Polizei zieht E-Bollerwagen aus dem Verkehr

Von: Julia Radgen

Das ist der Bollerwagen mit Elektroantrieb. © polizei

Dass Menschen am Maifeiertag mit dem Bollerwagen umherziehen und sich das ein oder andere Bierchen genehmigen, ist nichts Außergewöhnliches. In Langen hat die Polizei am 1. Mai jedoch ein besonderes Gefährt aus dem Verkehr gezogen – samt dem alkoholisierten Lenker.

Langen – Die Beamten waren gegen 20 Uhr auf Streifenfahrt, als sie in der Südlichen Ringstraße auf ein laut Bericht „nicht alltägliches Kraftfahrzeug der Marke Eigenbau“ aufmerksam wurden, das von einem 45-Jährigen geführt wurde. Der Mann hatte nämlich einen mit einer Musikbox bestückten Bollerwagen, der über eine illegal eingebaute Elektromotorisierung mit Lenkeinrichtung verfügte, dabei. In anderen Worten: ein nicht zugelassenes Kraftfahrzeug. Das hat er nach eigenen Angaben selbst gebaut.

Nach der Kontrolle des Gefährts, auf dem sich mehrere geleerte Bierflaschen befanden, merkten die Ordnungshüter, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Da ein Atemalkoholtest 1,70 Promille ergab, musste der Langener eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Trunkenheit am Steuer, sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungs- sowie Kraftfahrzeugsteuergesetz strafrechtlich verantworten. Der „frisierte“ Bollerwagen wurde sichergestellt. (jrd)