Ordnungshüter im Großeinsatz

Langen - Jede Menge „Action“ und ein mehrstündiges buntes Spektakel – das versprechen die Organisatoren des Polizeipräsidiums Südosthessen alljährlich den Zuschauern der Polizeischau. Die findet in diesem Jahr in Langen statt – am 26. August auf dem SSG-Gelände.

Und die Freiwillige Feuerwehr schließt sich mit ihrem „Tag der offenen Tür“ an. Von Pferden, die durch’s Feuer gehen, über Kripo-Spezialisten in weißen Schutzanzügen bis hin zu Vorführungen der Polizei-Motorradstaffel – das Programm verspricht viel Spannung und Abwechslung. „Wir sind die größte tingelnde Polizeischau in Hessen“, sagt Polizeisprecher Henry Faltin nicht ohne Stolz. Lediglich einige wenige Polizeipräsidien, die solche Veranstaltungen auf dem eigenen Gelände organisieren, fahren noch mehr auf. Doch die Offenbacher gehen nach draußen, in die Städte und Gemeinden ihres Einsatzgebietes, um ihre Arbeit zu präsentieren und die Bürger zu informieren. „Polizei zum Anfassen“ ist das, wie es Henry Faltin formuliert.

Alle zwei Jahre findet die Polizeischau statt, abwechselnd in Stadt und Kreis Offenbach sowie dem Main-Kinzig-Kreis. Und für 2017 haben sich die Organisatoren Langen ausgeguckt.

Mit dem SSG-Gelände, An der Rechten Wiese, sei ein geeignetes Veranstaltungsareal gefunden worden, so Faltin. Tatkräftig unterstützt wird die Polizei von der Stadtverwaltung und den Verantwortlichen der Sport- und Sängergemeinschaft. Und weil die Freiwillige Feuerwehr traditionell am letzten Wochenende im August ihren Tag der offenen Tür veranstaltet, verlegt sie diesen kurzerhand auch mit aufs SSG-Areal. Somit wird das Programm noch abwechslungsreicher.

Mehrere tausend Besucher werden erwartet – vom Kleinkind bis zum Senior. Und für alle soll etwas geboten werden. Während die Kleinen im Fahrradparcours Preise gewinnen können, informieren Spezialisten der Polizei über wirksamen Schutz vor Einbrechern oder Trickdieben. Wer wissen will, wie er die Hinterlassenschaften von Sprayern wieder loswird, ist ebenfalls richtig. Und wer sich für den Beruf eines Schutz- oder Kriminalpolizisten interessiert, erhält Informationen bei Kirsten Krüger und Klaus Bastian von der Einstellungsberatung.

Mit dabei ist ferner die Bereitschaftspolizei aus Mühlheim, die Spezialfahrzeuge ausstellt und den neuesten Wasserwerfer zum Einsatz bringt. Einsatz zeigen auch die Polizeihunde und ihre Führer. Und zum Abschluss plant die Motorradstaffel eine Verfolgungsjagd auf zwei Rädern.

Bis es so weit ist, müssen sich alle Interessierten noch gut drei Monate gedulden. Aber sie sollten sich auf jeden Fall den Samstag, 26. August, schon mal dick im Kalender anstreichen. (ble)

