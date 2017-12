Randale bei Abitur-Feier in Langen

Langen - Bei einer Abitur-Feier eskaliert ein Streit vor der Jahnhalle in Langen. Die Polizei ist schnell zur Stelle, muss jedoch Verstärkung rufen. Zwei Beamte werden verletzt, zwei junge Schläger festgenommen.

Weit mehr als 200 friedlich feiernde Schüler nahmen in der Jahnhalle (Jahnstraße) in Langen gestern Abend an einer Abi-Feier teil. Kurz nach Mitternacht kippte laut Polizei jedoch die Stimmung, da Partyfremde vor der Halle Ärger machten. Als den Krawallmachern auch noch der Zutritt verwehrt wurde, eskalierte die Situation. Die von der Veranstalterin alarmierten Beamten trafen auf etwa fünfzig nicht unerheblich alkoholisierte junge Männer, die zunächst nicht zu beruhigen waren. Die Polizei forderte daraufhin Verstärkung an.

Zwei aggressive Männer im Alter von 18 und 19 Jahren gingen mit Schlägen und Tritten gegen die Beamten vor. Eine Polizistin und ihr Kollege wurden dabei leicht verletzt. Ein Funkgerät wurde zudem demoliert. Die beiden mutmaßlich betrunkenen Heranwachsenden wurden vorläufig festgenommen. Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurden eingeleitet. Die Feier wurde schließlich um 3.30 Uhr beendet. Danach blieb es friedlich. (dr)

