Prozess nach Tankstellen-Überfall: Alles für die Drogen

Von: Philipp Bräuner

Prozess nach Tankstellen-Überfall: Alles für die Drogen

Einen Tag vor Weihnachten 2019 überfällt ein 43-Jähriger mit einem Messer die Tankstelle in Langen. Nun muss er sich vor dem Landgericht Darmstadt verantworten.

Langen – Eine Tankstelle zu überfallen ist kein Pappenstiel, das liegt auf der Hand. Dass für eine Verhandlung nach einer solchen Tat am Landgericht Darmstadt ganze fünf Prozesstage angeberaumt werden, ist dennoch nicht alltäglich. Als der Gerichtsdiener vor Prozessbeginn die Akten in den Saal trägt, ahnt man, warum. Eine ganze Postkiste, bis über den Rand gefüllt mit den braunen Pappmappen. Hunderte von Seiten, die sich mit den Missetaten des angeklagten Langeners beschäftigen.

Dabei handele es sich bei dieser beachtlichen Sammlung bloß um die Vorstrafen des Angeklagten, sagt Richter Jens Aßling. In diesem Verfahren werden dessen aktuellere Verfehlungen verhandelt. Neben dem Überfall auf die Langener Total-Tankstelle am 23. Dezember 2019 sind außerdem ein versuchter Raub im Frankfurter Bahnhofsviertel, bei dem der geständige Angeklagte eine Frau auf die Straße gestoßen hatte, sowie der Diebstahl einiger Werkzeuge im Langener Toom-Baumarkt Thema des Prozesses.

Schnell wird klar, dass die Taten letztendlich mit der Drogensucht des 43-Jährigen zu tun haben – Beschaffungskriminalität ist hier wohl der kriminologische Fachbegriff. „Alle Taten beging ich aus Not des Drogenkonsums“, sagt er. Bei den Einlassungen zu seiner Person fährt sich der hagere Angeklagte immer wieder nervös durch die nach hinten gegelten Haare, rutscht auf seinem Stuhl hin und her.

Das wird hier nicht glimpflich für Sie ausgehen.

Er berichtet, wie er schon früh mit dem Kiffen angefangen und sich in seinem Konsum kontinuierlich gesteigert habe. Eine in seinen Zwanzigern diagnostizierte psychische Erkrankung habe wohl nicht direkt mit seiner „Drogenkarriere“ zu tun, wie er es nennt. Geholfen hat sie nach Einschätzung des Richters aber vermutlich auch nicht.

Richtig losgegangen mit dieser „Karriere“ sei es 2015. Kokain, Heroin, Crack heißen die Stoffe, die er sich nun im Frankfurter Bahnhofsviertel besorgt und konsumiert. Und die kosten ihren Preis, der sich mit einer Erwerbsminderungsrente nur bedingt stemmen lässt.

So ist es auch am Tag vor Heiligabend 2019. Der Angeklagte ist pleite, „keine Weihnachtsgeschenke gekauft und Geld für Drogen auch keins“, sagt er. Weder seine Mutter noch eine Freundin wollen ihm etwas geben, wissen sie doch, was er damit vorhat. Erbost schnappt sich der Angeklagte eine Strickmütze, in die er zwei Löcher schneidet, greift sich ein Küchenmesser und geht. Bevor er die Wohnung verlässt, sagt er zu seiner Mutter: „Morgen isst du ohne mich.“ Die verständigt, als sie ihn nicht aufhalten kann, die Polizei, ihr Sohn sei gerade bewaffnet los „und habe was vor.“

Tatsächlich geht er zielstrebig in die Tankstelle in der Berliner Allee. Mit vorgehaltener Waffe zwingt er den Tankstellen-Mitarbeiter, den Inhalt der Kasse in eine mitgebrachte Plastiktüte zu werfen. 996,31 Euro schmeißt dieser in seinen Beutel. An den Zigaretten bedient sich der Angeklagte dann selbst. Nachdem seine Flucht am Abend der Tat zunächst gelingt, kann seine Mutter ihn am darauffolgenden Tag überzeugen, sich freiwillig zu stellen.

Die ist an diesem ersten Prozesstag auch als Zeugin geladen. „Mein Sohn hat zwei Gesichter“, sagt sie. Einerseits helfe er ihr zu Hause und stünde ihr bei, jetzt, da ihr Ehemann und sein Vater vor Kurzem gestorben sei. Damit könne es aber immer schnell vorbei sein: „Dann ruft wieder irgendein Freund an und weg ist er.“

Während der Aussage seiner Mutter hat der Angeklagte die meiste Zeit das Gesicht in den Händen vergraben. Auch Richter Aßling und den Beisitzern gehen ihre weiteren Ausführungen sichtlich nah. Generell leitet Aßling die Verhandlung mit großer Rücksicht auf die psychische und Drogenkrankheit des Angeklagten. Dennoch macht er ihm zu Beginn des Prozesses eine klare Ansage: „Das wird hier nicht glimpflich für Sie ausgehen.“ Darüber macht sich der Angeklagte aber offenbar auch keine Illusionen. Als der Richter ihn anschließend fragt, wie er sich sein weiteres Leben vorstellt, zuckt dieser nur die Schultern und blickt zu Boden.

Anfang September wird der Prozess fortgesetzt. (Philipp Bräuner)