, ergeht die Einladung an den Redakteur, der höflich, aber bestimmt ablehnt. „Viel, viel trinken und möglichst weit weg vom Grill auf Kundschaft warten“, lautet Pakels Motto in der Langener Grillsauna, gegenüber der ein klassisches türkisches Bad (Hammam) geradezu kühlende Entspannung verheißt.

Im Egelsbacher Rathaus sieht man sich derweil ohne Wenn und Aber darin bestätigt, das für gestern geplante Waldhüttenfest für die Egelsbacher Senioren gleich zu Beginn der Woche abgesagt zu haben. Nur ein paar Steinwürfe von der Waldhütte und dem Wasser des Bruchsees entfernt lechzen die Bewohner der Tierherberge nach Wasser und Schatten. Im Hundedomizil hat man ebenfalls reagiert und für vorgestern und heute jegliche Gassigänge abgesagt. „Unsere Bewohner bevorzugen schon in den Morgenstunden ein Schattenplätzchen zum Dösen und die Abkühlung in ihren Wasserbecken“, lesen Tierfreunde auf dem Aushang. „Wir bitten um Verständnis, dass wir ihnen bei 30 Grad und mehr, keine Spaziergänge zumuten möchten.“ Als Hundstage bezeichnet der Volksmund heiße Sommertage – üblicherweise im Zeitraum vom Ende Juli bis Ende August. Diesmal sind wir eben schon einen Monat früher dran.

Weil Bello hin und wieder aber doch mal Gassi gehen muss, gibt es zum Glück Zeitgenossen, die mitdenken. Und das ist keine Frage des Alters – die Jüngsten spielen Vorbild: Kinder in der Langener Altstadt etwa haben einen Wassernapf vor die Haustür gestellt und dazu ein Bild gemalt mit der Aufschrift „Wasser für die Hunde“. Eine schöne Foto-Momentaufnahme zum Hitzetag.

Artikelende. Endlich! Planeto brennto – auch rasende Reporter sind an Tagen wie diesen ganz Mensch, ganz (armer) Hund und sehnen sich nach Schatten, kühlem Trank und Feierabend.