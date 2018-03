Räuber flieht auf Damenfahrrad

Langen - Bargeld und Zigaretten hat ein Räuber heute Morgen beim Überfall auf einen Getränkemarkt erbeutet. Dann floh er auf einem Damenrad. Von Markus Schaible

Der toom-Getränkemarkt in der Triftstraße (ehemaliges Aldi-Gebäude) ist heute Morgen Ziel eines Überfalls geworden. Ein maskierter Räuber bedrohte den Kassierer mit einem Messer.

Gegen 8 Uhr hatte der Täter den Markt betreten. Er wartete ab, bis keine Kunden mehr im Geschäft waren und trat dann an den Verkaufstresen. Er hielt dem Mitarbeiter ein Messer entgegen und verlangte Bargeld aus der Kasse sowie mehrere Zigarettenpackungen aus der Auslage. Mit seiner Beute floh der Verbrecher auf einem dunklen Damenrad in westlicher Richtung zur Siemensstraße hin.

Der muskulöse Räuber war nach Zeugenaussagen 25 bis 35 Jahre alt und 1,80 Meter bis 1,85 Meter groß. Bekleidet war er zur Tatzeit mit einer blauen Jeans und einem grau-grünen Kapuzenpullover. Das Gesicht hatte er mit einer blau-grünen Mütze oder Kapuze maskiert.

Die Kriminalpolizei Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf den Räuber geben können. Sie werden gebeten, sich unter 069/8098-1234 zu melden.

Bilder: Mann stirbt nach schwerem Unfall bei Oberursel Zur Fotostrecke

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: dpa