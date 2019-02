Polizeieinsatz eskaliert: Ex-Junkie muss zahlen

Langen – Finanzielle Folgen hat sein Verhalten für einen 48-Jährigen, der am 5. August 2018 bei einem eigentlich harmlosen Besuch der Polizei besonders aggressiv gegenüber den Beamten auftrat. Von Silke Gelhausen

Amtsrichter Volker Horn verurteilte den Wohnsitzlosen – der bei dem Vorfall in der Wohnung seiner Mutter war – für den Widerstand gegen zwei Vollstreckungsbeamte zu 500 Euro Geldstrafe und zur Zahlung der Verfahrenskosten.

Kaum noch Zwischenkommentare, keine Sprünge mehr vom Stuhl. Der Angeklagte ist ruhig geworden am dritten Prozesstag. Am Anfang des Verfahrens waren Horn und Oberamtsanwältin Christina Deeg-Gutwald mehr mit Ermahnungen und Ordnungsgelddrohungen beschäftigt gewesen als mit der Befragung der Zeugen. Jetzt wirkt der ehemalige Drogenabhängige nur noch müde und gleichgültig. Ein letztes Mal fällt er dem Richter bei der Belehrung über die Berufung ins Wort, ergeben nimmt er das Urteil an. Damit ist es rechtskräftig.

„Es wäre alles überhaupt kein Problem gewesen, wenn er ruhig geblieben wäre. Die Polizei wollte ihm ja gar nichts“, blickt Deeg-Gutwald zurück. „Doch aufgrund seiner Wohnsitzlosigkeit hatte er wohl große Angst vor den Behörden. Er schätzte die Situation völlig falsch ein.“

Wegen Streitigkeiten unter Bewohnern eines Mehrfamilienhauses waren die Beamten in eine Wohnung im Langener Nordend gerufen worden. Eine Familie beklagte sich, das der betrunkene Nachbar von unten sie im Treppenhaus wegen angeblicher Ruhestörung beleidigt und bedroht habe.

Ein 27-jähriger Langener Polizeikommissar: „Wir redeten zuerst mit der oberen Familie, dann haben wir bei den vermeintlichen Störern geklingelt. Die Mutter des Angeklagten schrie sofort unverständliches Zeug und ließ uns erst hinein, als der zweite Sohn einwilligte. Auch mit ihm war leider keine Verständigung möglich.“ In der Küche trafen die Polizisten dann auf den jetzt Angeklagten, der sich sofort bedrohlich aufgebaut und geschrien habe, sie sollten rausgehen. „Das haben wir auch langsam rückwärts getan. Als er jedoch nach dem Umwerfen des Tischs in Richtung Brotmesser griff, setzte der Kollege zur Eigensicherung Pfefferspray ein.“ Der dann folgenden Festnahme habe er sich massiv widersetzt. Ein Tritt in den Magen sei notwendig gewesen, um ihn überhaupt in eine „fixierfähige Lage“ zu bringen.

Was das Gericht am meisten interessiert, ist die Klärung der massiven Anschuldigungen der türkischen Familie. Richter Horn: „Haben Sie oder der Kollege die Dienstwaffe gezogen?“ – „Zu keinem Zeitpunkt.“ Deeg-Gutwald: „Haben Sie gesagt: Ich bringe Sie um?“ – „Nein, es war ein ganz normaler Routineeinsatz. Zur eigentlichen Sache kamen wir aber leider gar nicht“, bedauert der Beamte.

Die wichtigsten Notruf-Nummern Zur Fotostrecke

Grad das Gegenteil behauptet der 48-Jährige. Er sieht sich als Opfer rüpelhafter Polizisten, die ihn wie einen Terroristen behandelt hätten und schon beim Betreten der Küche mit Pfefferspray sprühten. Und gegen die Festnahme habe er sich im Übrigen nicht gewehrt.

„Die Aussagen vom Bruder und der Mutter des Angeklagten weisen zu viele Diskrepanzen auf, die noch nicht mal zu dem passen, was der Angeklagte selbst sagt. An den Berichten der beiden Beamten gibt es dagegen keine Zweifel“, konstatiert der Richter. Was bei der Bewertung des Vorfalls erschwerend hinzukommt, ist Horns Blick ins Bundeszentralregister. Dort stehen bereits ein Dutzend Einträge wegen Straßenverkehrsdelikten, Beleidigungen, Diebstahl und Hehlerei. Und so liegt sein Urteil sogar 100 Euro über der Forderung der Oberamtsanwältin.

Rubriklistenbild: © dpa