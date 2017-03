Radler fährt Vierjährigen an: Kind im Gesicht verletzt

Langen - Ein Radfahrer stößt mit einem vierjährigen Kind zusammen. Es wird bei dem Vorfall verletzt. Jetzt sucht die Polizei den Mann.

Laut Polizei war der etwa 20 Jahre alte Radler am Montag gegen 17.30 Uhr auf dem Gehweg vom Lutherplatz kommend in Richtung Darmstädter Straße unterwegs. Der Junge war zu dieser Zeit in Begleitung seiner Mutter unterwegs. Dann kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Mann und dem Vierjährigen, so die Polizei weiter. Im Anschluss hatte der Radfahrer wohl noch kurz angehalten und sich entschuldigt, sei dann aber weitergefahren - ohne seine Personalien anzugeben.

Der Vierjährige wurde bei dem Unfall im Gesicht verletzt, er musste ambulant behandelt werden, so der Bericht der Polizei. Sie sucht jetzt nach dem Radfahrer und bittet ebenfalls Zeugen, sich zu unter der 069/8098-1234 zu melden. (jo)

