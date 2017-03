Wo ist Burkhard Friedrich Heimrich aus Langen?

Langen - Die Kriminalpolizei Offenbach sucht aktuell nach dem 75 Jahre alten Burkhard Friedrich Heimrich aus Langen. Er braucht dringend ärztliche Hilfe.

Laut Polizei wurde der Vermisste zuletzt am Montag, gegen 10.30 Uhr, am Kiosk in der Fahrgasse 23 in Langen gesehen. Herr Heimrich ist zirka 1,68 Meter groß, hat graue Haare und war vor seinem Verschwinden mit einer beigen Wildlederjacke mit Kunstfell, einer beigen Kordhose und einer dunkelblauen Basecap bekleidet. Weiterhin pflegt Herr Heimrich soziale Kontakte nach Bad Orb, so die Polizei weiter. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich auf den Weg hierhin gemacht hat. Er benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069/8098-1234, an die Polizeistation Langen (06103/9030-0) oder an jede andere Polizeidienststelle. (jo)