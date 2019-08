Polizeischutz für die Helfer

Einsatzkräfte der Feuerwehr von Schaulustigen angegangen

+ Einsatzort in luftiger Höhe: Während oben die Höhenretter aktiv sind, müssen sich unten am Hochhaus Dieburger Straße 1 Feuerwehrleute beleidigen lassen. Foto: FFW Langen

Langen – Sie helfen anderen – und werden dafür auch noch beleidigt: Was sich am Sonntagabend am Hochhaus Dieburger Straße 1 abspielte, reiht sich ein in eine Reihe von Vorfällen, die erschreckende Auswüchse in der heutigen Gesellschaft zeigen. VON MARKUS SCHAIBLE