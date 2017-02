Betrugsprozess: Sportpferde entpuppen sich als Klepper

Langen - Weil sie kranke Pferde unter Vorspielung falscher Tatsachen für viel Geld verkauft haben soll, muss sich eine Langenerin vor Gericht verantworten. Doch die Frau ist sich keiner Schuld bewusst. Von Silke Gelhausen-Schüßler

Sie heißen Delius, Drafi, Donnerhall oder Goldstaub und werden von einer überwiegend weiblichen Klientel heiß und innig geliebt. Auf dem freien Markt zahlen Hobbyreiter wie Profis viel Geld für sie, bei Verkauf mit Züchterurkunde ist durchaus ein guter Gewinn möglich. Vor allem, wenn die vor Kraft strotzenden Sportpferde gar nicht mehr so gesund sind, wie sie beim Probelauf den Eindruck machten, ist mit ihnen satter Profit zu machen. So oder so ähnlich soll sich das eine 25-jährige gelernte Eventmanagerin aus Langen gedacht haben. Nun sitzt sie vor dem Amtsgericht Darmstadt und muss sich wegen gewerbsmäßigen Betrugs in sieben Fällen verantworten.

Die Frau soll über verschiedene Internetportale kranke Pferde als gesund und turniertauglich verkloppt haben, um sich eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen – und ohne diese auf ihre Arbeitslosengeld-II-Bezüge anrechnen zu lassen. Für „das beste Pferd im Stall“ soll die gebürtige Frankfurterin 90.000 Euro kassiert haben. In einem sozialen Business-Netzwerk stellt sich die gut aussehende Hartz-IV-Bezieherin als Unternehmerin dar – bei solcherart Verkäufen gar nicht so abwegig.

Gleich zu Beginn des ersten Verhandlungstages macht sie eine umfangreiche Aussage. Und stellt die Sache so ganz und gar anders dar. „Jeder hat sich so seine Geschichte ausgedacht, um mich in ein schlechtes Licht zu rücken“, ist ihr Tenor. Und an Richter Peter Liesenfeld gerichtet: „Das ist jetzt ein sehr schwieriger Fall. Den werden Sie mir auch wieder nicht glauben.“ Zu jedem Pferd gibt es eine eigene Story und ohne Anhörung der Zeugen würde man ihr die eine oder andere fast abkaufen. Aber eben nur fast. Der Haken bei der Sache ist nämlich: Einmal könnte so etwas ja passieren, aber gleich serienweise?

Nehmen wir als Beispiel „Donny“ Donnerhall. Eine 49-jährige Lehrerin aus Nürnberg entdeckt das Schmuckstück im Internetportal Pferdeverkauf.com zum scheinbaren Schnäppchenpreis von 5900 Euro. Sie sucht ein Nachwuchstier für die Tochter, die reitet im Bayernkader und ist für die Deutsche Meisterschaft nominiert. Die Zeugin erinnert sich an den Sommer 2015: „Ich rief an, die Angeklagte erzählte, sie würde im Auftrag eines Ehepaares das Tier verkaufen, die seien grad im Scheidungsstress und es müsse alles ganz schnell gehen. Es hätten sich auch schon sehr viele Interessenten gemeldet. Das Telefon würde gar nicht mehr stillstehen. Morgen könnte Donny schon verkauft sein.“ Abends noch seien sie nach Langen gefahren, um das Pferd zu besichtigen. In der Reithalle darf die 15-Jährige Donny in allen Gängen ausprobieren, hätte ihn am liebsten sofort mitgenommen.

Doch die Mutter bleibt skeptisch, will zuerst eine Ankaufuntersuchung, um sicherzugehen, dass sie das Geld nicht in den Sand setzt. Lange muss sie am anderen Morgen mit der Langenerin telefonieren, die angeblich gerade in einer Besprechung bei einer Eventagentur sitzt und so gar keine Zeit für den Tierarztbesuch hat. Schließlich lässt sie sich breitschlagen und beauftragt einen ihr bekannten Viehdoktor. Der stellt die vollständige Gesundheit des Pferdes fest, teilt der Käuferin dies auch telefonisch mit. Die Nürnbergerin kauft das Pferd zum angebotenen Preis. Die Zeugin: „Zu Hause kam dann das böse Erwachen. Donny konnte keine Beugeproben der Beine machen, was man beim Proberitt nicht feststellen kann. Es war klar: Er ist auf keinen Fall gesund.“

Drei Wochen später ruft sie die Züchterin an, die Urkunde mit deren Namen hatte sie beim Kauf erhalten. Die ist total entsetzt: „Natürlich kann das Pferd nicht die Beine beugen. Es hat die Spatkrankheit an beiden Hinterläufen. Ich habe es deshalb auch so für 1600 Euro verkauft. Es ist für Dressurturniere völlig ungeeignet!“ Die Angeklagte ist telefonisch nicht mehr zu erreichen. Die Käuferin gibt die Sache an einen Rechtsanwalt. Das angebliche Besitzerehepaar Irmendörfer existiert in ganz Deutschland nicht, die von der Langenerin angegebene Adresse entpuppt sich als Parkhaus. Fazit der Käuferin: „Die Karriere meiner Tochter ist mit Donny den Bach runter gegangen. Wir haben es nicht übers Herz gebracht, ihn für wenig Geld wieder zu veräußern.“

Der Prozess wird fortgesetzt.

