Radentscheid Langen: VILE sammelt 1 200 Unterschriften

Von: Manuel Schubert

Bei der Radinfrastruktur tue sich in Langen wenig, bemängelt VILE. © dpa

Fast die Hälfte ist geschafft: Die Verkehrswendeinitiative Langen/Egelsbach (VILE) hat 1200 Unterschriften für ihr Bürgerbegehren gesammelt. Die Aktivisten setzen sich für eine bessere Fahrradinfrastruktur ein.

Langen – Nur wenn es die passende Infrastruktur gibt, steigen auch mehr Menschen aufs Fahrrad um. So lautet die Theorie der Verkehrswendeinitiative Langen/Egelsbach (VILE). Um ihren Forderungen nach sicheren Radwegen, mehr Lebensqualität, besserer Luft und weniger Lärm Nachdruck zu verleihen, haben die Aktivisten vergangenes Jahr den Radentscheid initiiert – und sammeln seitdem Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Wie die Initiative nun mitteilt, haben bereits 1 200 Langener Bürgerinnen und Bürger teilgenommen.

Mit einem Bürgerbegehren können die Bewohner einer Gemeinde einen Bürgerentscheid beantragen. Über diesen muss dann entsprechend den Wahlgesetzen abgestimmt werden. Es sind bestimmte formelle Bedingungen zu erfüllen: Dazu gehört, dass zehn Prozent der Wahlberechtigten einer Kommune das Bürgerbegehren unterschreiben müssen. Dies wären in Langen circa 2 700 Personen. Fast die Hälfte ist also geschafft.

VILE, ein Zusammenschluss von Mitgliedern der örtlichen Verbände von ADFC, BUND, Naturfreunden sowie engagierten Personen ohne Vereinszugehörigkeit, will nun in nächster Zeit intensiv für die noch fehlenden Unterschriften werben. Entsprechende Formulare liegen in den Fahrradläden Ciclisti-Bikes, E-Bike Center Langen und Zweirad Schneider sowie im Weltladen aus. Die unterschriebenen Blätter können dort auch abgegeben werden. Außerdem werden VILE-Aktive am Samstag, 10. Dezember, an Haustüren klingeln und um Unterschriften bitten. Danach werden sie bei weiteren Events in der Sterzbachstadt präsent sein.

Kontakt per Mail an info@radentscheid-langen.de

„Gelegentlich wurden VILE-Aktive beschuldigt, sie wollten Leuten das Autofahren verbieten. Das ist völliger Quatsch“, sagt Werner Weigand, VILE-Mitglied und Vorsitzender des ADFC-Ortsverbands. Es gehe vielmehr darum, dass zahlreiche Wege – gerade in einer Stadt von der Größe Langens – umweltfreundlich per Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt werden könnten. Gleichzeitig tue man so etwas gegen den viel beklagten Bewegungsmangel. „Ziel von VILE ist, Alternativen zum motorisierten Individualverkehr zu stärken“, so Weigand. Muss man jeden Weg per Auto zurücklegen? Müssen Fuß- und Radwege ständig zugeparkt werden? Braucht es extrabreite Riesenautos, die die Straßen für die anderen Verkehrsteilnehmer immer enger werden lassen? Muss geduldet werden, dass Autos durch die Stadtstraßen mit hohem Tempo rasen? All das sind Fragen, die VILE zur Diskussion stellen möchte.

Bei der Radinfrastruktur tue sich in Langen wenig, bemängelt die Initiative. Dass gute Infrastruktur angenommen werde, zeige der vom Land initiierte Radschnellweg. Auf eine durchgehende Fahrradstraße in Ost-West-Richtung warte man aber bereits seit Jahren. Auch kritisiert VILE die Empfehlung des Magistrats, aus Kostengründen auf eine Bahnquerung im Anschluss an die vielen Neubauten im Langener Norden zu verzichten. „Nach einer Strategie, wie der Verkehr mit zukünftig über 44 000 Einwohnern und vielen Arbeitsplätzen abgewickelt und die Klimaschutzziele erreicht werden sollen, sucht man vergeblich“, betonen die Sprecher von VILE. Man wolle mit dem Radentscheid das Bewusstsein für eine klimafreundliche Stadt wecken. (msc)